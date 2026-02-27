SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Cristiano Ronaldo sorprende y compra acciones de reconocido club de España

    El delantero diversifica su inversión. En paralelo, se prepara para jugar el Mundial y se acerca a su meta de 1.000 goles.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Cristiano Ronaldo sorprende y compra acciones de reconocido club de España. Foto: @AlNassrFC_EN

    Cristiano Ronaldo anunció la compra del 25% de las acciones del Almería, club que actualmente compite en la Segunda División de España. La operación fue informada por la institución andaluza, que no detalló los montos de la transacción.

    La inversión se realizó a través de CR7 Sports Investments, filial recientemente creada dentro del holding del jugador para concentrar sus activos. Según el comunicado del club, la entrada de Ronaldo al accionariado responde a su interés por participar en la propiedad de clubes profesionales y a la proyección que observa en el proyecto deportivo del Almería. “Este acuerdo se sitúa dentro de la expansión internacional de la entidad que está realizando el presidente Mohamed Al Khereiji a través de su conglomerado empresarial SMC Group”, explican.

    “Desde hace mucho tiempo, mi ambición ha sido contribuir al fútbol más allá del terreno de juego. La UD Almería es un club con una base sólida y un claro potencial de crecimiento. Estoy deseando trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club”, señaló el delantero del Al Nassr.

    Cristiano Ronaldo invierte en el Almería. Foto: @alnassr

    El presidente del club, Mohamed Al Khereiji, valoró la llegada del goleador histórico del Real Madrid. “Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Se le considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en lo que respecta al equipo como a la cantera”, dijo.

    En lo deportivo, el Almería marcha en el tercer lugar de la tabla de la Segunda División, a un punto de la zona de ascenso directo a la LaLiga, por lo que se mantiene en la pelea por el retorno a la máxima categoría del fútbol español.

    Ronaldo, que se prepara para el Mundial de Norteamérica 2026, continúa avanzando en la planificación de su etapa posterior al retiro mediante inversiones en distintos rubros. Hasta ahora tenía acciones en hotelería, salud y medios de comunicación.

    En lo futbolístico, está en la búsqueda de llegar a los 1.000 goles en su carrera. Hasta ahora suma 965 anotaciones. Está a solo 35 conquistas de llegar a su meta.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalCristiano RonaldoAlmeríaLaLigaEspaña

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hillary Clinton afirma haber sido consultada por OVNIs y el “Pizzagate” en su comparecencia ante el Congreso sobre Epstein

    Estados Unidos autoriza la salida del “personal no esencial” de su Embajada en Israel por “riesgos de seguridad”

    Netflix se retira de la compra de activos de Warner Bros. Discovery tras oferta superior de Paramount

    Rusia, China e Irán piden diálogo a Afganistán y Pakistán tras el estallido de un nuevo conflicto

    Irán recalca que Estados Unidos debe retirar sus “demandas excesivas” para lograr un nuevo acuerdo sobre su programa nuclear

    Delcy Rodríguez pide a Trump el “cese de las sanciones y del bloqueo” contra Venezuela

    Lo más leído

    1.
    De brillar en la NBA con los Lakers y Kobe Bryant a casi morir por las drogas: “Soy un adicto, hacía fiestas de cocaína”

    De brillar en la NBA con los Lakers y Kobe Bryant a casi morir por las drogas: “Soy un adicto, hacía fiestas de cocaína”

    2.
    Polémica en el mundo del tenis femenino: tenista exige USD$ 20 millones por controvertido caso

    Polémica en el mundo del tenis femenino: tenista exige USD$ 20 millones por controvertido caso

    3.
    “El sueño continental se acabó”: prensa brasileña fustiga a Bahia tras eliminación en la Libertadores ante O’Higgins

    “El sueño continental se acabó”: prensa brasileña fustiga a Bahia tras eliminación en la Libertadores ante O’Higgins

    4.
    Se juega todo: Paqui Meneghini mueve la pizarra de la U de cara al Superclásico frente a Colo Colo

    Se juega todo: Paqui Meneghini mueve la pizarra de la U de cara al Superclásico frente a Colo Colo

    5.
    “Siempre he sido anticolocolino” y “tonteras“: el día en Johnny Herrera y Claudio Bravo se cruzaron por un Superclásico

    “Siempre he sido anticolocolino” y “tonteras“: el día en Johnny Herrera y Claudio Bravo se cruzaron por un Superclásico

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Monitoreo en 39 puntos de Santiago y programación de semáforos: medidas del MOP y MTT para enfrentar el “súper lunes”
    Chile

    Monitoreo en 39 puntos de Santiago y programación de semáforos: medidas del MOP y MTT para enfrentar el “súper lunes”

    Una carabinera resultó lesionada tras choque a patrulla en la Ruta 68: conductor del vehículo iba en estado de ebriedad

    Con masiva participación: Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (Clasi) impulsa la cooperación conjunta para enfrentar crimen organizado

    Netflix se retira de la compra de activos de Warner Bros. Discovery tras oferta superior de Paramount
    Negocios

    Netflix se retira de la compra de activos de Warner Bros. Discovery tras oferta superior de Paramount

    Ipsa se apronta a cerrar febrero con su mayor caída mensual desde octubre de 2023

    Catherine Tornel será la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero en futuro gobierno de Kast

    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos
    Tendencias

    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos

    Esta respuesta en una entrevista de trabajo podría dejarte fuera del proceso, según una especialista en empleo

    Lentes que reconocen caras con IA: el presunto plan de Meta para diferenciarse de otras gafas inteligentes

    De brillar en la NBA con los Lakers y Kobe Bryant a casi morir por las drogas: “Soy un adicto, hacía fiestas de cocaína”
    El Deportivo

    De brillar en la NBA con los Lakers y Kobe Bryant a casi morir por las drogas: “Soy un adicto, hacía fiestas de cocaína”

    Tsitsipas revela por qué no disputa la gira por Sudamérica: “Medio Oriente es mejor; la diferencia financiera es grande”

    Cristiano Ronaldo sorprende y compra acciones de reconocido club de España

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara
    Cultura y entretención

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara

    El cantante español Antoñito Molina gana la Competencia internacional de Viña 2026

    Mon Laferte marca el peak de audiencia en Viña y se convierte en lo más visto en TV desde la nueva medición de rating

    Hillary Clinton afirma haber sido consultada por OVNIs y el “Pizzagate” en su comparecencia ante el Congreso sobre Epstein
    Mundo

    Hillary Clinton afirma haber sido consultada por OVNIs y el “Pizzagate” en su comparecencia ante el Congreso sobre Epstein

    Estados Unidos autoriza la salida del “personal no esencial” de su Embajada en Israel por “riesgos de seguridad”

    Rusia, China e Irán piden diálogo a Afganistán y Pakistán tras el estallido de un nuevo conflicto

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?