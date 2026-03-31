Chile no irá al Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. La historia es tan conocida como dolorosa: en el proceso que lideraron Eduardo Berizzo y Ricardo Gareca, la Roja fue incapaz de quedarse con uno de los seis cupos y medio que la FIFA le asignó a la Conmebol para un torneo que tendrá 48 participantes, el número más alto en la historia del certamen.

Sin embargo, al menos hasta que comience el evento, la escuadra que dirige Nicolás Córdova tendrá actividad. De hecho, aunque venida a menos después de su tercer fracaso en línea en el intento por entrar a una cita planetaria, la escuadra nacional sigue en carpeta para examinar a las escuadras que intervendrán en la máxima competencia que ofrece el calendario futbolístico.

Con Cristiano Ronaldo incluido: la Roja confirma la sede del amistoso ante Portugal

En Nueva Zelanda, la Roja partió venciendo a Cabo Verde por 4-2, en un duelo que cuando menos generó ilusión. Los africanos serán parte del grupo H, en el que se medirán con España, Arabia Saudita y el Uruguay de Marcelo Bielsa. Sin embargo, en el segundo duelo de la gira el aterrizaje fue estrepitoso: goleada por 4-1 en contra ante The Whites, en un resultado que adquirió el rótulo de histórico: es la primera vez que el equipo oceánico vence a una escuadra de la Conmebol. Hasta la FIFA destacó el hito.

Cuando el efecto del drástico traspié aún está fresco, la ANFP anuncia el siguiente compromiso. El añadido es que será frente a un rival de fuste: el sábado 6 de junio, el combinado nacional se medirá con Portugal, la oncena que lidera Cristiano Ronaldo. El choque se realizará en Lisboa, pues la intención de la escuadra de Roberto Martínez es despedirse ante su público, idealmente con un resultado que eleve la moral antes de la exigente competencia que comenzarán a afrontar una semana después.

El duelo evoca un potente recuerdo de los mejores días de la Roja. En la Copa Confederaciones que se disputó en Rusia, en 2017, un año antes del Mundial, la escuadra que dirigía Juan Antonio Pizzi eliminó a los lusos en las semifinales de esa competición, a la que asistió en su condición de campeón de América. Claudio Bravo fue el héroe de esa gesta, al contener los tres lanzamientos que alcanzaron a ejecutar los europeos. Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Alexis Sánchez anotaron para la Roja.

Calendario copado

Cuatro días antes, Chile se medirá con Arabia Saudita. En este caso, la sede aún no está definida, aunque la idea es que el encuentro se dispute en alguna capital europea, para aprovechar la permanencia de la Roja en el Viejo Continente.

La idea es que la Selección se mantenga en actividad hasta fin de año. En febrero, Felipe Correa, gerente de Selecciones de la ANFP, sostuvo que hay más compromisos pactados. Aparte de la gira oceánica y de los amistosos de junio, explicó la otra parte del plan. “A lo anterior se sumará una gira posterior a la cita planetaria. “En septiembre vamos a enfrentar a Estados Unidos, México y un tercer encuentro en Norteamérica”, declaró.