SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Del cuestionado Guede, al destituido Sampaoli: los movimientos en las bancas de los grandes de Sudamérica para 2026

    A lo largo y ancho del continente, varios de los elencos más fuertes de cada país han remecido sus mandos técnicos de cara a la temporada en curso. Chile no escapó de aquello, con la asunción de Paqui Meneghini en la U. Respecto al caso del casildense, fue despedido hace unos días de Atlético Mineiro.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Jorge Sampaoli (ex DT de Atlético Mineiro), Pablo Guede (Alianza Lima), Jorge Almirón (Rosario Central) y Martín Anselmi (Botafogo).

    En cada país, los equipos grandes tienen obligaciones. La misión es pelear lo más arriba posible, porque la historia lo exige. En el armado de la temporada, no solo influye la construcción del plantel, sino que también el entrenador que lo guiará. No son pocos los elencos relevantes de cada nación del continente que presentaron cambios en su dirección técnica para 2026. Chile no ha escapado a esto. El ejemplo directo es lo de Francisco ‘Paqui’ Meneghini, quien lleva tres partidos oficiales al mando de la U, sin victorias a la fecha.

    En la siguiente nota se hace un repaso con los principales cambios para la actual temporada. Aunque se haya mantenido desde 2025, la salida de Jorge Sampaoli de Atlético Mineiro es uno de los movimientos más sonoros en el fútbol sudamericano, en el contexto de un medio con alta rotación de entrenadores como el brasileño.

    El casildense dirigió 10 encuentros en la temporada, con un registro de dos triunfos, siete empates y solo una derrota. Después de empatar ante el recién ascendido Remo, en el Brasileirao, se puso fin a su segunda etapa en el club. Para este año, había reforzado su cuerpo técnico con la llegada de Cristián Leiva como asistente.

    Equipos grandes del gigante sudamericano optaron por nuevas cabezas técnicas para la temporada que está en desarrollo. Es el caso de Botafogo, contratando a Martín Anselmi. El argentino, ex Unión La Calera, llegó para reemplazar al italiano Davide Ancelotti, el hijo de Carletto. Cruzeiro remeció el mercado fichando a Tite, exseleccionador de Brasil, quien había relevado a Sampaoli en Flamengo, en 2023. Mientras el Gremio de Alexander Aravena optó por el portugués Luis Castro, Internacional de Porto Alegre contrató al uruguayo Paulo Pezzolano, en lugar del polémico Abel Braga.

    Guede, Almirón y más

    Rosario Central y Newell’s Old Boys no están dentro de los clubes más grandes de Argentina (ese grupo de cinco: River, Boca, Independiente, Racing y San Lorenzo). Sin embargo, son altamente populares y en el interior del país vecino se hacen sentir. La tienda ‘canalla’, que jugará fase grupal de Copa Libertadores, optó por Jorge Almirón para tomar el mando, sustituyendo a Ariel Holan. Es el primer desafío desde su salida de Colo Colo. Precisamente, en Macul conoció a uno de los refuerzos que solicitó: Vicente Pizarro.

    En el otro lado de la ciudad, asumieron en los Leprosos la dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez, quienes fueron campeones el año pasado con Platense.

    Quién está siendo muy discutido en Perú es Pablo Guede. El otrora estratega de Palestino y Colo Colo quedó en el paredón luego de la eliminación de Alianza Lima en la fase 1 de la Copa Libertadores, a manos del debutante 2 de Mayo de Paraguay. Esto se añade a la crisis de los Íntimos de La Victoria desatada por un caso de indisciplina en la pretemporada, escándalo que derivó en la desvinculación de tres jugadores. Guede asumió en Alianza con el peso de la campaña realizada por Pipo Gorosito en 2025.

    Otro grande de Perú que cambió de técnico fue Universitario. Para ocupar el lugar del experimentado uruguayo Jorge Fossati, los cremas decidieron por el español Javier Rabanal, campeón de la liga ecuatoriana con Independiente del Valle. Precisamente, el IDV reemplazó a Rabanal con el uruguayo Joaquín Papa, que ganó el Apertura 2025 con Liverpool de Montevideo.

    También en Ecuador, Barcelona de Guayaquil contrató al venezolano César Farías. Uno quien estuvo en el país de la mitad del mundo fue Pablo ‘Vitamina’ Sánchez (en Liga de Quito lo relevó Tiago Nunes), quien ahora está en un elenco de rica historia continental: Olimpia de Paraguay.

    Más sobre:Fútbol internacionalSudaméricaPablo GuedeAlianza LimaJorge SampaoliAtlético MineiroJorge AlmirónRosario CentralVitamina SánchezOlimpiaPaqui MeneghiniUniversidad de Chile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La trama oculta detrás de la renuncia del exfiscal del caso ProCultura

    El trío Gamuza cierra su gira de verano en Sala Master

    Lagarde dejaría la presidencia del Banco Central Europeo antes de finalizar su mandato

    Glencore se recupera tras las pérdidas de 2024 y la firma promete aumentar su producción de cobre hasta un millón de toneladas

    Abogado de Orrego cuestiona a la Fiscalía de Antofagasta tras rechazo de desafuero: “Inventó un caso respecto de una persona inocente”

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    Lo más leído

    1.
    Durará tres días: los ejes de las reuniones bilaterales entre Jaime Pizarro y Natalia Duco por el Ministerio del Deporte

    Durará tres días: los ejes de las reuniones bilaterales entre Jaime Pizarro y Natalia Duco por el Ministerio del Deporte

    2.
    Azul Azul ya lo mira de reojo: referentes del plantel de la U blindan a Paqui Meneghini

    Azul Azul ya lo mira de reojo: referentes del plantel de la U blindan a Paqui Meneghini

    3.
    Sueldo y una opción de compra: las cifras que marcan la negociación entre Colo Colo y Coquimbo Unido por Cristián Zavala

    Sueldo y una opción de compra: las cifras que marcan la negociación entre Colo Colo y Coquimbo Unido por Cristián Zavala

    4.
    Duró dos días en el cargo: la razón que sacó al técnico griego Nikolaos Issaris de la banca de General Velásquez

    Duró dos días en el cargo: la razón que sacó al técnico griego Nikolaos Issaris de la banca de General Velásquez

    5.
    El cambio de estilo del Betis implementado por Manuel Pellegrini sigue generando elogios en España: “Es más letal aún”

    El cambio de estilo del Betis implementado por Manuel Pellegrini sigue generando elogios en España: “Es más letal aún”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 18 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 18 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gala de Viña 2026: cuándo es el evento, horario y dónde ver la transmisión en vivo

    Gala de Viña 2026: cuándo es el evento, horario y dónde ver la transmisión en vivo

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    La trama oculta detrás de la renuncia del exfiscal del caso ProCultura
    Chile

    La trama oculta detrás de la renuncia del exfiscal del caso ProCultura

    Abogado de Orrego cuestiona a la Fiscalía de Antofagasta tras rechazo de desafuero: “Inventó un caso respecto de una persona inocente”

    Temblor hoy, miércoles 18 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lagarde dejaría la presidencia del Banco Central Europeo antes de finalizar su mandato
    Negocios

    Lagarde dejaría la presidencia del Banco Central Europeo antes de finalizar su mandato

    Glencore se recupera tras las pérdidas de 2024 y la firma promete aumentar su producción de cobre hasta un millón de toneladas

    CFA advierte riesgo de nueva sobreestimación de los ingresos fiscales en 2026 y de escenario más estrecho a mediano plazo

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio
    Tendencias

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    Todas las personas que renunciaron a sus puestos por aparecer en los documentos de Epstein

    Por qué Perú destituyó a José Jerí, el séptimo presidente del país en 10 años

    Con la copa del mundo incluida: la provocación de Otamendi a Vinícius tras su polémico cruce con Prestianni
    El Deportivo

    Con la copa del mundo incluida: la provocación de Otamendi a Vinícius tras su polémico cruce con Prestianni

    Duró dos días en el cargo: la razón que sacó al técnico griego Nikolaos Issaris de la banca de General Velásquez

    Marcelo Barticciotto dispara contra Gustavo Álvarez tras su paso por la U: “Está sobrevalorado”

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza
    Tecnología

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    El trío Gamuza cierra su gira de verano en Sala Master
    Cultura y entretención

    El trío Gamuza cierra su gira de verano en Sala Master

    Festival de Viña 2026: mira la parrilla diaria aquí

    Bertie Carvel y El Caballero de los Siete Reinos: “El heroísmo puede existir en un mundo de cinismo implacable”

    Sanae Takaichi es reelegida como primera ministra de Japón tras arrasar en las elecciones de hace diez días
    Mundo

    Sanae Takaichi es reelegida como primera ministra de Japón tras arrasar en las elecciones de hace diez días

    Ucrania asegura haber derribado un centenar de drones lanzados por Rusia en su última oleada nocturna

    HRW insta al Gobierno de Delcy Rodríguez a “desmantelar el aparato represivo” de Venezuela

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo
    Paula

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad