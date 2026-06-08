Pascual Arroyo: Lalo Ibeas presenta su nuevo proyecto musical

Después de más de tres años de silencio musical, Eduardo “Lalo” Ibeas inicia una nueva etapa artística con el lanzamiento de Pascual Arroyo, un proyecto musical donde el humor, la identidad popular y el espíritu festivo son protagonistas.

Inspirado en la tradición popular chilena, Pascual Arroyo nace como un alter ego que permitirá a Ibeas explorar nuevas historias, canciones y personajes. Revisa aquí la revelación que tuvo Lalo Ibeas.

Según el propio Pascual, además, existiría un vínculo familiar con Lalo, ya que asegura ser su primo lejano. Una información que, hasta ahora, nadie ha podido confirmar.

Durante los próximos días se conocerán más detalles de esta propuesta, que tendrá como primer adelanto la canción “Lo Comido y Lo Bailado (Me Van a Echar)”.

Mientras tanto, ya se encuentra disponible el teaser oficial del videoclip y la invitación para realizar el pre-save del lanzamiento.