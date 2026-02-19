SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con Cristiano Ronaldo y a días del Mundial 2026: la Roja amarra amistoso con Portugal tras el portazo de España

    A falta de la firma del contrato, que debiese suceder en las próximas horas, la selección chilena acuerda el duelo con el combinado lusitano para junio.

    Por 
    Matías Parker
     
    Lucas Mujica
    Con Cristiano Ronaldo y a días del Mundial 2026: la Roja amarra amistoso con Portugal tras el portazo de España.

    La selección chilena cerró dos partidos amistosos en la fecha FIFA de junio como parte de su planificación anual. El 4 de junio enfrentará a Arabia Saudita y el 8 jugará ante Portugal. Ambos encuentros se enmarcan en la estrategia de la ANFP de medirse con selecciones que disputarán el Mundial de Norteamérica, pese a que la Roja no clasificó al torneo.

    El certamen planetario comienza el día 11 de ese mismo mes, pero la escuadra lusitana debuta el 17. Está ubicada en el Grupo K, con Uzbekistán, Colombia y un equipo proveniente del repechaje. Los saudí, en tanto, inician su recorrido el 15. Aparecen en el Grupo H con Cabo Verde, España y Uruguay.

    Todo esto se da luego de que la Roja negociara con España por un amistoso. Marca, uno de los medios deportivos de Europa, se encargó de dar la información. Afirmaron que se jugaría el 8 de junio, en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, México. “Con una potente oferta económica sobre la mesa desde hace semanas, las conversaciones se han llevado a un encuentro ante Chile”, publicaron.

    Según el mismo medio, inicialmente se había planeado un enfrentamiento ante México, el cual tampoco no se pudo dar debido a problemas e inconsistencias futuras en los calendarios.

    Se barajó la posibilidad de jugar con México, pero era un partido de riesgo para las dos selecciones. Y, después, la fecha no le encajaba a los aztecas, que el 11 de junio abren fuego en su capital contra Sudáfrica”. Finalmente aquella tratativa no llegó a buen puerto.

    La cancelación del duelo se confirmó días después. Pablo Milad explicó que el duelo frente a España no se concretó por condiciones económicas y de agenda. “Nunca fue al cien por ciento. Tuvimos conversaciones con el presidente de la federación, que es muy cercano, tenemos muy buena relación las dos federaciones”, comentó.

    “No se llegó a concretar por el hecho de que tenían demasiadas ofertas, de diferentes ciudades de México también le ofrecían, vengan a jugar aquí, les damos tal y tal cosa. Y eso fue un hecho que no aseguró el partido”, añadió.

    “Nosotros estamos concretando partidos ya en Europa”, indicó Milad. Según supo El Deportivo, solo resta el retorno del contrato firmado con Portugal para oficializar el duelo. Eso debiese producirse durante las próximas horas.

    Claudio Bravo fue la figura del último enfrentamiento entre Chile y Portugal.

    Escasos antecedentes

    Chile no enfrenta a Portugal desde 2017, cuando se midieron en la semifinal de la Copa Confederaciones. El partido terminó 0-0 en 120 minutos y la Roja avanzó por penales. Claudio Bravo contuvo tres lanzamientos y convirtieron Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Alexis Sánchez. Ese triunfo quedó como el último resultado relevante de la Generación Durada justo antes de la no clasificación al Mundial de Rusia 2018. En el equipo europeo actuó Cristiano Ronaldo, quien asoma como opción para el nuevo amistoso.

    Antes de ese cruce, ambos elencos se enfrentaron en 2011, en el debut de la era de Claudio Borghi como seleccionador de Chile. Fue empate 1-1, con gol de Matías Fernández de tiro libre. El historial total marca cuatro partidos entre ambas selecciones. Más atrás están los triunfos de Portugal en 1972 (4-1) y en 1928, en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam (4-2).

    Por otro lado, la Roja registra dos enfrentamientos ante Arabia Saudita, ambos en 1994. En el primero ganó Chile por 2-0 y en el segundo se produjo un empate 2-2. El partido del 4 de junio marcará el reencuentro entre ambos elencos luego de tres décadas.

    Plan anual de la ANFP

    Chile arrastrará un año sin competencias oficiales. Aunque no participará del Mundial de Norteamérica, el calendario contempla actividad regular durante 2026. En marzo, la Selección jugará ante Cabo Verde y Nueva Zelanda en el FIFA Series, dos encuentros preparatorios organizados por el ente rector del fútbol.

    El gerente de selecciones, Felipe Correa, detalló la hoja de ruta para el resto del año. “Ya tenemos completo el plan de amistosos del año. Jugaremos el FIFA Series en marzo y estamos cerrando dos partidos amistosos en julio previo al Mundial, probablemente sean en Estados Unidos, ya que serán contra equipos que juegan el torneo”, señaló.

