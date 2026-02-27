Cristiano Ronaldo sorprende y compra acciones de reconocido club de España

Cristiano Ronaldo anunció la compra del 25% de las acciones del Almería, club que actualmente compite en la Segunda División de España. La operación fue informada por la institución andaluza, que no detalló los montos de la transacción.

La inversión se realizó a través de CR7 Sports Investments, filial recientemente creada dentro del holding del jugador para concentrar sus activos. Según el comunicado del club, la entrada de Ronaldo al accionariado responde a su interés por participar en la propiedad de clubes profesionales y a la proyección que observa en el proyecto deportivo del Almería. “Este acuerdo se sitúa dentro de la expansión internacional de la entidad que está realizando el presidente Mohamed Al Khereiji a través de su conglomerado empresarial SMC Group”, explican.

“Desde hace mucho tiempo, mi ambición ha sido contribuir al fútbol más allá del terreno de juego. La UD Almería es un club con una base sólida y un claro potencial de crecimiento. Estoy deseando trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club”, señaló el delantero del Al Nassr.

Cristiano Ronaldo invierte en el Almería. Foto: @alnassr

El presidente del club, Mohamed Al Khereiji, valoró la llegada del goleador histórico del Real Madrid. “Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Se le considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en lo que respecta al equipo como a la cantera”, dijo.

En lo deportivo, el Almería marcha en el tercer lugar de la tabla de la Segunda División, a un punto de la zona de ascenso directo a la LaLiga, por lo que se mantiene en la pelea por el retorno a la máxima categoría del fútbol español.

Ronaldo, que se prepara para el Mundial de Norteamérica 2026, continúa avanzando en la planificación de su etapa posterior al retiro mediante inversiones en distintos rubros. Hasta ahora tenía acciones en hotelería, salud y medios de comunicación.

En lo futbolístico, está en la búsqueda de llegar a los 1.000 goles en su carrera. Hasta ahora suma 965 anotaciones. Está a solo 35 conquistas de llegar a su meta.