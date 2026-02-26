“Un rival que no logró clasificar...”: en Portugal ningunean a la Roja tras confirmar amistoso en la antesala del Mundial

“Un rival no logró clasificar...”: en Portugal ningunean a la Roja tras confirmar amistoso en la antesala del Mundial.

Este miércoles se confirmó la realización de un partido amistoso de la selección chilena ante Portugal. Tal como adelantó El Deportivo, encuentro fue programado para el 6 de junio, en el marco de la fecha FIFA previa al Mundial de Norteamérica.

“La selección de Portugal se enfrentará a Chile el próximo 6 de junio, en un partido que forma parte de su concentración preparatoria para el Mundial de 2026”, dio a conocer la federación lusitana.

“El partido marcará la quinta vez que ambos equipos se enfrentan, en un momento en que Portugal se prepara para el Mundial, competición a la que Chile no clasificó”, añaden.

La Roja enfrentará a Portugal en junio.

El cruce se enmarca en la preparación del seleccionado europeo para la Copa del Mundo y contempla la presencia de Cristiano Ronaldo en la convocatoria.

Tras la confirmación del amistoso, medios deportivos de Portugal abordaron el anuncio con énfasis en el contexto de la Roja. “Portugal se enfrentará a Chile el 6 de junio, en un partido amistoso como parte de la preparación del equipo para el Mundial de 2026. Un rival que no logró clasificarse”, escribió el diario A Bola.

Por su parte, O Jogo publicó: “Será apenas la quinta vez que Portugal se enfrenta a Chile, selección que no clasificó al Mundial 2026“.

En tanto, Record señaló: “Esta será la quinta vez que ambos equipos se enfrenten, con un balance positivo para Portugal: dos victorias para el equipo portugués, un empate y una victoria para los sudamericanos en penales en su último encuentro en 2017”.

El último antecedente entre ambos seleccionados corresponde a la semifinal de la Copa Confederaciones 2017, disputada en Rusia, que terminó 0-0 en 120 minutos y se definió por lanzamientos penales a favor de Chile, por 3-0.