    A lo anterior se sumará una gira posterior a la cita planetaria. “Además, en septiembre vamos a enfrentar a Estados Unidos, México y un tercer encuentro en Norteamérica”, señaló Correa. La ANFP apunta a completar el calendario con sedes en Europa y Norteamérica, a la espera de los contratos finales para oficializar los encuentros pendientes.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolLa Tercera PMFútbol ChilenoFútbol NacionalLa RojaFútbol InternacionalCristiano RonaldoPortugalSelección de PortugalArabia SauditaSelección de Arabia SauditaMundial 2026Norteamérica 2026ANFPPablo MiladSelección ChilenaFelipe Correa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La jugada de Kast ante Lula y Sheinbaum por la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    La defensa privada de Boric a Pakarati y la mayor autonomía de Rapa Nui

    Explosión en Renca: Gasco confirma que camión transportaba gas licuado desde Quintero hasta Planta Maipú

    “La gente venía desnuda y otros en llamas pidiendo ayuda”: los escalofriantes testimonios tras la explosión en Renca

    José Balcázar: los cuestionamientos al nuevo presidente peruano

    Gustavo Alessandri: el líder de la asociación de alcaldes que tensiona al mundo municipal

    Lo más leído

    1.
    De Colo Colo a Estados Unidos: la nueva vida de Eduardo Rubio

    De Colo Colo a Estados Unidos: la nueva vida de Eduardo Rubio

    2.
    La millonaria salida de Jorge Sampaoli de Atlético Mineiro que engrosa su abultada fortuna en indemnizaciones

    La millonaria salida de Jorge Sampaoli de Atlético Mineiro que engrosa su abultada fortuna en indemnizaciones

    3.
    Del cuestionado Guede, al destituido Sampaoli: los movimientos en las bancas de los grandes de Sudamérica para 2026

    Del cuestionado Guede, al destituido Sampaoli: los movimientos en las bancas de los grandes de Sudamérica para 2026

    4.
    Sueldo y una opción de compra: las cifras que marcan la negociación entre Colo Colo y Coquimbo Unido por Cristián Zavala

    Sueldo y una opción de compra: las cifras que marcan la negociación entre Colo Colo y Coquimbo Unido por Cristián Zavala

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Rating del miércoles 18 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 18 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La jugada de Kast ante Lula y Sheinbaum por la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU
    Chile

    La jugada de Kast ante Lula y Sheinbaum por la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    La defensa privada de Boric a Pakarati y la mayor autonomía de Rapa Nui

    Explosión en Renca: Gasco confirma que camión transportaba gas licuado desde Quintero hasta Planta Maipú

    Almagro District: Socovesa prevé primera recepción de proyecto estratégico en torno al Metro Manquehue para 2029
    Negocios

    Almagro District: Socovesa prevé primera recepción de proyecto estratégico en torno al Metro Manquehue para 2029

    Estudio midió pérdida de valor del peso chileno en primeros 100 días de cada gobierno: la mayor fue en la administración Boric

    Bolsa de Santiago cae en línea con mercados globales ante aumento de tensiones entre EE.UU. e Irán

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia
    Tendencias

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia

    Por qué arrestaron al ex príncipe Andrés, el hermano menor del rey Carlos III

    Revelan la causa de muerte de Peter Greene, actor de películas como Pulp Fiction

    Con Cristiano Ronaldo y a días del Mundial 2026: la Roja amarra amistoso con Portugal tras el portazo de España
    El Deportivo

    Con Cristiano Ronaldo y a días del Mundial 2026: la Roja amarra amistoso con Portugal tras el portazo de España

    Apuntan a su regreso a Sudamérica: prensa española sentencia el futuro de Alexis Sánchez en Sevilla

    Felipe Mora explica su fallido traspaso a la U: “Se tienen que dar varias circunstancias, que el club quiera contar contigo”

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition
    Tecnología

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    Mark Zuckerberg y Meta se preparan para el juicio más importante sobre la adicción adolescente a las redes sociales

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    Kramer imitará a Kast y Boric en el Festival de Viña y se alista para la batalla definitiva con Bombo Fica
    Cultura y entretención

    Kramer imitará a Kast y Boric en el Festival de Viña y se alista para la batalla definitiva con Bombo Fica

    El intenso recorrido cinematográfico de Bad Bunny y Residente hasta su nuevo filme Porto Rico

    Para poner ojo: los cruces de horarios más relevantes y singulares de Lollapalooza Chile 2026

    José Balcázar: los cuestionamientos al nuevo presidente peruano
    Mundo

    José Balcázar: los cuestionamientos al nuevo presidente peruano

    Alemania retira de forma “temporal” parte de sus tropas en Irak por las “crecientes tensiones” en Medio Oriente

    Rey Carlos III afirma que “la ley debe seguir su curso” tras detención del expríncipe Andrés

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones