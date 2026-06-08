Premios Pulsar 2026 consagran a Candelabro, Mon Laferte y Alanys Lagos como los grandes ganadores
La ceremonia se realizó la noche de este domingo 7 de junio y consagró a Candelabro como la banda chilena del momento. Alanys Lagos demostró su popularidad, mientras que la estatura artística de Mon Laferte sólo crece. Lee aquí la lista de ganadores.
La duodécima edición de los Premios Pulsar finalizó con una Gala de cierre que condecoró a los nombres más importante de la música chilena actual. Una quincena de galardones entregados, cinco aplaudidos shows y la participación especial de Mon Laferte, marcaron una ceremonia en que los músicos y músicas nacionales volvieron a brillar.
Precisamente fue la cantante radicada en México quien se transformó en una de las protagonistas de la jornada, no sólo por el registro en vivo que preparó especialmente para la instancia desde su gira Femme Fatale, sino además porque finalizó esta semana de Premios Pulsar como una de las mayores ganadoras de la cita, tras adjudicarse los trofeos a Intérprete Vocal del Año y Mejor Álbum Pop.
También dos galardones se adjudicaron Candelabro, quienes ratificaron el vuelo de su aclamado disco Deseo, Carne y Voluntad nada menos que con el premio al Álbum del Año, además de la categoría Mejor Álbum Rock. Alanys Lagos, en tanto, se quedó con los Pulsar a Mejor Álbum Ranchera y Artista del Público, este último gracias a las más de 26 mil preferencias que obtuvo en la votación popular.
Camila Moreno (Mejor Cantautor o Cantautora), Engrupid Pipol (Mejor Álbum Metal), Banda Conmoción (Mejor Álbum Tropical) y Chicarica (Mejor Álbum Música Electrónica), fueron otros de los premiados este domingo, que se suman a los artistas que ya recibieron su galardón en la Gala Inaugural realizada el jueves en Sala SCD Egaña.
Como es habitual, la Gala Final de Premios Pulsar también ofrecieron shows únicos y excepcionales. Así fue desde la partida, cuando la Orquesta Clásica y el Coro Sinfónico de la Usach, recrearon un pasaje de Un Canto Libre, obra dirigida por Sergio “Tilo” González que repasa el repertorio de Víctor Jara en clave sinfónica, con Catalina Plaza (Catalina y las Bordonas de Oro) y Diego Huberman (El Árbol de Diego) en las voces principales.
Luego De Saloon celebró 25 años de rock junto a Antonia Holzapfel (Anttonias) como invitada, tal como en su turno hiciera Javiera Mena, repasando parte de su repertorio acuñado en 20 años de carrera junto a Javiera Electra. Luego, Javiera Parra deslumbró con éxitos que datan desde el emblemático disco Corte en trámite, con invitación a Camila Moreno. El cierre, en tanto, fue con el reggaetón de Sinaka, quien encendió el estudio de TVN con sus éxitos.
*CONOCE AQUÍ TODOS LOS GANADORES:
MEJOR ÁLBUM POP
FEMME FATALE – MON LAFERTE
MEJOR ÁLBUM ROCK
DESEO, CARNE Y VOLUNTAD – CANDELABRO
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TRADICIONAL FOLCLÓRICA CHILENA
CALICHAL 45 AÑOS / FIESTA Y TRADICIÓN – CALICHAL
MEJOR ÁLBUM JAZZ
ELLA LLEVA EL FUEGO – CLAUDIO RUBIO
MEJOR ÁLBUM DE FUSIÓN Y RAÍZ LATINOAMERICANA
MIEL Y HIEL – CHOLA Y GITANO
MEJOR ÁLBUM METAL
QUADRAGENTA AT FINEM MUNDI – ENGRUPID PIPOL
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ELECTRÓNICA
INVIERNO EN LA PLAYA – CHICARICA
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TROPICAL
PURGATORIO CARNAVAL – BANDA CONMOCIÓN
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA RANCHERA
EN DESAMOR TAMBIÉN SE BAILA – ALANYS LAGOS
MEJOR ÁLBUM BALADA O MÚSICA ROMÁNTICA
DEBUT & DESPEDIDA – DINDI JANE
MEJOR ÁLBUM MÚSICA RAP, REGGAE, R&B
SERPIENTE DE MADERA – ANA TIJOUX & HORDATOJ
MEJOR ÁLBUM MÚSICA URBANA
DESPUÉS DEL SOL – DREFQUILA
MEJOR CANTAUTOR O CANTAUTORA
LA PRIMERA LUZ – CAMILA MORENO
MEJOR COMPOSITOR DE MÚSICA CLÁSICA
MARTÍN LETELIER – SOLILOQUY
INTÉRPRETE VOCAL DEL AÑO
MON LAFERTE
MEJOR NUEVO O NUEVA ARTISTA
HESSE KASSEL – LA BREA
PREMIO A LA DIFUSIÓN DE LA MÚSICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
CARMEN CURICAL, MANUEL HUICHAO Y FREDDY CHÁVEZ – 30 CANTOS ARAUCANOS
MEJOR COMPOSITOR O COMPOSITORA DE MÚSICA INCIDENTAL PARA AUDIOVISUALES
ILABACA & BENAVIDES – CALUROSA NAVIDAD
MEJOR PRODUCTOR O PRODUCTORA MUSICAL
FRANCISCO VICTORIA
GRABACIÓN DEL AÑO
MAPOCHO ORQUESTA – ILUSIONES ÓPTICAS
ING. GRABACIÓN: JUAN PABLO QUEZADA
ING. MEZCLA: JUAN PABLO QUEZADA
ING. MASTER: JUAN PABLO QUEZADA
MEJOR VIDEOCLIP
TÍMIDA – CHINI.PNG DE ANTONIO VILLAMANDOS
CANCIÓN DEL AÑO
DOPAMINA — CANCAMUSA & GEPE
PREMIO AL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA MÚSICA CHILENA
CRISTIÁN GALVEZ
PREMIO SCD A LA CANCIÓN MÁS TOCADA EN RADIOS
LAS SEIS - JOE VASCONCELLOS
PREMIO SCD A LA CANCIÓN MÁS REPRODUCIDA EN PLATAFORMAS DIGITALES
QLOO* - YOUNG CISTER
ÁLBUM DEL AÑO
DESEO, CARNE Y VOLUNTAD – CANDELABRO
MEJOR PUBLICACIÓN MUSICAL LITERARIA
VÍCTOR JARA. 150 CANCIONES Y UN POEMA. GRABACIONES 1957-1973 - JORGE LEIVA
ARTISTA DEL PÚBLICO
ALANYS LAGOS
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