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    Gennaro Gattuso deja el banco de la selección de Italia tras quedar fuera del Mundial de Norteamérica 2026

    Este viernes la Azzurri informó que el exvolante no seguirá dirigiendo al conjunto europeo después de quedar en el camino contra Bosnia y Herzegovina.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Gennaro Gatusso dejó de ser el entrenador de la selección italiana. Foto: figc.it.

    El proceso de Gennaro Gattuso al mando de la selección de Italia ha llegado a su fin. Este viernes la Azzurra informó a través de sus canales oficiales el fin del vínculo que los unía con el exvolante.

    La Federación Italiana de Fútbol y Gennaro Ivan Gattuso han rescindido de mutuo acuerdo el contrato del seleccionador calabrés con la selección italiana. La FIGC agradece a Gattuso y a todo su equipo su dedicación y pasión durante los últimos nueve meses y les desea mucho éxito en sus futuras carreras”, señalaron a través de un comunicado oficial.

    Allí también compartieron unas últimas palabras del seleccionador tras quedar fuera del Mundial de Norteamérica 2026 a manos de Bosnia y Herzegovina en el repechaje.

    Con gran pesar, al no haber logrado el objetivo que nos propusimos, doy por concluida mi etapa como seleccionador nacional”, inició Gatusso.

    “La camiseta Azzurra es el bien más preciado del fútbol, ​​por lo que es justo facilitar las futuras evaluaciones técnicas desde el principio. Quiero agradecer al presidente Gabriele Gravina y a Gianluigi Buffon, así como a todo el personal de la Federación, la confianza y el apoyo que siempre me han brindado. Ha sido un honor dirigir a la selección nacional, y hacerlo con un grupo de jugadores que han demostrado compromiso y devoción por la camiseta”, agregó.

    “Pero mi mayor agradecimiento es para la afición, para todos los italianos que nunca han dejado de demostrar su amor y apoyo a la selección nacional durante estos meses. Siempre con la Azzurra en mi corazón”, cerró Gennaro Gattuso.

    Las salidas anteriores

    Cabe señalar que el fracaso de Italia en sus aspiraciones mundialistas también le costó el cargo al presidente de la federación italiana Gabriele Gravina.

    La decisión fue comunicada por la entidad rectora a través de sus canales oficiales. “Hoy (ayer) tuvo lugar una reunión entre el presidente Gabriele Gravina y los presidentes de las federaciones integrantes en la sede de la FIGC en Roma. Al inicio de la reunión, Gravina informó a los máximos representantes (...) que había renunciado al cargo que ocupaba”, plantearon.

    La determinación obligará a convocar elecciones para recomponer la mesa de la organización. “(Gravina) informó a los miembros del consejo federal de que había presentado su dimisión del mandato que le había sido confiado en febrero de 2025 y de que había convocado una asamblea extraordinaria electiva para el próximo 22 de junio en Roma”, agregaron en la versión oficial.

    Y con Gravina también se produjo la renuncia de Gianluigi Buffon, quien ocupaba el cargo de manager general de la selección.

    Ahora que el presidente Gravina ha decidido retirarse me siento libre de hacer lo que considero un acto responsable. Si bien creo sinceramente que hemos construido mucho en términos de espíritu de equipo, junto con Rino Gattuso y todos mis colaboradores, en el tiempo limitado que tuvo la selección nacional, el objetivo principal era llevar a Italia de regreso al Mundial. Y no lo logramos. Es justo dejar que quienes me sucedan elijan a la persona que consideren más idónea para ocupar mi puesto”, compartió en sus redes sociales.

    “He trabajado con los diferentes entrenadores para estructurar un proyecto que comienza con los más jóvenes y llega hasta la selección sub-21. Todo esto para repensar la forma en que cultivamos el talento de la futura selección absoluta. Solicité y obtuve la incorporación de algunas figuras clave, con gran experiencia, que, junto con las habilidades ya existentes, están impulsando estos cambios necesarios con una visión a mediano y largo plazo. Esto se debe a que creo en la política de meritocracia y especialización de tareas. La decisión correcta corresponderá a los responsables. Lo valoro enormemente, con gratitud por el privilegio y las lecciones que, incluso en su doloroso epílogo, me ha dejado esta intensa experiencia. ¡Forza Azzurri, siempre!”, concluyó.

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