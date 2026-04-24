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    “Desmentimos haberla tratado de ‘cobarde’”: productora Fábula se defiende ante acusaciones de madre de Matute Johns

    La productora de los hermanos Larraín emitió una declaración en que refutó los dichos de María Teresa Johns, asegurando que nunca fue tratada de ese modo en una reunión desarrollada en la casa del cardenal Fernando Chomali. Además, detallaron que tanto ella como su hijo mayor accedieron a ser entrevistados por el equipo de investigación, “el que realizó un trabajo exhaustivo y conforme a los estándares habituales de la industria audiovisual”, indicaron.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    “Desmentimos haberla tratado de ‘cobarde’”: productora Fábula se defiende ante acusaciones de madre de Matute Johns Diego Araya Corvalán / Netflix

    Los coletazos en torno al estreno de Alguien tiene que saber continúan. La serie de Netflix y Fábula inspirada en el caso Matute Johns ha enfrentado la oposición de María Teresa Johns y Álex Matute Johns, madre y hermano del joven desaparecido en 1999 y encontrado sin vida en 2004.

    El asunto alcanzó su punto más álgido esta semana, en que su mamá, en entrevista con el matinal Buenos días a todos, rotuló al proyecto como “basura” e reiteró que el productor Juan de Dios Larraín la trató de “cobarde” en una reunión sostenida en la casa del cardenal Fernando Chomali a fines de 2024.

    MARIO TELLEZ

    “En primer lugar, comprendemos y empatizamos con el dolor de una familia que se ha visto afectada por circunstancias tan trágicas. La serie busca retratar este episodio –que conmocionó profundamente a los chilenos y chilenas– con respeto y sensibilidad”, indicó la productora de los hermanos Larraín en una aclaración compartida este viernes.

    También refutaron un punto repetido por la familia del universitario durante el último año y medio. “Contrariamente a lo afirmado públicamente, Fábula sí mantuvo contacto con la familia Matute Johns en diversas ocasiones. El primer acercamiento se produjo en mayo de 2023, y posteriormente la familia accedió a ser entrevistada por un equipo de investigación contratado por la productora, el que realizó un trabajo exhaustivo y conforme a los estándares habituales de la industria audiovisual”.

    De acuerdo con su versión, en la reunión mantenida en la casa de Chomali la madre y el hermano de Jorge Matute Johns manifestaron como “única solicitud expresa que sus nombres no fueran utilizados”, petición que “fue acogida de buena fe y se cumplió íntegramente”.

    Además, enfatizaron, “desmentimos categóricamente la acusación, recogida por distintos medios, de que la señora María Teresa Johns habría sido tratada de ‘cobarde’ en dicha reunión. Ello nunca ocurrió: fue tratada con el respeto que merece, en el contexto de una conversación sensible y con altura de miras, sin que existieran insultos ni descalificaciones de ningún tipo, como podrá corroborar el propio cardenal Fernando Chomali”.

    Diego Araya Corvalán / Netflix

    “La libertad de expresión y la libertad artística —derechos fundamentales constitucionalmente consagrados y reconocidos en tratados internacionales ratificados por nuestro país— nos permiten contar historias basadas o inspiradas en hechos reales. Asumimos con seriedad la responsabilidad que el cine y la televisión tienen en la difusión de estas historias, entendiéndolo como una contribución a la memoria y la conciencia colectiva”, señalaron.

    Por último, plantearon: “El caso abordado por la serie es de conocimiento público, ha conmocionado al país durante años y aún no se esclarece totalmente, lo que mantiene un legítimo interés en nuestra sociedad”.

    Compuesta de ocho episodios, Alguien tiene que saber narra la investigación que inicia el prefecto Montero (Alfredo Castro) tras la desaparición de Julio Montoya (Clemente Rodríguez), el hijo de la señora Vanessa (Paulina García) y hermano de Eric (Lucas Sáez).

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    Más sobre:SeriesAlguien Tiene que SaberFábulaNetflixCaso MatuteCaso Matute JohnsAlfredo CastroPaulina GarcíaJuan de Dios LarraínMaría Teresa JohnsSeries de CultoQue Ver

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