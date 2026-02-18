Del cuestionado Guede, al destituido Sampaoli: los movimientos en las bancas de los grandes de Sudamérica para 2026

En cada país, los equipos grandes tienen obligaciones. La misión es pelear lo más arriba posible, porque la historia lo exige. En el armado de la temporada, no solo influye la construcción del plantel, sino que también el entrenador que lo guiará. No son pocos los elencos relevantes de cada nación del continente que presentaron cambios en su dirección técnica para 2026. Chile no ha escapado a esto. El ejemplo directo es lo de Francisco ‘Paqui’ Meneghini, quien lleva tres partidos oficiales al mando de la U, sin victorias a la fecha.

En la siguiente nota se hace un repaso con los principales cambios para la actual temporada. Aunque se haya mantenido desde 2025, la salida de Jorge Sampaoli de Atlético Mineiro es uno de los movimientos más sonoros en el fútbol sudamericano, en el contexto de un medio con alta rotación de entrenadores como el brasileño.

El casildense dirigió 10 encuentros en la temporada, con un registro de dos triunfos, siete empates y solo una derrota. Después de empatar ante el recién ascendido Remo, en el Brasileirao, se puso fin a su segunda etapa en el club. Para este año, había reforzado su cuerpo técnico con la llegada de Cristián Leiva como asistente.

Equipos grandes del gigante sudamericano optaron por nuevas cabezas técnicas para la temporada que está en desarrollo. Es el caso de Botafogo, contratando a Martín Anselmi. El argentino, ex Unión La Calera, llegó para reemplazar al italiano Davide Ancelotti, el hijo de Carletto. Cruzeiro remeció el mercado fichando a Tite, exseleccionador de Brasil, quien había relevado a Sampaoli en Flamengo, en 2023. Mientras el Gremio de Alexander Aravena optó por el portugués Luis Castro, Internacional de Porto Alegre contrató al uruguayo Paulo Pezzolano, en lugar del polémico Abel Braga.

Guede, Almirón y más

Rosario Central y Newell’s Old Boys no están dentro de los clubes más grandes de Argentina (ese grupo de cinco: River, Boca, Independiente, Racing y San Lorenzo). Sin embargo, son altamente populares y en el interior del país vecino se hacen sentir. La tienda ‘canalla’, que jugará fase grupal de Copa Libertadores, optó por Jorge Almirón para tomar el mando, sustituyendo a Ariel Holan. Es el primer desafío desde su salida de Colo Colo. Precisamente, en Macul conoció a uno de los refuerzos que solicitó: Vicente Pizarro.

En el otro lado de la ciudad, asumieron en los Leprosos la dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez, quienes fueron campeones el año pasado con Platense.

Quién está siendo muy discutido en Perú es Pablo Guede. El otrora estratega de Palestino y Colo Colo quedó en el paredón luego de la eliminación de Alianza Lima en la fase 1 de la Copa Libertadores, a manos del debutante 2 de Mayo de Paraguay. Esto se añade a la crisis de los Íntimos de La Victoria desatada por un caso de indisciplina en la pretemporada, escándalo que derivó en la desvinculación de tres jugadores. Guede asumió en Alianza con el peso de la campaña realizada por Pipo Gorosito en 2025.

Otro grande de Perú que cambió de técnico fue Universitario. Para ocupar el lugar del experimentado uruguayo Jorge Fossati, los cremas decidieron por el español Javier Rabanal, campeón de la liga ecuatoriana con Independiente del Valle. Precisamente, el IDV reemplazó a Rabanal con el uruguayo Joaquín Papa, que ganó el Apertura 2025 con Liverpool de Montevideo.

También en Ecuador, Barcelona de Guayaquil contrató al venezolano César Farías. Uno quien estuvo en el país de la mitad del mundo fue Pablo ‘Vitamina’ Sánchez (en Liga de Quito lo relevó Tiago Nunes), quien ahora está en un elenco de rica historia continental: Olimpia de Paraguay.