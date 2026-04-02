Italia cae en los penales ante Bosnia y Herzegovina y se desata un descalabro. Por tercera vez consecutiva, la Azzurra es incapaz de clasificar a un Mundial, el torneo que ha ganado cuatro veces. Antes, se había perdido los de Rusia, en 2018 y Qatar, en 2022.

La búsqueda de culpables por el nuevo fracaso está en pleno desarrollo, aunque hay algunos que han optado por asumir sus culpas y tomar drásticas medidas. Entre ellos se inscribe Gabriele Gravina, el presidente de la federación italiana, quien renunció a su cargo.

Coletazo mundialista: presidente de la federación italiana renuncia tras la eliminación de la Azzurra

La decisión fue comunicada por la entidad rectora a través de sus canales oficiales. “Hoy tuvo lugar una reunión entre el presidente Gabriele Gravina y los presidentes de las federaciones integrantes en la sede de la FIGC en Roma. Al inicio de la reunión, Gravina informó a los máximos representantes (...) que había renunciado al cargo que ocupaba", plantea el instrumento que anuncia la dimisión.

El renunciado Gabriele Gravina (Foto: @figc)

La determinación obligará a convocar elecciones para recomponer la mesa de la organización. “(Gravina) informó a los miembros del consejo federal de que había presentado su dimisión del mandato que le había sido confiado en febrero de 2025 y de que había convocado una asamblea extraordinaria electiva para el próximo 22 de junio en Roma”, añade la versión oficial.

Gravina es un dirigente de peso en el contexto europeo. Ocupa la primera vicepresidencia de la UEFA y es considerado el brazo derecho del presidente de la confederación europea, Aleksander Ceferin

El recuento de su gestión tiene algunos matices de éxito. Bajo su dirección, Italia ganó la Eurocopa 2021, pero fracasó en clasificarse para dos Mundiales (los de 2022 y 2026). Además, le pesa la eliminación en los octavos de final de la última Eurocopa, en 2024, ante Alemania, lo que constituye la peor participación histórica del combinado peninsular en un torneo continental.

Declaraciones controvertidas

En el peor momento para su gestión, Gravina emitió controvertidas declaraciones. "“El fútbol es un deporte profesional. En los deportes amateurs se pueden tomar decisiones y elecciones que en el profesionalismo no es posible, me refiero al uso de jóvenes y menores en sus propios torneos. Por no hablar de los que son deportes de Estado, basta pensar en el esquí”, aseguró el timonel.

“Es completamente incorrecto intentar negar la responsabilidad por este tercer fracaso consecutivo. No se puede acusar a las instituciones de un supuesto incumplimiento y restando importancia al nivel profesional de otros deportes. Se exige responsabilidad, humildad y respeto a todos. Italia debe volver a ser Italia, incluso en el fútbol mundial. El fútbol de nuestro país necesita reconstruirse, proceso que debe comenzar con la renovación del liderazgo de la FIGC”, le contestó Andrea Abodi, el ministro del Deporte. “El fútbol italiano debe refundarse y este proceso debe pasar por una renovación en la dirección de la FIGC”, complementó.

“Este discurso destruye los valores del deporte y el trabajo que el Estado realiza para fomentar un movimiento y a los jóvenes atletas, para convertirlos en PROFESIONALES que puedan alcanzar sus sueños con sacrificio, dedicación y trabajo duro. Parece que no se da cuenta de lo que hay detrás. Lo que dijo no es solo un insulto al fútbol sino también al deporte italiano. Con una inversión de 15 años que he hecho con mi familia en métodos de trabajo, estudio y pasión, desde vivir bajo un puente hasta alcanzar la élite mundial”, complementó el atleta Mattia Furani, medallista olímpico y mundial en salto largo.

¿Y Gattuso?

La caída no es la única. Gianluigi Buffon, quien ocupaba el cargo de manager general de la selección, también dimitió de su cargo.

La duda está puesta, ahora, en la continuidad de Genaro Gattuso al mando de la escuadra. La prensa italiana asegura que hay grandes posibilidades de que el seleccionador dimita al puesto en el mismo plazo en que se producirá la elección de las nuevas autoridades federativas. “Es un mazazo difícil de digerir. Así es el fútbol...Si hoy alguien me pincha con algo, no sale nada, no sale sangre, no sale nada”, declaró el entrenador.