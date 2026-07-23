SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Hombre muere tras ser baleado en las inmediaciones de una multicancha en Quilicura

    La víctima se encontraba compartiendo con otras personas cuando fueron atacados por desconocidos.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Un hombre perdió la vida durante la noche del miércoles luego de ser baleado en las inmediaciones de una multicancha en la comuna de Quilicura.

    De acuerdo a la información preliminar, la víctima se encontraba compartiendo con un grupo de amigos cuando fueron atacados por desconocidos.

    “Según los antecedentes que se han recabado en la investigación, la persona que falleció se encontraba compartiendo con un grupo de amigos en los momentos en que fue abordado por un grupo indeterminado de sujetos hasta ahora, los cuales le dispararon”, detalló el fiscal ECOH, Felipe Sepúlveda.

    La víctima recibió cuatro impactos de bala y fue trasladado hasta el Cesfam de Quilicura donde perdió la vida a raíz de la gravedad de las heridas.

    La Fiscalía instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI para que realice las pericias correspondientes con el fin de esclarecer los hechos.

    Más sobre:PolicialFiscalía ECOHPDIQuilicura

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La Justicia de Perú prorroga un año la prisión preventiva de Pedro Castillo por caso de corrupción

    Irán avisa a militares de Estados Unidos de que cometerán crímenes de guerra si atacan puentes y centrales eléctricas

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    The Byrds y las ocho millas de altura que abrieron una nueva era en el rock

    La Guardia Revolucionaria de Irán anuncia la destrucción de “equipo militar” de Estados Unidos en un ataque en Jordania

    Lo más leído

    1.
    Un refugio con comida y muestras de arrepentimiento: detalles del rescate de los tres jóvenes perdidos en Cajón del Maipo

    Un refugio con comida y muestras de arrepentimiento: detalles del rescate de los tres jóvenes perdidos en Cajón del Maipo

    2.
    Sauerbaum revela que terremoto en Venezuela acentuó la salida voluntaria de Chile de personas de esa nacionalidad

    Sauerbaum revela que terremoto en Venezuela acentuó la salida voluntaria de Chile de personas de esa nacionalidad

    3.
    Rescate en el Cajón del Maipo: un viaje de más de 100 kilómetros de madrugada y un refugio que impidió una tragedia

    Rescate en el Cajón del Maipo: un viaje de más de 100 kilómetros de madrugada y un refugio que impidió una tragedia

    4.
    Comisión de Educación despacha proyecto que modifica el SAE tras una jornada marcada por las recriminaciones cruzadas

    Comisión de Educación despacha proyecto que modifica el SAE tras una jornada marcada por las recriminaciones cruzadas

    5.
    Escape por cuatro comunas y dos domicilios: cómo fue la caída del Panda, el delincuente que baleó a dos carabineros en Lo Espejo

    Escape por cuatro comunas y dos domicilios: cómo fue la caída del Panda, el delincuente que baleó a dos carabineros en Lo Espejo

    6.
    Gendarmería traslada a 21 exuniformados condenados por delitos de lesa humanidad al expenal Punta Peuco

    Gendarmería traslada a 21 exuniformados condenados por delitos de lesa humanidad al expenal Punta Peuco

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este jueves llegaría “el temporal más intenso” de la semana: revisa las regiones y sectores afectados

    Este jueves llegaría “el temporal más intenso” de la semana: revisa las regiones y sectores afectados

    Cómo el café puede ayudar al cuerpo a combatir el estrés y el envejecimiento, según un nuevo estudio

    Cómo el café puede ayudar al cuerpo a combatir el estrés y el envejecimiento, según un nuevo estudio

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este jueves 23 de julio: toda la red está operativa - Clone

    Así funciona la red de Metro este jueves 23 de julio: toda la red está operativa - Clone

    Seguro de Cesantía flexibiliza sus requisitos para sectores afectados por el sistema frontal: ¿Cómo solicitarlo?

    Seguro de Cesantía flexibiliza sus requisitos para sectores afectados por el sistema frontal: ¿Cómo solicitarlo?

    Rosalía en Chile: cómo comprar las últimas entradas disponibles para sus conciertos

    Rosalía en Chile: cómo comprar las últimas entradas disponibles para sus conciertos

    Así funciona la red de Metro este jueves 23 de julio: toda la red está operativa - Clone
    Chile

    Así funciona la red de Metro este jueves 23 de julio: toda la red está operativa - Clone

    Hombre muere tras ser baleado en las inmediaciones de una multicancha en Quilicura

    Partido Nacional Libertario amenaza con retirar su apoyo a la reforma del SAE si el gobierno elimina medidas de seguridad

    “Actuar con independencia” y “Menos presidencialista”: lo que proponen los postulantes a liderar la CChC
    Negocios

    “Actuar con independencia” y “Menos presidencialista”: lo que proponen los postulantes a liderar la CChC

    Isapres aumentan su fuerza de ventas 45% en un año y a marzo ya superan los cuatro mil vendedores

    Subsidio para la tasa de los créditos hipotecarios: solicitudes aprobadas ya sobrepasan los cupos existentes

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno
    Tendencias

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    Guillermo Maripán debuta en Internacional de Porto Alegre con derrota en el Brasileirao
    El Deportivo

    Guillermo Maripán debuta en Internacional de Porto Alegre con derrota en el Brasileirao

    “Por daños en la cancha”: ANFP reprograma duelo entre La Calera vs. Everton y desata la molestia de los viñamarinos

    “Le incautó el celular a Chiqui Tapia”: prensa argentina revela ofensiva del FBI y la AFA reacciona con dureza

    ¿El mejor del Mundial? Mbappé será portada del nuevo EA Sports FC 27
    Tecnología

    ¿El mejor del Mundial? Mbappé será portada del nuevo EA Sports FC 27

    Cómo son los nuevos Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9 que llegan a Chile

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    The Byrds y las ocho millas de altura que abrieron una nueva era en el rock
    Cultura y entretención

    The Byrds y las ocho millas de altura que abrieron una nueva era en el rock

    Momoko Seto y la alabada cinta El Gran Viaje: “Nadie podría negar que estamos destruyendo nuestro planeta. Es un hecho”

    Kneecap, la controvertida banda irlandesa debuta en Chile

    La Justicia de Perú prorroga un año la prisión preventiva de Pedro Castillo por caso de corrupción
    Mundo

    La Justicia de Perú prorroga un año la prisión preventiva de Pedro Castillo por caso de corrupción

    Irán avisa a militares de Estados Unidos de que cometerán crímenes de guerra si atacan puentes y centrales eléctricas

    La Guardia Revolucionaria de Irán anuncia la destrucción de “equipo militar” de Estados Unidos en un ataque en Jordania

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños
    Paula

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños

    Té yogui

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”