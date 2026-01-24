Jorge Sampaoli rompe el silencio tras su nuevo escándalo en Brasil y recibe dura crítica de un histórico jugador

Jorge Sampaoli habla del escándalo que protagonizó en Brasil y recibe dura crítica de un histórico jugador de ese país.

Lo trataron de “enano” y explotó. Jorge Sampaoli protagonizó el escándalo de la fecha, en el encuentro entre el América MG y Atlético Mineiro, cuando intentó golpear a su colega rival, Alberto Valentim.

Los hechos ocurrieron al final del primer tiempo, en el momento en que ambos estrategas iban rumbo al vestuario y el argentino reclamaba por un gol anulado a su escuadra. Fue allí cuando Valentim lo encaró y la conversación subió de tono cuando el brasileño alzo su brazo derecho y se mofó de la estatura del nacido al otro lado de la cordillera.

Si no es por el personal de seguridad y su propios jugadores, el otrora entrenador de la selección chilena se va encima del director técnico de los locales y lo agrede. Pero el descanso y el resultado final, 1-1, calmó los ánimos y Sampaoli le bajó el perfil al incidente al final del partido.

“No, no pasó nada. Cosas del juego, nada más. Un gol que vio al árbitro... el VAR...Y todo el mundo vio que era legítimo y que no tenía que ser anulado. Así que generó una confusión, pero nada más que eso”, aseguró el hombre que le entregó el único título internacional a la Universidad de Chile, la Copa Sudamericana 2011.

⚠️ Fechou o tempo entre Sampaoli e Alberto Valentim. Treinador do América-MG provocou o treinador do Atlético-MG pelo seu tamanho.



🎥 @tvglobo | @geglobo pic.twitter.com/UkbuTFJC2B — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) January 22, 2026

Pero el exabrupto del casildense fue duramente criticado en Brasil. El histórico volante Felipe Melo le pidió al DT que se dedicara a buscar un mejor rendimiento para su escuadra antes que andar peleando en la cancha. Mineiro no conoce el triunfo durante este año y lleva cuatro empates en el torneo estadual.

“Sampaoli deja de pelear un poco y empieza a concentrarte en los entrenamientos del equipo. Muchas peleas, quieres pelear con todos. El partido terminó y querés pelear con el árbitro. Tienes noventa minutos para intentar ganar el partido, no ganas y quieres pelear con el árbitro, con el entrenador, con el rival”, señaló Melo.

Luego el triple campeón de la Copa Libertadores enfatizó: “Demuestra el gran entrenador que eres. No actúes así, porque eres un gran entrenador. Deja de pelear un poco y hace que el Atlético Mineiro juegue al fútbol. Eso es lo que esperamos”.

Sin embargo, Sampaoli justificó el rendimiento de su oncena por estar iniciándose la temporada. “Resulta difícil para el equipo tener un rendimiento extremadamente alto, porque, por ellos, por el requisito de preparación, y el de todos los partidos que jugaron, incluso hoy, dominaron a todo el partido. Pero no tenían claridad para terminar, tenían un arbitraje que los perjudicó, bueno, muchos factores, no sé, no creo que el equipo haya tenido un mal rendimiento”, concluyó.