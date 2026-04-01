La desazón de Gennaro Gattuso tras la eliminación de Italia del Mundial: “Si me pinchan, no sale sangre, no sale nada”

La desazón de Gennaro Gattuso tras la eliminación de Italia del Mundial: “Si alguien me pincha, no sale sangre”. Foto: @azzurri

Gennaro Gattuso no oculta su frustración. Italia cayó por penales ante Bosnia y Herzegovina en el repechaje y, por tercera ocasión consecutiva, no dirá presente en el Mundial. El técnico se mostró abatido en la rueda de prensa.

“Es un mazazo difícil de digerir. Así es el futbol... Si hoy alguien me pincha con algo, no sale nada, no sale sangre, no sale nada”, señaló.

Pese a la derrota, el exvolante valoró lo hecho por sus dirigidos. “De verdad me sorprendieron incluso a mí hoy, por el corazón que le pusieron, por el apego. Estuvimos allí en la trinchera, supimos aguantar, pero aquí estamos hablando por enésima vez de que no vamos al Mundial“, lamentó.

“Por el desempeño, por el empeño, por el amor que le pusieron. Nos costó, nos quedamos con diez, tuvimos tres ocasiones de gol. Ellos hacían centros, hacían cosquillas… da pena, pero así es el futbol, es futbol”, añadió.

El estratega también abordó lo que significa para el país la caída. “Lo necesitábamos para nosotros, para nuestras familias, para toda Italia, para nuestro movimiento”, apuntó.

¿Sigue al mando?

Tras el choque también habló Grabiele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol, quien explicitó su deseo de que Gattuso siga al mando de la Azzurri. El directivo ha estado en la cabeza de la FIGC desde 2018. En su administración no han logrado ir a dos mundiales.

“Tengo que felicitar a Rino Gattuso, creo que ha sido un gran entrenador. Le pedí que siguiera al frente de estos chicos, al igual que se lo pedí a Buffon; hubo un momento de compenetración en el vestuario con ellos. Los chicos han sido heroicos. El aspecto técnico hay que mantenerlo al 100%”, comentó.

“En lo que respecta al aspecto político, hemos convocado un consejo federal para la semana que viene. Entiendo que se soliciten dimisiones, pero esas decisiones, según las normas, corresponden al consejo federal”, remarcó.