Patricio Zapata tras asumir defensa de Nicolás Grau ante acusación constitucional: “Se ha abusado de la institución”

El abogado constitucionalista Patricio Zapata (DC) abordó este lunes su decisión de asumir la defensa del exministro de Hacienda Nicolás Grau (FA), luego de que parlamentarios republicanos y libertarios presentaran durante esta jornada una acusación constitucional en su contra por el manejo de las proyecciones fiscales durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric.

En entrevista con Radio Duna, Zapata defendió la legitimidad de las discrepancias técnicas en materia económica y sostuvo que el libelo no configura una vulneración a la Constitución ni un notable abandono de deberes, pese a las críticas surgidas por el desfase en las estimaciones de deuda pública para el período 2026-2030.

“ Yo soy particularmente estricto a la hora de evaluar el mérito de una acusación. Creo que se ha abusado de la institución . Es el arma principal de nuestra Constitución. Es la bomba atómica, si imagináramos la Constitución como un arsenal de recursos”, afirmó el abogado.

La ofensiva contra Grau se originó luego de que el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, denunciara un “error” de cálculo superior a US$10 mil millones en las proyecciones de deuda pública heredadas de la administración anterior.

El libelo acusa al exsecretario de Estado de infringir normas constitucionales y disposiciones contenidas en el Decreto Ley 1.263 sobre administración financiera del Estado.

Sin embargo, Zapata aseguró que, tras revisar el texto acusatorio, no observa elementos suficientes para sostener responsabilidades constitucionales.

“ Eso que yo vi, me parece que no acredita ninguna infracción legal o constitucional . Se muestra que ha habido expertos (…) que han dicho que les resulta poco claro, poco entendible, el modo en que el último informe de política fiscal del gobierno del expresidente Boric, dado a conocer el 13 de febrero, el modo en que ese último informe del cuarto trimestre conecta o asocia la evolución de los déficits fiscales esperables de aquí al 2030 y la evolución de la deuda pública”, sostuvo.

Agregó que “hay gente que dice que no convergen estos dos guarismos, que con esos déficits fiscales para los próximos cuatro o cinco años no puede ser que la deuda pública termine siendo del 42 y no del 46 o 47. Y esa es la famosa brecha de la que hemos escuchado tanto, de los 10.500 millones de dólares, que no están bien explicados”.

Nicolás Grau, exministro de Hacienda Oscar Ordenes Rivera

“La discusión fiscal tiene márgenes de discreción”

Durante la entrevista, el abogado enfatizó que el debate sobre proyecciones fiscales no puede reducirse a una lógica binaria de cumplimiento o incumplimiento legal, ya que -según dijo- se trata de materias sujetas a incertidumbre y diferencias metodológicas entre expertos.

Explicó que durante 2025 existió una tensión permanente entre el Ministerio de Hacienda y el Consejo Fiscal Autónomo respecto de los supuestos económicos utilizados en las estimaciones del Ejecutivo, situación que calificó como parte habitual del debate macroeconómico.

“Hay otras áreas de nuestro derecho donde uno inmediatamente advierte que hay un área de mayor discreción, no arbitrariedad, discreción”, indicó.

En esa línea, advirtió que convertir discrepancias técnicas en causales de destitución podría generar consecuencias graves para la estabilidad institucional y para futuros ministros de Hacienda.

“ Pretender destituir a cualquier ministro de Hacienda, ahora o futuro, porque los supuestos o proyecciones en que hacen sus cálculos están mal, y eso se demuestra que estuvieron mal, me parece peligrosísimo para nuestra política fiscal ”, afirmó.

Zapata también planteó que las proyecciones económicas “siempre involucran incertidumbre” y recordó que incluso reformas tributarias aprobadas por distintos gobiernos “han recaudado menos de lo esperado” sin que ello implique dolo o negligencia.

Defensa transversal y crítica a la “inflación” de acusaciones

El abogado destacó además su trayectoria participando en diversas acusaciones constitucionales, tanto defendiendo a figuras de centroizquierda como opinando respecto de autoridades de gobiernos de distinto signo político.

Entre otros casos, recordó ha participado en las defensas de los exministros Alejandro Foxley, Alejandro Hales, Yasna Provoste, Harald Beyer, Emilio Santelices y Marcela Cubillos.

“No he defendido solo a gente que piensa parecido”, remarcó.

Asimismo, cuestionó el uso reiterado de acusaciones constitucionales en los últimos gobiernos y señaló que tanto oficialismo como oposición han recurrido a esta herramienta como mecanismo político.

“Cuando gobernó el presidente Piñera, los diputados de izquierda presentaron 8 o 9 acusaciones. La mayoría de ellas bastante débiles. Luego, en el gobierno del presidente Boric, los diputados más de derecha presentaron 9 acusaciones. Yo creo que la mayoría bastante débiles”, sostuvo.

Pese a ello, aclaró que no cuestiona el derecho de los parlamentarios a interponer el libelo, aunque llamó a reflexionar sobre el uso excesivo de este mecanismo.

La acusación constitucional ingresada este lunes cuenta con cuatro capítulos y deberá comenzar ahora su tramitación en la Cámara de Diputados, instancia donde se definirá si el libelo avanza o no hacia el Senado.