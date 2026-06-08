Premios Pulsar 2026 consagran a Candelabro, Mon Laferte y Alanys Lagos como los grandes ganadores

La duodécima edición de los Premios Pulsar finalizó con una Gala de cierre que condecoró a los nombres más importante de la música chilena actual. Una quincena de galardones entregados, cinco aplaudidos shows y la participación especial de Mon Laferte, marcaron una ceremonia en que los músicos y músicas nacionales volvieron a brillar.

Precisamente fue la cantante radicada en México quien se transformó en una de las protagonistas de la jornada, no sólo por el registro en vivo que preparó especialmente para la instancia desde su gira Femme Fatale, sino además porque finalizó esta semana de Premios Pulsar como una de las mayores ganadoras de la cita, tras adjudicarse los trofeos a Intérprete Vocal del Año y Mejor Álbum Pop.

Mon Laferte - Foto: Pedro Rodríguez/La Cuarta

También dos galardones se adjudicaron Candelabro, quienes ratificaron el vuelo de su aclamado disco Deseo, Carne y Voluntad nada menos que con el premio al Álbum del Año, además de la categoría Mejor Álbum Rock. Alanys Lagos, en tanto, se quedó con los Pulsar a Mejor Álbum Ranchera y Artista del Público, este último gracias a las más de 26 mil preferencias que obtuvo en la votación popular.

Camila Moreno (Mejor Cantautor o Cantautora), Engrupid Pipol (Mejor Álbum Metal), Banda Conmoción (Mejor Álbum Tropical) y Chicarica (Mejor Álbum Música Electrónica), fueron otros de los premiados este domingo, que se suman a los artistas que ya recibieron su galardón en la Gala Inaugural realizada el jueves en Sala SCD Egaña.

Como es habitual, la Gala Final de Premios Pulsar también ofrecieron shows únicos y excepcionales. Así fue desde la partida, cuando la Orquesta Clásica y el Coro Sinfónico de la Usach, recrearon un pasaje de Un Canto Libre, obra dirigida por Sergio “Tilo” González que repasa el repertorio de Víctor Jara en clave sinfónica, con Catalina Plaza (Catalina y las Bordonas de Oro) y Diego Huberman (El Árbol de Diego) en las voces principales.

Luego De Saloon celebró 25 años de rock junto a Antonia Holzapfel (Anttonias) como invitada, tal como en su turno hiciera Javiera Mena, repasando parte de su repertorio acuñado en 20 años de carrera junto a Javiera Electra. Luego, Javiera Parra deslumbró con éxitos que datan desde el emblemático disco Corte en trámite, con invitación a Camila Moreno. El cierre, en tanto, fue con el reggaetón de Sinaka, quien encendió el estudio de TVN con sus éxitos.

*CONOCE AQUÍ TODOS LOS GANADORES:

MEJOR ÁLBUM POP

FEMME FATALE – MON LAFERTE

MEJOR ÁLBUM ROCK

DESEO, CARNE Y VOLUNTAD – CANDELABRO

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TRADICIONAL FOLCLÓRICA CHILENA

CALICHAL 45 AÑOS / FIESTA Y TRADICIÓN – CALICHAL

MEJOR ÁLBUM JAZZ

ELLA LLEVA EL FUEGO – CLAUDIO RUBIO

MEJOR ÁLBUM DE FUSIÓN Y RAÍZ LATINOAMERICANA

MIEL Y HIEL – CHOLA Y GITANO

MEJOR ÁLBUM METAL

QUADRAGENTA AT FINEM MUNDI – ENGRUPID PIPOL

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ELECTRÓNICA

INVIERNO EN LA PLAYA – CHICARICA

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TROPICAL

PURGATORIO CARNAVAL – BANDA CONMOCIÓN

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA RANCHERA

EN DESAMOR TAMBIÉN SE BAILA – ALANYS LAGOS

MEJOR ÁLBUM BALADA O MÚSICA ROMÁNTICA

DEBUT & DESPEDIDA – DINDI JANE

MEJOR ÁLBUM MÚSICA RAP, REGGAE, R&B

SERPIENTE DE MADERA – ANA TIJOUX & HORDATOJ

MEJOR ÁLBUM MÚSICA URBANA

DESPUÉS DEL SOL – DREFQUILA

MEJOR CANTAUTOR O CANTAUTORA

LA PRIMERA LUZ – CAMILA MORENO

MEJOR COMPOSITOR DE MÚSICA CLÁSICA

MARTÍN LETELIER – SOLILOQUY

INTÉRPRETE VOCAL DEL AÑO

MON LAFERTE

MEJOR NUEVO O NUEVA ARTISTA

HESSE KASSEL – LA BREA

PREMIO A LA DIFUSIÓN DE LA MÚSICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

CARMEN CURICAL, MANUEL HUICHAO Y FREDDY CHÁVEZ – 30 CANTOS ARAUCANOS

MEJOR COMPOSITOR O COMPOSITORA DE MÚSICA INCIDENTAL PARA AUDIOVISUALES

ILABACA & BENAVIDES – CALUROSA NAVIDAD

MEJOR PRODUCTOR O PRODUCTORA MUSICAL

FRANCISCO VICTORIA

GRABACIÓN DEL AÑO

MAPOCHO ORQUESTA – ILUSIONES ÓPTICAS

ING. GRABACIÓN: JUAN PABLO QUEZADA

ING. MEZCLA: JUAN PABLO QUEZADA

ING. MASTER: JUAN PABLO QUEZADA

MEJOR VIDEOCLIP

TÍMIDA – CHINI.PNG DE ANTONIO VILLAMANDOS

CANCIÓN DEL AÑO

DOPAMINA — CANCAMUSA & GEPE

PREMIO AL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA MÚSICA CHILENA

CRISTIÁN GALVEZ

PREMIO SCD A LA CANCIÓN MÁS TOCADA EN RADIOS

LAS SEIS - JOE VASCONCELLOS

PREMIO SCD A LA CANCIÓN MÁS REPRODUCIDA EN PLATAFORMAS DIGITALES

QLOO* - YOUNG CISTER

ÁLBUM DEL AÑO

DESEO, CARNE Y VOLUNTAD – CANDELABRO

MEJOR PUBLICACIÓN MUSICAL LITERARIA

VÍCTOR JARA. 150 CANCIONES Y UN POEMA. GRABACIONES 1957-1973 - JORGE LEIVA

ARTISTA DEL PÚBLICO

ALANYS LAGOS