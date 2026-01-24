SUSCRÍBETE POR $1100
    El ranking de los futbolistas chilenos mejor pagados del planeta

    Guillermo Maripán, del Torino, está en la cima de la lista, sin considerar que su sueldo está cerca de subir con la inminente extensión de su contrato. En el escalafón llaman la atención los ‘modestos’ salarios de Alexis Sánchez en el Sevilla y de Darío Osorio, quien extendió su vínculo con el Midtjylland esta semana.

    Rodrigo Fuentealba 
    Rodrigo Fuentealba
    El ranking de los futbolistas chilenos mejor pagados del planeta.

    La selección chilena es, indiscutiblemente, la peor de Sudamérica. Sin embargo, todavía quedan jugadores que se mimetizan con la elite del fútbol europeo y los mejores clubes de la región. Futbolistas que destacan sobre la media y se aglutinan en la lista de las remuneraciones más altas entre los atletas nacionales, de acuerdo con el catastro elaborado por El Deportivo.

    Porque ya no son tantos los nombres que asoman entre los mejores campeonatos del planeta. Suenan hasta lejanos los años en los que los pilares de la Roja abarrotaban esos planteles, tal como ocurrió en la temporada 2012-2013, cuando 24 jugadores nacionales formaban parte de cuatro de las cinco ligas más importantes del mundo: Serie A (12), LaLiga (8), Premier League (3) y Ligue 1 (1).

    Una excelente camada que, además, fue el soporte de la llamada Generación Dorada que, más tarde, dio paso a los mayores sueldos que se han visto en la historia del fútbol chileno, como los US$ 32 millones que ganaba Alexis Sánchez en el Manchester United, en 2018; o los 16 millones de dólares que recibía Arturo Vidal en su paso por Bayern Múnich, entre 2015 y 2018.

    En el tope

    Actualmente, el futbolista chileno que tiene el salario más alto es el zaguero Guillermo Maripán. El formado en Universidad Católica pasó del Monaco al Torino, en agosto de 2024, previo pago de una suma cercana a los 5 millones de la moneda estadounidense, tras firmar un contrato por dos años. Tras un par de destacadas temporadas en el club granate, el Memo se consagra como uno de los líderes del proyecto deportivo, tanto que el presidente, Urbano Cairo, y el director deportivo, Gianluca Petrachi, pretenden extender su vínculo por al menos dos años más, después de junio de 2026. Actualmente, el defensor tiene un salario anual que se acerca a los 3,7 millones de dólares, mientras que la nueva firma le permitirá llegar a los 4,5 millones.

    El segundo en la lista es Paulo Díaz, zaguero central de River Plate. El jugador formado en Palestino arribó a Núñez en agosto de 2019, proveniente de Al Ahli de Arabia Saudita. El futbolista extendió su contrato con el club de la Banda Sangre a inicios de 2023. Sin embargo, a mediados del año siguiente, otro club saudí (Al Qadsiah) ofreció 12 millones por la carta del zaguero. La oferta obligó a los transandinos a mejorar las condiciones salariales de Díaz, quien hoy recibe US$ 3,2 millones al año hasta diciembre de 2027.

    Siempre en la región, el volante Erick Pulgar ganó todo con Flamengo en 2025: la Copa Libertadores, el Brasileirao y los dos torneos estaduales. Claro que la realidad salarial del antofagastino solo cambió a comienzos del año pasado. Antes de esas fechas, el exjugador de la Fiorentina de Italia no estaba entre los 10 mejores emolumentos del equipo más rico de ese país: pese a ser uno de los titulares indiscutidos del DT Filipe Luís, el sueldo anual del chileno no llegaba a los US$ 1,5 millones. Sin embargo, tras extender su contrato, el mediocampista pasó a embolsarse alrededor de 2,7 millones de la misma moneda.

    Los futbolistas chilenos con mejores sueldos.

    Entre los top ten solo aparece un militante de la Liga de Primera nacional. Se trata de Arturo Vidal, el otrora mejor pagado del torneo antes de la llegada de Juan Martín Lucero a Universidad de Chile. Tras su última renovación con Colo Colo, el volante acordó ingresos anuales por 1,2 millones de dólares por temporada, al margen de incentivos que pueden llegar a US$ 200 mil más por objetivos. El Rey fue desbancado por el nuevo delantero azul que, según la prensa brasileña, acordó una remuneración de US$ 140 mil mensual con el cuadro que dirige Paqui Meneghini.

    Lejos de la cima

    Después de una larga trayectoria, es extraño no ver a Alexis Sánchez entre los primeros puestos de esta particular lista. La pasada temporada, cuando se gestó su regreso a Udinese, el Dilla firmó un compromiso que se extendía hasta junio 2026 y emolumentos cercanos a los 3 millones de dólares brutos por temporada. Sin embargo, tras públicas diferencias con el DT friulano, el alemán Kosta Runjaic, el atacante decidió salir del club italiano para firmar con el Sevilla, institución que prometió pagarle menos de 1,2 millones. “Vine aquí a perder dinero, vine por amor”, confesó el tocopillano, hace solo un par de semanas, cuando salió a dar la cara ante la prensa por la crisis del equipo de Nervión.

    Otro caso llamativo es el de Darío Osorio, el chileno de mejores números en 2025. El extremo formado en Universidad de Chile fichó por Midtjylland de Dinamarca en 2023, club que aún paga los US$ 5,3 millones del costo del pase. Pero esa liga escandinava está lejos de las remuneraciones más altas del concierto europeo. En ese ámbito, el oriundo de Hijuelas solo recibía 240 mil dólares anuales, cifra que lo deja fuera de los 25 nacionales mejor pagados. Pese a ello, esa suma se duplicará con el nuevo vínculo que acaba de firmar con el club de Jutlandia Central, hasta julio de 2030.

