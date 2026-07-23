Detienen a sujeto con más de 63 kilos de marihuana en La Granja

Un sujeto fue detenido en horas de la noche portando 63 kilos de marihuana en la comuna de La Granja.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:00 horas, cuando personal policial recibió una alerta de que en Av. Punta Arenas con Av. Américo Vespucio, el conductor de un furgón marca DFSK, no respetó la luz roja del semáforo.

Al realizar un control al vehículo es que los funcionarios policiales percibieron un fuerte olor a marihuana, solicitando al conductor abrir la carrocería y encontrando en su interior tres bolsas de color negro.

El sujeto, de nacionalidad chilena y 26 años, fue detenido por personal policial. En total se decomisaron 63 kilos 520 gramos de marihuana procesada.