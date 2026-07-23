Hombre muere tras ser baleado en las inmediaciones de una multicancha en Quilicura

Un hombre perdió la vida durante la noche del miércoles luego de ser baleado en las inmediaciones de una multicancha en la comuna de Quilicura.

De acuerdo a la información preliminar, la víctima se encontraba compartiendo con un grupo de amigos cuando fueron atacados por desconocidos.

“Según los antecedentes que se han recabado en la investigación, la persona que falleció se encontraba compartiendo con un grupo de amigos en los momentos en que fue abordado por un grupo indeterminado de sujetos hasta ahora, los cuales le dispararon”, detalló el fiscal ECOH, Felipe Sepúlveda.

La víctima recibió cuatro impactos de bala y fue trasladado hasta el Cesfam de Quilicura donde perdió la vida a raíz de la gravedad de las heridas.

La Fiscalía instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI para que realice las pericias correspondientes con el fin de esclarecer los hechos.