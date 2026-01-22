Suspenso hasta el final: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio tropiezan en la Europa League

El Betis, invicto en el certamen, se perfilaba como uno de los favoritos para asegurar su presencia en los octavos de final de la Europa League. Un triunfo era suficiente, sin embargo, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini cayó en su visita a Grecia. Fue un duro 2-0 ante un incómodo PAOK Salónica, que se metió en la pelea por ingresar entre los ocho primeros de la fase de liga del torneo continental.

En caso de ganar, el cuadro verdiblanco abrochaba su boleto directo a la siguiente fase, saltándose el playoff, además de obtener un cuantioso botín. Ahora, el elenco del Ingeniero deberá jugarse todas sus cartas en la última jornada ante el Feyenoord, en La Cartuja.

Un repleto estadio Tumba, que albergó unos 28 mil espectadores, sería el lugar idóneo para la primera derrota bética en el torneo. El equipo de Pellegrini salió a desplegar su característico juego de posesión, mientras que el PAOK se replegó e intentó jugar rápido a la espalda de la medular verdiblanca, buscando encontrar mal parada a la zaga.

Esto duraría apenas unos minutos. A un plano Betis le costó penetrar la férrea defensa griega y se diluyó en el último cuarto prácticamente en todos sus ataques. Hubo mala toma de decisiones. La única fórmula de incomodar fue a través de remates de larga distancia, pero ni así. Recién en la media hora vino la primera tapada del portero griego, pero tampoco fue con demasiado peligro. Con el paso del tiempo, los locales crecerían, principalmente en el segundo tiempo.

Inesperada caída

Solo hubo aproximaciones de lado y lado, pero nada concreto. El complemento continuó con la misma tónica. Por momentos, parecía que ambas escuadras estaban cómodas con el resultado. Por ello, el Ingeniero movió la pizarra con algunas sustituciones, que no dieron resultado.

De esta forma, en prácticamente la única ocasión clara, el PAOK abrió la cuenta gracias a su capitán. Los griegos mantuvieron la paciencia y movieron la pelota a lo ancho de la cancha. Giorgos Giakoumakis desbordó por la izquierda y centró para que arremetiera Andrija Zikvovic (67′), desatando la algarabía en el eufórico recinto de Salónica.

Posterior al tanto vino el insólito cambio de Giovani Lo Celso, uno de los revulsivos del Ingeniero, que abandonó el campo tras haber ingresado hacía solo seis minutos. A Pellegrini no le salía nada.

Seis minutos después, parecía llegar el segundo tanto gracias a un nuevo cabezazo, pero el gol fue anulado por posición de adelanto. Fue una segunda vida para un Betis que no la aprovechó y no logró salir del letargo. Un deslucido conjunto verdiblanco fue incapaz de pisar el acelerador y salir en busca del resultado.

En el 83′, vino la sentencia. Un rebote quedó a la entrada del área y José Antonio, en su afán por despejar, golpeó a Giannis Konstantelias, que se anticipó. Finalmente, Giakoumakis (86′) marcó el segundo tanto con un ajustado remate.

El Midtjylland deja escapar la clasificación

El Midtjylland era otro de los candidatos para sellar su boleto. El cuadro danés parecía consolidarse entre los ocho mejores y asegurar su clasificación directa a los octavos de la Europa League como uno de los líderes. Estaba consiguiendo un heroico triunfo en Noruega, pero el Brann logró una agónica igualdad por 3-3 en el décimo minuto de descuento. Darío Osorio fue suplente e ingresó a los 63 minutos.

El conjunto danés parecía encaminar rápidamente su victoria luego del tanto del zaguero Martin Erlic (4′), que rompió el cero con un cabezazo, pero Noah Holm (19′) marcó el empate unos minutos después.

No obstante, Júnior Brumado (31′) volvió a adelantar al Midtjylland. Tras un desborde y centro por la izquierda, el brasileño controló de pecho y remató potentemente de volea para batir al meta. Sin embargo, el Brann nuevamente empató. Emil Kornvig (68′), de penal, puso el 2-2.

En el 70’, Erlic parecía consagrarse como la figura tras anotar el gol de la victoria para los daneses. Pero el Brann nuevamente tenía algo que decir. Tras un otro penal, en el décimo minuto de descuento, Joachim Soltvedt selló el empate en Bergen.

Con estos resultados, el Midtjylland es cuarto, con 16 unidades, mientras que el Betis es sexto, con 14 puntos. Y si bien su presencia en octavos es casi un hecho, una serie de resultados los podría mandar a los playoffs. En la última jornada, los daneses recibirán al Dinamo Zagreb y los verdiblancos harán lo propio con el Feyenoord.