SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Un rival que no logró clasificar...”: en Portugal ningunean a la Roja tras confirmar amistoso en la antesala del Mundial

    La selección chilena se medirá ante los europeos una semana antes de la cita planetaria.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Un rival no logró clasificar...”: en Portugal ningunean a la Roja tras confirmar amistoso en la antesala del Mundial. MEXSPORT/PHOTOSPORT

    Este miércoles se confirmó la realización de un partido amistoso de la selección chilena ante Portugal. Tal como adelantó El Deportivo, encuentro fue programado para el 6 de junio, en el marco de la fecha FIFA previa al Mundial de Norteamérica.

    “La selección de Portugal se enfrentará a Chile el próximo 6 de junio, en un partido que forma parte de su concentración preparatoria para el Mundial de 2026”, dio a conocer la federación lusitana.

    “El partido marcará la quinta vez que ambos equipos se enfrentan, en un momento en que Portugal se prepara para el Mundial, competición a la que Chile no clasificó”, añaden.

    La Roja enfrentará a Portugal en junio.

    El cruce se enmarca en la preparación del seleccionado europeo para la Copa del Mundo y contempla la presencia de Cristiano Ronaldo en la convocatoria.

    Tras la confirmación del amistoso, medios deportivos de Portugal abordaron el anuncio con énfasis en el contexto de la Roja. “Portugal se enfrentará a Chile el 6 de junio, en un partido amistoso como parte de la preparación del equipo para el Mundial de 2026. Un rival que no logró clasificarse”, escribió el diario A Bola.

    Por su parte, O Jogo publicó: “Será apenas la quinta vez que Portugal se enfrenta a Chile, selección que no clasificó al Mundial 2026“.

    En tanto, Record señaló: “Esta será la quinta vez que ambos equipos se enfrenten, con un balance positivo para Portugal: dos victorias para el equipo portugués, un empate y una victoria para los sudamericanos en penales en su último encuentro en 2017”.

    El último antecedente entre ambos seleccionados corresponde a la semifinal de la Copa Confederaciones 2017, disputada en Rusia, que terminó 0-0 en 120 minutos y se definió por lanzamientos penales a favor de Chile, por 3-0.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalFútbol InternacionalLa RojaMundialSelección ChilenaMundial 2026Norteamérica 2026PortugalSelección de PortugalCristiano Ronaldo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jensen Huang tras resultados de Nvidia: “Los mercados se equivocaron sobre la amenaza de la IA”

    Qué se sabe del tiroteo entre fuerzas de Cuba y una lancha con patente de EEUU

    Incendio en fábrica textil de Independencia moviliza a Bomberos

    Conocidos como el “Indio Juan” y “Pelao” ¿Quiénes son los dos reos fugados de la ex Penitenciaría de Santiago?

    Rusia tilda de “agresiva provocación estadounidense” incidente con una lancha en las costas de Cuba

    Confirman fuga de dos reos de la ex Penitenciaría de Santiago: escaparon vestidos como gendarmes

    Lo más leído

    1.
    45 días de plazo o las penas del infierno: FIFA se cuadra con Palestino y le da un duro golpe al Atlético Mineiro por Iván Román

    45 días de plazo o las penas del infierno: FIFA se cuadra con Palestino y le da un duro golpe al Atlético Mineiro por Iván Román

    2.
    Wirth culpa a la U por la irregularidad de Castellón: “En la banca debiesen tener a alguien igual o mejor que él”

    Wirth culpa a la U por la irregularidad de Castellón: “En la banca debiesen tener a alguien igual o mejor que él”

    3.
    “Ya no está para jugar”: exarquero de la Roja desmenuza el presente de Alexis Sánchez en la liga española

    “Ya no está para jugar”: exarquero de la Roja desmenuza el presente de Alexis Sánchez en la liga española

    4.
    Épica celeste en Brasil: O’Higgins elimina al Bahia en los penales y mantiene vivo su sueño en la Copa Libertadores

    Épica celeste en Brasil: O’Higgins elimina al Bahia en los penales y mantiene vivo su sueño en la Copa Libertadores

    5.
    No alcanzó con los penales atajados por Brayan Cortés: Argentinos Juniors queda fuera de la Copa Libertadores

    No alcanzó con los penales atajados por Brayan Cortés: Argentinos Juniors queda fuera de la Copa Libertadores

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 26 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 26 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es el regreso a clases y fechas clave por región

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es el regreso a clases y fechas clave por región

    Incendio en fábrica textil de Independencia moviliza a Bomberos
    Chile

    Incendio en fábrica textil de Independencia moviliza a Bomberos

    Conocidos como el “Indio Juan” y “Pelao” ¿Quiénes son los dos reos fugados de la ex Penitenciaría de Santiago?

    Temblor hoy, jueves 26 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Jensen Huang tras resultados de Nvidia: “Los mercados se equivocaron sobre la amenaza de la IA”
    Negocios

    Jensen Huang tras resultados de Nvidia: “Los mercados se equivocaron sobre la amenaza de la IA”

    Pese a último revés judicial no decae optimismo de Andes Iron y presentará proyecto Dominga en feria mundial en Canadá

    Quiroz completa equipo que lo acompañará en la Dipres y que debe revertir críticas a la entidad por estimaciones fiscales

    Qué se sabe del tiroteo entre fuerzas de Cuba y una lancha con patente de EEUU
    Tendencias

    Qué se sabe del tiroteo entre fuerzas de Cuba y una lancha con patente de EEUU

    Las 5 enfermedades fuera del cerebro que provocan uno de cada tres casos de demencia

    El cambio en la dieta que disminuye hasta 300 calorías sin sacrificar las porciones, según un estudio

    “El sueño continental se acabó”: prensa brasileña fustiga a Bahia tras eliminación en la Libertadores ante O’Higgins
    El Deportivo

    “El sueño continental se acabó”: prensa brasileña fustiga a Bahia tras eliminación en la Libertadores ante O’Higgins

    Polémica en el mundo del tenis femenino: tenista exige USD$ 20 millones por controvertido caso

    Cantos xenófobos de los hinchas de Huachipato contra Carabobo generan rechazo en Sudamérica

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Mon Laferte recibirá Gaviota de Platino en Viña: cómo se resolvió la entrega del premio mayor a la cantante
    Cultura y entretención

    Mon Laferte recibirá Gaviota de Platino en Viña: cómo se resolvió la entrega del premio mayor a la cantante

    “Ese corte que ustedes ven es el tiempo”: Asskha Sumathra explicó su salida abrupta del escenario

    Ke Personajes aplaca al “Monstruo” y cierra la noche más tensa de Viña 2026

    Rusia tilda de “agresiva provocación estadounidense” incidente con una lancha en las costas de Cuba
    Mundo

    Rusia tilda de “agresiva provocación estadounidense” incidente con una lancha en las costas de Cuba

    Confirman fuga de dos reos de la ex Penitenciaría de Santiago: escaparon vestidos como gendarmes

    Trump pide la deportación de dos congresistas demócratas tras acusarlo de la muerte de Pretti y Good en Minnesota

    Tacos de salmón y mango
    Paula

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva