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    “Una mala jugada”: Federación de Italia reconoce contactos con Guardiola y surgen detractores a posible llegada de Pep

    El presidente Giovanni Malagò aseguró que el catalán es el principal candidato, pero advirtió que no es el único. Asimismo, el mandamás del comité olímpico de ese país pidió que el próximo DT no fuera el hispano.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Josep Guardiola es el gran candidato para asumir en Italia.

    Desde que Paolo Maldini asumiera como director de la selección de Italia, hace un par de semanas, su objetivo número fue conseguir el sí del afamado técnico Josep Guardiola. Intención que ahora quedó aún más expuesta con las palabras del presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò.

    El hombre encargado de levantar el alicaído momento del calcio admitió recientemente que mantiene conversaciones con el catalán para que se haga cargo de la Azzurra. Sin embargo, también advirtió de que tampoco es seguro que la operación “llegue a buen puerto”.

    Incluso, el máximo dirigente admitió que el organismo estaría dispuesto a hacer una excepción presupuestaria, todo para conseguir a un entrenador que ganaba cerca de 28 millones de dólares anuales en el Manchester City, su último trabajo.

    “Se han hecho excepciones que, por ejemplo, conciernen al nombre que está tan presente estos días, el de Pep Guardiola”, aseguró el mandamás al programa italiano Vivavoce, magazín sobre actualidad deportiva y social.

    Asimismo, el timonel insistió: “No está dicho que la operación vaya a salir adelante. Es importante y correcto abrir un diálogo, mantenerlo como una opción, pero eso no debe interpretarse como una falta de consideración hacia los demás candidatos”.

    Palabras que coinciden con la portada del miércoles de La Gazzetta dello Sport, el medio deportivo más importante de la península. “Danos a Pep (O Conte)”, se leía en el llamado principal de la primera página, donde adelantaban los contactos de Malagò, aunque también aclararon que “Pirlo está listo”.

    El máximo dirigente federativo, además, confirmó que el sustituto de Gennaro Gattuso, quien dimitió hace más de tres meses tras no lograr la clasificación de Italia para el Mundial, será conocido en breve.

    Además de Pep, el presidente de la FIGC admitió que entre los candidatos figuran también Roberto Mancini, último DT que conquistó un título con la Azzurra tras ganar la Eurocopa de 2020 (celebrada en 2021), además de Andrea Pirlo. Aunque también precisó que no son los únicos candidatos.

    Detractores

    Pero no todos aprueban la eventual llegada del oriundo de Sampedor. Así quedó claro en las declaraciones de Luciano Buonfiglio, presidente del Comité Olímpico Italiano, quien se declaró completamente en contra del arribo de Pep, además de exigir un seleccionador nacido en Italia:

    “La única cosa que le pido a Giovanni (Malagò) es que por favor elija un técnico nacido en nuestro país”, advirtió el dirigente, quien recordó la mala apuesta que significó para su trabajo llevar un preparador alemán al equipo olímpico de piragüismo.

    “Fue una mala jugada, porque el técnico no se interesó por la mentalidad y menos la idiosincrasia del deportista italiano. De esa manera perdimos la sólida base que se había construido en los años previos”, dijo Buonfiglio.

    Más sobre:FútbolSelección de ItaliaJosep GuardiolaGiovanni MalagòAndrea PirloRoberto ManciniLuciano Buonfiglio

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