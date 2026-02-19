Con Cristiano Ronaldo y a días del Mundial 2026: la Roja amarra amistoso con Portugal tras el portazo de España.

La selección chilena cerró dos partidos amistosos en la fecha FIFA de junio como parte de su planificación anual. El 4 de junio enfrentará a Arabia Saudita y el 8 jugará ante Portugal. Ambos encuentros se enmarcan en la estrategia de la ANFP de medirse con selecciones que disputarán el Mundial de Norteamérica, pese a que la Roja no clasificó al torneo.

El certamen planetario comienza el día 11 de ese mismo mes, pero la escuadra lusitana debuta el 17. Está ubicada en el Grupo K, con Uzbekistán, Colombia y un equipo proveniente del repechaje. Los saudí, en tanto, inician su recorrido el 15. Aparecen en el Grupo H con Cabo Verde, España y Uruguay.

Todo esto se da luego de que la Roja negociara con España por un amistoso. Marca, uno de los medios deportivos de Europa, se encargó de dar la información. Afirmaron que se jugaría el 8 de junio, en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, México. “Con una potente oferta económica sobre la mesa desde hace semanas, las conversaciones se han llevado a un encuentro ante Chile”, publicaron.

Según el mismo medio, inicialmente se había planeado un enfrentamiento ante México, el cual tampoco no se pudo dar debido a problemas e inconsistencias futuras en los calendarios.

“Se barajó la posibilidad de jugar con México, pero era un partido de riesgo para las dos selecciones. Y, después, la fecha no le encajaba a los aztecas, que el 11 de junio abren fuego en su capital contra Sudáfrica”. Finalmente aquella tratativa no llegó a buen puerto.

La cancelación del duelo se confirmó días después. Pablo Milad explicó que el duelo frente a España no se concretó por condiciones económicas y de agenda. “Nunca fue al cien por ciento. Tuvimos conversaciones con el presidente de la federación, que es muy cercano, tenemos muy buena relación las dos federaciones”, comentó.

“No se llegó a concretar por el hecho de que tenían demasiadas ofertas, de diferentes ciudades de México también le ofrecían, vengan a jugar aquí, les damos tal y tal cosa. Y eso fue un hecho que no aseguró el partido”, añadió.

“Nosotros estamos concretando partidos ya en Europa”, indicó Milad. Según supo El Deportivo, solo resta el retorno del contrato firmado con Portugal para oficializar el duelo. Eso debiese producirse durante las próximas horas.

Claudio Bravo fue la figura del último enfrentamiento entre Chile y Portugal.

Escasos antecedentes

Chile no enfrenta a Portugal desde 2017, cuando se midieron en la semifinal de la Copa Confederaciones. El partido terminó 0-0 en 120 minutos y la Roja avanzó por penales. Claudio Bravo contuvo tres lanzamientos y convirtieron Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Alexis Sánchez. Ese triunfo quedó como el último resultado relevante de la Generación Durada justo antes de la no clasificación al Mundial de Rusia 2018. En el equipo europeo actuó Cristiano Ronaldo, quien asoma como opción para el nuevo amistoso.

Antes de ese cruce, ambos elencos se enfrentaron en 2011, en el debut de la era de Claudio Borghi como seleccionador de Chile. Fue empate 1-1, con gol de Matías Fernández de tiro libre. El historial total marca cuatro partidos entre ambas selecciones. Más atrás están los triunfos de Portugal en 1972 (4-1) y en 1928, en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam (4-2).

Por otro lado, la Roja registra dos enfrentamientos ante Arabia Saudita, ambos en 1994. En el primero ganó Chile por 2-0 y en el segundo se produjo un empate 2-2. El partido del 4 de junio marcará el reencuentro entre ambos elencos luego de tres décadas.

Plan anual de la ANFP

Chile arrastrará un año sin competencias oficiales. Aunque no participará del Mundial de Norteamérica, el calendario contempla actividad regular durante 2026. En marzo, la Selección jugará ante Cabo Verde y Nueva Zelanda en el FIFA Series, dos encuentros preparatorios organizados por el ente rector del fútbol.

El gerente de selecciones, Felipe Correa, detalló la hoja de ruta para el resto del año. “Ya tenemos completo el plan de amistosos del año. Jugaremos el FIFA Series en marzo y estamos cerrando dos partidos amistosos en julio previo al Mundial, probablemente sean en Estados Unidos, ya que serán contra equipos que juegan el torneo”, señaló.

A lo anterior se sumará una gira posterior a la cita planetaria. “Además, en septiembre vamos a enfrentar a Estados Unidos, México y un tercer encuentro en Norteamérica”, señaló Correa. La ANFP apunta a completar el calendario con sedes en Europa y Norteamérica, a la espera de los contratos finales para oficializar los encuentros pendientes.