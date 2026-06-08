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    Culto

    Premios Pulsar 2026 consagran a Candelabro, Mon Laferte y Alanys Lagos como los grandes ganadores

    La ceremonia se realizó la noche de este domingo 7 de junio y consagró a Candelabro como la banda chilena del momento. Alanys Lagos demostró su popularidad, mientras que la estatura artística de Mon Laferte sólo crece. Lee aquí la lista de ganadores.

    Por 
    Equipo de Culto

    La duodécima edición de los Premios Pulsar finalizó con una Gala de cierre que condecoró a los nombres más importante de la música chilena actual. Una quincena de galardones entregados, cinco aplaudidos shows y la participación especial de Mon Laferte, marcaron una ceremonia en que los músicos y músicas nacionales volvieron a brillar.

    Precisamente fue la cantante radicada en México quien se transformó en una de las protagonistas de la jornada, no sólo por el registro en vivo que preparó especialmente para la instancia desde su gira Femme Fatale, sino además porque finalizó esta semana de Premios Pulsar como una de las mayores ganadoras de la cita, tras adjudicarse los trofeos a Intérprete Vocal del Año y Mejor Álbum Pop.

    Mon Laferte - Foto: Pedro Rodríguez/La Cuarta

    También dos galardones se adjudicaron Candelabro, quienes ratificaron el vuelo de su aclamado disco Deseo, Carne y Voluntad nada menos que con el premio al Álbum del Año, además de la categoría Mejor Álbum Rock. Alanys Lagos, en tanto, se quedó con los Pulsar a Mejor Álbum Ranchera y Artista del Público, este último gracias a las más de 26 mil preferencias que obtuvo en la votación popular.

    Camila Moreno (Mejor Cantautor o Cantautora), Engrupid Pipol (Mejor Álbum Metal), Banda Conmoción (Mejor Álbum Tropical) y Chicarica (Mejor Álbum Música Electrónica), fueron otros de los premiados este domingo, que se suman a los artistas que ya recibieron su galardón en la Gala Inaugural realizada el jueves en Sala SCD Egaña.

    Como es habitual, la Gala Final de Premios Pulsar también ofrecieron shows únicos y excepcionales. Así fue desde la partida, cuando la Orquesta Clásica y el Coro Sinfónico de la Usach, recrearon un pasaje de Un Canto Libre, obra dirigida por Sergio “Tilo” González que repasa el repertorio de Víctor Jara en clave sinfónica, con Catalina Plaza (Catalina y las Bordonas de Oro) y Diego Huberman (El Árbol de Diego) en las voces principales.

    Luego De Saloon celebró 25 años de rock junto a Antonia Holzapfel (Anttonias) como invitada, tal como en su turno hiciera Javiera Mena, repasando parte de su repertorio acuñado en 20 años de carrera junto a Javiera Electra. Luego, Javiera Parra deslumbró con éxitos que datan desde el emblemático disco Corte en trámite, con invitación a Camila Moreno. El cierre, en tanto, fue con el reggaetón de Sinaka, quien encendió el estudio de TVN con sus éxitos.

    *CONOCE AQUÍ TODOS LOS GANADORES:

    MEJOR ÁLBUM POP

    FEMME FATALE – MON LAFERTE

    MEJOR ÁLBUM ROCK

    DESEO, CARNE Y VOLUNTAD – CANDELABRO

    MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TRADICIONAL FOLCLÓRICA CHILENA

    CALICHAL 45 AÑOS / FIESTA Y TRADICIÓN – CALICHAL

    MEJOR ÁLBUM JAZZ

    ELLA LLEVA EL FUEGO – CLAUDIO RUBIO

    MEJOR ÁLBUM DE FUSIÓN Y RAÍZ LATINOAMERICANA

    MIEL Y HIEL – CHOLA Y GITANO

    MEJOR ÁLBUM METAL

    QUADRAGENTA AT FINEM MUNDI – ENGRUPID PIPOL

    MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ELECTRÓNICA

    INVIERNO EN LA PLAYA – CHICARICA

    MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TROPICAL

    PURGATORIO CARNAVAL – BANDA CONMOCIÓN

    MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA RANCHERA

    EN DESAMOR TAMBIÉN SE BAILA – ALANYS LAGOS

    MEJOR ÁLBUM BALADA O MÚSICA ROMÁNTICA

    DEBUT & DESPEDIDA – DINDI JANE

    MEJOR ÁLBUM MÚSICA RAP, REGGAE, R&B

    SERPIENTE DE MADERA – ANA TIJOUX & HORDATOJ

    MEJOR ÁLBUM MÚSICA URBANA

    DESPUÉS DEL SOL – DREFQUILA

    MEJOR CANTAUTOR O CANTAUTORA

    LA PRIMERA LUZ – CAMILA MORENO

    MEJOR COMPOSITOR DE MÚSICA CLÁSICA

    MARTÍN LETELIER – SOLILOQUY

    INTÉRPRETE VOCAL DEL AÑO

    MON LAFERTE

    MEJOR NUEVO O NUEVA ARTISTA

    HESSE KASSEL – LA BREA

    PREMIO A LA DIFUSIÓN DE LA MÚSICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

    CARMEN CURICAL, MANUEL HUICHAO Y FREDDY CHÁVEZ – 30 CANTOS ARAUCANOS

    MEJOR COMPOSITOR O COMPOSITORA DE MÚSICA INCIDENTAL PARA AUDIOVISUALES

    ILABACA & BENAVIDES – CALUROSA NAVIDAD

    MEJOR PRODUCTOR O PRODUCTORA MUSICAL

    FRANCISCO VICTORIA

    GRABACIÓN DEL AÑO

    MAPOCHO ORQUESTA – ILUSIONES ÓPTICAS

    ING. GRABACIÓN: JUAN PABLO QUEZADA

    ING. MEZCLA: JUAN PABLO QUEZADA

    ING. MASTER: JUAN PABLO QUEZADA

    MEJOR VIDEOCLIP

    TÍMIDA – CHINI.PNG DE ANTONIO VILLAMANDOS

    CANCIÓN DEL AÑO

    DOPAMINA — CANCAMUSA & GEPE

    PREMIO AL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA MÚSICA CHILENA

    CRISTIÁN GALVEZ

    PREMIO SCD A LA CANCIÓN MÁS TOCADA EN RADIOS

    LAS SEIS - JOE VASCONCELLOS

    PREMIO SCD A LA CANCIÓN MÁS REPRODUCIDA EN PLATAFORMAS DIGITALES

    QLOO* - YOUNG CISTER

    ÁLBUM DEL AÑO 

    DESEO, CARNE Y VOLUNTAD – CANDELABRO

    MEJOR PUBLICACIÓN MUSICAL LITERARIA 

    VÍCTOR JARA. 150 CANCIONES Y UN POEMA. GRABACIONES 1957-1973 - JORGE LEIVA

    ARTISTA DEL PÚBLICO

    ALANYS LAGOS

    Más sobre:CandelabroMon LaferteAlanys LagosJaviera MenaCamila MorenoJaviera ParraSCDPremios Pulsar 2026Pulsar 2026

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