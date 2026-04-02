SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Coletazo mundialista: presidente de la federación italiana renuncia tras la eliminación de la Azzurra

    El combinado peninsular fue incapaz superar a Bosnia y Herzegovina y quedó al margen del torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. La decepción es tercera consecutiva para el tetracampeón. También cayó Gianluigi Buffon, manager del combinado.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Italia, en la definición ante Bosnia y Herzegovina.

    Italia cae en los penales ante Bosnia y Herzegovina y se desata un descalabro. Por tercera vez consecutiva, la Azzurra es incapaz de clasificar a un Mundial, el torneo que ha ganado cuatro veces. Antes, se había perdido los de Rusia, en 2018 y Qatar, en 2022.

    La búsqueda de culpables por el nuevo fracaso está en pleno desarrollo, aunque hay algunos que han optado por asumir sus culpas y tomar drásticas medidas. Entre ellos se inscribe Gabriele Gravina, el presidente de la federación italiana, quien renunció a su cargo.

    Coletazo mundialista: presidente de la federación italiana renuncia tras la eliminación de la Azzurra

    La decisión fue comunicada por la entidad rectora a través de sus canales oficiales. “Hoy tuvo lugar una reunión entre el presidente Gabriele Gravina y los presidentes de las federaciones integrantes en la sede de la FIGC en Roma. Al inicio de la reunión, Gravina informó a los máximos representantes (...) que había renunciado al cargo que ocupaba", plantea el instrumento que anuncia la dimisión.

    El renunciado Gabriele Gravina (Foto: @figc)

    La determinación obligará a convocar elecciones para recomponer la mesa de la organización. “(Gravina) informó a los miembros del consejo federal de que había presentado su dimisión del mandato que le había sido confiado en febrero de 2025 y de que había convocado una asamblea extraordinaria electiva para el próximo 22 de junio en Roma”, añade la versión oficial.

    Gravina es un dirigente de peso en el contexto europeo. Ocupa la primera vicepresidencia de la UEFA y es considerado el brazo derecho del presidente de la confederación europea, Aleksander Ceferin

    El recuento de su gestión tiene algunos matices de éxito. Bajo su dirección, Italia ganó la Eurocopa 2021, pero fracasó en clasificarse para dos Mundiales (los de 2022 y 2026). Además, le pesa la eliminación en los octavos de final de la última Eurocopa, en 2024, ante Alemania, lo que constituye la peor participación histórica del combinado peninsular en un torneo continental.

    Declaraciones controvertidas

    En el peor momento para su gestión, Gravina emitió controvertidas declaraciones. "“El fútbol es un deporte profesional. En los deportes amateurs se pueden tomar decisiones y elecciones que en el profesionalismo no es posible, me refiero al uso de jóvenes y menores en sus propios torneos. Por no hablar de los que son deportes de Estado, basta pensar en el esquí”, aseguró el timonel.

    “Es completamente incorrecto intentar negar la responsabilidad por este tercer fracaso consecutivo. No se puede acusar a las instituciones de un supuesto incumplimiento y restando importancia al nivel profesional de otros deportes. Se exige responsabilidad, humildad y respeto a todos. Italia debe volver a ser Italia, incluso en el fútbol mundial. El fútbol de nuestro país necesita reconstruirse, proceso que debe comenzar con la renovación del liderazgo de la FIGC”, le contestó Andrea Abodi, el ministro del Deporte. “El fútbol italiano debe refundarse y este proceso debe pasar por una renovación en la dirección de la FIGC”, complementó.

    “Este discurso destruye los valores del deporte y el trabajo que el Estado realiza para fomentar un movimiento y a los jóvenes atletas, para convertirlos en PROFESIONALES que puedan alcanzar sus sueños con sacrificio, dedicación y trabajo duro. Parece que no se da cuenta de lo que hay detrás. Lo que dijo no es solo un insulto al fútbol sino también al deporte italiano. Con una inversión de 15 años que he hecho con mi familia en métodos de trabajo, estudio y pasión, desde vivir bajo un puente hasta alcanzar la élite mundial”, complementó el atleta Mattia Furani, medallista olímpico y mundial en salto largo.

    ¿Y Gattuso?

    La caída no es la única. Gianluigi Buffon, quien ocupaba el cargo de manager general de la selección, también dimitió de su cargo.

    La duda está puesta, ahora, en la continuidad de Genaro Gattuso al mando de la escuadra. La prensa italiana asegura que hay grandes posibilidades de que el seleccionador dimita al puesto en el mismo plazo en que se producirá la elección de las nuevas autoridades federativas. “Es un mazazo difícil de digerir. Así es el fútbol...Si hoy alguien me pincha con algo, no sale nada, no sale sangre, no sale nada”, declaró el entrenador.

    Más sobre:Gabriele GravinaFederación ItalianaItaliaFútbolFútbol InternacionalMundialEliminatorias

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Lo más leído

    1.
    Los chilenos pasan a segundo plano con el nuevo DT: Sevilla cae ante el colista Oviedo y queda a dos puntos del descenso

    Los chilenos pasan a segundo plano con el nuevo DT: Sevilla cae ante el colista Oviedo y queda a dos puntos del descenso

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal
    Negocios

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera
    Mundo

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua