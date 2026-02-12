SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Otra vez cesante: Atlético Mineiro anuncia la salida de Jorge Sampaoli después de solo cinco meses en el cargo

    La suerte del DT argentino quedó sellada tras el empate 3-3 ante el recién ascendido Club de Remo, por la tercera fecha del Brasileirao. “Las partes llegaron a un entendimiento para rescindir el contrato”, advirtió el club.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Jorge Sampaoli ya no es más el DT de Atlético Mineiro. FOTO: Club Atlético Mineiro. Pedro Souza

    Muy poco duró el segundo ciclo de Jorge Sampaoli en Atlético Mineiro. Tras un pobre inicio en el Brasileirao, el club de Belo Horizonte anunció la salida del técnico argentino después de solo cinco meses al mando del primer equipo.

    El empate 3-3 como local del miércoles ante Club de Remo, equipo recién ascendido a la máxima categoría, terminó por definir el destino del casildense, quien solo sumó dos puntos en tres fechas, producto del empate frente a Palmeiras y la derrota contra Bragantino.

    En un escueto comunicado publicado en sus canales oficiales, O Galo anunció la salida del exentrenador de la selección chilena, aunque advirtió que la decisión fue consensuada por ambas.

    “El Atlético anuncia que Jorge Sampaoli deja de ser el entrenador del equipo profesional masculino del club. Después de una reunión en la Cidade do Galo, en la primera tarde de este jueves (12 de febrero), las partes llegaron a un entendimiento para rescindir el contrato del técnico. Para el partido contra Itabirito, este sábado (14 de febrero), en Nova Lima, el equipo será dirigido por el entrenador asistente Lucas Gonçalves”, aseguró la institución albinegra.

    Asimismo, el club expresó que “agradecemos al entrenador y a su cuerpo técnico los servicios prestados y les desea éxito en la continuación de sus carreras profesionales”.

    Corto periodo

    El transandino asumió el control del equipo brasileño en septiembre del año pasado, después de la vacante dejada por el histórico Cuca. En 2025, el equipo llegó a la final de la Copa Sudamericana, título que perdió ante Lanús de Argentina en definición por penales.

    En el final del pasado Brasileirao, el Mineiro no logró encontrar ritmo en su juego y terminó la competición intentando distanciarse de la zona de descenso. Muy poco para un equipo con una de las cinco hojas salariales más altas de la anterior temporada.

    Para 2026, siempre con el zurdo en la banca, la escuadra cosechó solo dos victorias, además de siete empates y una derrota. En su segundo periodo, el argentino dirigió a O Galo en 34 duelos, con 10 triunfos, 16 igualdades y ocho caídas.

    En su primera etapa con los de Belo Horizonte, en 2020, el DT transandino dirigió al equipo en 45 partidos, con un saldo de 26 victorias, nueve empates y 10 derrotas. Precisamente, en ese año, conquistó el campeonato estatal de Minas Gerais.

    COMENTARIOS

