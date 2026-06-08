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    Roberto Sánchez rebasa a Fujimori en el recuento de las presidenciales de Perú con un 93,94% escrutado

    En concreto, Sánchez ha obtenido un 50,012% de los votos (8.792.697) frente al 49,988% de Fujimori (8.788.307 votos), según los datos oficiales publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

    Por 
    Europa Press
    Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

    El candidato de Juntos por el Perú (izquierda), Roberto Sánchez, ha rebasado en el recuento de las segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas a la candidata del ultraderechista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuando ya se han escrutado el 93,94% de las actas.

    En concreto, Sánchez ha obtenido un 50,012% de los votos (8.792.697) frente al 49,988% de Fujimori (8.788.307 votos), según los datos oficiales publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

    En un primer momento los resultados oficiales parciales daban a Fujimori una ligera ventaja sobre Sánchez, pero la tendencia estrechaba cada vez más el margen hasta que finalmente el candidato de izquierda ha superado a la hija del expresidente Alberto Fujimori.

    Más de 27 millones de peruanos, entre ellos 1,2 millones de ciudadanos residentes en el extranjero, tenían este domingo una cita con las urnas, en la que ha sido una de las disputas electorales más reñidas de los últimos tiempos.

    Fujimori disputaba su cuarta intentona de lograr la Presidencia y ha ganado en los principales núcleos de población, como Lima, la capital, o Cuzco, mientras que Sánchez ha logrado el favor del electorado en las zonas que tradicionalmente han protestado por el exceso de centralismo en el país.

    Sánchez tiene mayorías en el centro, sur y este del país, que albergan las zonas rurales, de selva y sierra. Por su parte, Fujimori ha contado con sus mejores registros en la costa.

    Más sobre:Perúelelccionessegunda vueltabalotajeRoberto SánchezKeiko FujimoriJuntos por el PerúFuerza PopularONPEMundo

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