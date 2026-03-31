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    En el peor momento de su historia: Italia cae ante Bosnia y Herzegovina y se pierde su tercer Mundial consecutivo

    La Azzurri se hunde en Europa. El equipo de Genaro Gattuso no pudo en la definición por penales tras empatar 1-1 en los 120 minutos. No van a la cita planetaria desde Brasil 2014. También clasificaron Suecia, República Checa y Turquía.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    En el peor momento de su historia: Italia cae ante Bosnia y Herzegovina y se pierde su tercer Mundial consecutivo. Foto: @NFSBiH

    Italia estira su mala racha. En un partido lleno de tensión, Bosnia y Herzegovina se impuso vía penales ante la Azzurra. Luego la igualdad 1-1 durante los 120 minutos, el cuadro de Sergej Barbarez ganó por 4-1.

    El partido comenzó con presión alta de Bosnia y Herzegovina. La intensidad se mantuvo en los minutos iniciales, con el equipo bosnio buscando profundidad por las bandas y generando remates desde media distancia.

    La primera acción ofensiva de Italia llegó recién a los 13 minutos. Y rápidamente aprovecharon para ponerse en ventaja. El marcador se abrió a los 15′. Bosnia jugó hacia atrás con su portero Nikola Vasilj, quien falló en el despeje y entregó el balón a Barella en zona ofensiva. El mediocampista asistió de inmediato a Moise Kean, que definió de primera con remate de derecha para establecer el 1-0 para la Azzurri.

    Tras el gol, Bosnia mantuvo su presencia en campo rival y generó nuevas situaciones. El encuentro se mantuvo abierto. Con el correr de los minutos, el local incrementó su volumen ofensivo.

    El punto de inflexión del primer tiempo ocurrió a los 41 minutos. Tras un saque largo de Donnarumma, el balón fue lanzado hacia campo italiano y dejó a Memic en carrera hacia el arco. Alessandro Bastoni cometió una infracción en la disputa por el balón, derribando al atacante cuando avanzaba sin oposición. El árbitro francés Clément Turpin mostró tarjeta roja directa, dejando a Italia con diez jugadores.

    La expulsión obligó al técnico Gennaro Gattuso a reorganizar la defensa. A los 44 minutos, retiró al delantero Mateo Retegui e hizo ingresar al defensor Federico Gatti para recomponer la última línea.

    Al inicio del complemento, el desarrollo mantuvo la tendencia, con Bosnia buscando el empate mediante centros y remates desde media distancia.

    Italia respondió con acciones aisladas. A los 60 minutos, Moise Kean recuperó un balón en campo propio y avanzó en velocidad hacia el arco, pero su remate en el mano a mano se fue desviado, desperdiciando una oportunidad clara para ampliar la ventaja.

    El empate llegó a los 79 minutos. Amar Dedic envió un centro al área que fue cabeceado por Edin Dzeko. Donnarumma logró rechazar el primer intento, pero el rebote quedó en zona de definición y Haris Tabakovic empujó el balón al fondo de la red para establecer el 1-1.

    Sin nuevas anotaciones, el árbitro señaló el final de los 90 minutos con empate entre Bosnia y Herzegovina e Italia, resultado que extendió la definición del repechaje rumbo al Mundial 2026 al alargue.

    En la prórroga se vivió un duelo intenso, con Bosnia arriba, pero sin lograr desequilibrar. El marcador se mantuvo y finalmente la llave se definió a través de los penales. Ahí, el equipo local fue 100% eficaz. Anotaron Benjamin Tahirovic, Haris Tabakovic, Kerim Alajbegovic y Esmir Bajaktarevic. En Italia soló marcó Sandro Tonali. Francesco Pio Esposito y Bryan Cristante erraron. Fue 4-1 para los capitaneados por Edin Dzeko. Con la clasificación, los Zmajevi van al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

    Definidos los europeos

    A la misma hora, Suecia celebró ante Polonia. Fue un intensó 3-2 para el combinado de las tres coronas. El partido disputado en Solna partió con gol de Anthony Elanga (20′) para el local. A los 33′ lo igualó Nicola Zalewski (33′). Justo antes del descanso adelantó Gustaf Lagerbielke (44′) a los azul y oro.

    En el complemento Karol Swiderski (55′) empató el choque. Cuando parecía que el encuentro se iba al alargue, Viktor Gyokeres marcó el tanto definitivo (88′). Con ese resultado, Suecia va al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

    En paralelo, Turquía sentenció su clasificación con la victoria por la mínima ante Kosovo. El único gol del partido fue obra de Karem Akturkoglu. El cuadro euroasiático integra el Grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia.

    Finalmente, en el alargue se definió el triunfo de República Checa por penales tras el 2-2 ante Dinamarca. Pavel Sulc abrió la cuenta a los 3′; a los 72′ lo igualó Joachim Andersen y en la prórroga Ladislav Krejci marcó a los 100′. Parecía cerrado, por Kasper Waarts Hogh igualó a los 111′. En la tanda el cuadro checo se impuso por 3-1. El cuadro dirigido por Miroslav Koubek se va al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

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