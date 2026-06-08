SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Pascual Arroyo: Lalo Ibeas presenta su nuevo proyecto musical

    Tras el fin de Chancho en Piedra, su excantante retoma la faceta musical con un nuevo proyecto que combinará canciones, humor e identidad popular.

    Por 
    Equipo de Culto

    Después de más de tres años de silencio musical, Eduardo “Lalo” Ibeas inicia una nueva etapa artística con el lanzamiento de Pascual Arroyo, un proyecto musical donde el humor, la identidad popular y el espíritu festivo son protagonistas.

    Inspirado en la tradición popular chilena, Pascual Arroyo nace como un alter ego que permitirá a Ibeas explorar nuevas historias, canciones y personajes. Revisa aquí la revelación que tuvo Lalo Ibeas.

    Según el propio Pascual, además, existiría un vínculo familiar con Lalo, ya que asegura ser su primo lejano. Una información que, hasta ahora, nadie ha podido confirmar.

    Durante los próximos días se conocerán más detalles de esta propuesta, que tendrá como primer adelanto la canción “Lo Comido y Lo Bailado (Me Van a Echar)”.

    Mientras tanto, ya se encuentra disponible el teaser oficial del videoclip y la invitación para realizar el pre-save del lanzamiento.

    Más sobre:Pascual ArroyoLalo IbeasMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte de Santiago acoge recursos y deja otra vez con arresto domiciliario parcial nocturno a Jorge Valdivia

    Tribunal rechaza solicitud de prisión preventiva para exjueza Verónica Sabaj

    Defensora nacional advierte que proyecto antiencapuchados de Olivares (PDG) “no da certeza jurídica al personal policial”

    Biministro Alvarado espera que no se inicie una “espiral” de acusaciones constitucionales ante acción contra Nicolás Grau

    Michelle Bachelet sostiene reunión con el canciller ruso Sergey Lavrov en Moscú por campaña a la Secretaría General de la ONU

    Canciller Pérez Mackenna se reúne con exportadores para coordinar negociación de aranceles con EE.UU.

    Lo más leído

    1.
    La sorprendente película que Steven Spielberg desearía haber dirigido

    La sorprendente película que Steven Spielberg desearía haber dirigido

    2.
    Premios Pulsar 2026 consagran a Candelabro, Mon Laferte y Alanys Lagos como los grandes ganadores

    Premios Pulsar 2026 consagran a Candelabro, Mon Laferte y Alanys Lagos como los grandes ganadores

    3.
    Los Tres, la excelencia quirúrgica se mantiene y asombra de vuelta en el Teatro Municipal

    Los Tres, la excelencia quirúrgica se mantiene y asombra de vuelta en el Teatro Municipal

    4.
    Itziar Ituño, actriz: “Después del terremoto que fue La Casa de Papel, me di cuenta de las cosas importantes de la vida”

    Itziar Ituño, actriz: “Después del terremoto que fue La Casa de Papel, me di cuenta de las cosas importantes de la vida”

    5.
    Diego Céspedes y su hito como jurado de Cannes 2026: “Me trataron como a un príncipe”

    Diego Céspedes y su hito como jurado de Cannes 2026: “Me trataron como a un príncipe”

    6.
    La canción de los Beatles que John Lennon odiaba: “La letra era horrible”

    La canción de los Beatles que John Lennon odiaba: “La letra era horrible”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol
    quiz

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cuáles son los feriados de junio y cuándo será el próximo fin de semana largo

    Cuáles son los feriados de junio y cuándo será el próximo fin de semana largo

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Congo por el partido amistoso confirmado

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Congo por el partido amistoso confirmado

    Corte de Santiago acoge recursos y deja otra vez con arresto domiciliario parcial nocturno a Jorge Valdivia
    Chile

    Corte de Santiago acoge recursos y deja otra vez con arresto domiciliario parcial nocturno a Jorge Valdivia

    Tribunal rechaza solicitud de prisión preventiva para exjueza Verónica Sabaj

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Canciller Pérez Mackenna se reúne con exportadores para coordinar negociación de aranceles con EE.UU.
    Negocios

    Canciller Pérez Mackenna se reúne con exportadores para coordinar negociación de aranceles con EE.UU.

    Fondo Autónomo de Protección Previsional recibe ofertas de 7 gestoras

    Española Grenergy inaugura Elena, la planta de baterías “más grande de América”

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas

    Confirman dos sistemas frontales en la Región Metropolitana y zona central: cuándo llegan las precipitaciones

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Como un hincha más del Real Madrid: el Papa León XIV recibe el homenaje de Florentino Pérez y encabeza multitudinario acto
    El Deportivo

    Como un hincha más del Real Madrid: el Papa León XIV recibe el homenaje de Florentino Pérez y encabeza multitudinario acto

    Con una noche perfecta de Olise: Francia se despide ante su público con un triunfo sobre la débil Irlanda del Norte

    Hermano de jugador de Uruguay arremete contra Marcelo Bielsa a días del Mundial: “Gracias por lesionar jugadores”

    Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI
    Tecnología

    Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Pascual Arroyo: Lalo Ibeas presenta su nuevo proyecto musical
    Cultura y entretención

    Pascual Arroyo: Lalo Ibeas presenta su nuevo proyecto musical

    La sorprendente película que Steven Spielberg desearía haber dirigido

    Por qué Sean Penn detesta tomarse selfies

    Guerra en Irán cumple 100 días mientras últimos intercambios de ataques ponen en duda un pronto final
    Mundo

    Guerra en Irán cumple 100 días mientras últimos intercambios de ataques ponen en duda un pronto final

    Presidente de Bolivia promulga una ley para ampliar las competencias del estado de excepción

    Roberto Sánchez rebasa a Fujimori en el recuento de las presidenciales de Perú con un 93,94% escrutado

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija
    Paula

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana