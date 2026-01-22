SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Suspenso hasta el final: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio tropiezan en la Europa League

    El Brann le igualó en la última jugada al conjunto danés (3-3), que estaba asegurando estar entre los ocho mejores del formato liga y accediendo directamente a los octavos de final. En tanto, el elenco del Ingeniero cayó por 2-0 con el PAOK y se jugará todo en la última jornada.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha

    El Betis, invicto en el certamen, se perfilaba como uno de los favoritos para asegurar su presencia en los octavos de final de la Europa League. Un triunfo era suficiente, sin embargo, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini cayó en su visita a Grecia. Fue un duro 2-0 ante un incómodo PAOK Salónica, que se metió en la pelea por ingresar entre los ocho primeros de la fase de liga del torneo continental.

    En caso de ganar, el cuadro verdiblanco abrochaba su boleto directo a la siguiente fase, saltándose el playoff, además de obtener un cuantioso botín. Ahora, el elenco del Ingeniero deberá jugarse todas sus cartas en la última jornada ante el Feyenoord, en La Cartuja.

    Un repleto estadio Tumba, que albergó unos 28 mil espectadores, sería el lugar idóneo para la primera derrota bética en el torneo. El equipo de Pellegrini salió a desplegar su característico juego de posesión, mientras que el PAOK se replegó e intentó jugar rápido a la espalda de la medular verdiblanca, buscando encontrar mal parada a la zaga.

    Esto duraría apenas unos minutos. A un plano Betis le costó penetrar la férrea defensa griega y se diluyó en el último cuarto prácticamente en todos sus ataques. Hubo mala toma de decisiones. La única fórmula de incomodar fue a través de remates de larga distancia, pero ni así. Recién en la media hora vino la primera tapada del portero griego, pero tampoco fue con demasiado peligro. Con el paso del tiempo, los locales crecerían, principalmente en el segundo tiempo.

    Inesperada caída

    Solo hubo aproximaciones de lado y lado, pero nada concreto. El complemento continuó con la misma tónica. Por momentos, parecía que ambas escuadras estaban cómodas con el resultado. Por ello, el Ingeniero movió la pizarra con algunas sustituciones, que no dieron resultado.

    De esta forma, en prácticamente la única ocasión clara, el PAOK abrió la cuenta gracias a su capitán. Los griegos mantuvieron la paciencia y movieron la pelota a lo ancho de la cancha. Giorgos Giakoumakis desbordó por la izquierda y centró para que arremetiera Andrija Zikvovic (67′), desatando la algarabía en el eufórico recinto de Salónica.

    Posterior al tanto vino el insólito cambio de Giovani Lo Celso, uno de los revulsivos del Ingeniero, que abandonó el campo tras haber ingresado hacía solo seis minutos. A Pellegrini no le salía nada.

    Seis minutos después, parecía llegar el segundo tanto gracias a un nuevo cabezazo, pero el gol fue anulado por posición de adelanto. Fue una segunda vida para un Betis que no la aprovechó y no logró salir del letargo. Un deslucido conjunto verdiblanco fue incapaz de pisar el acelerador y salir en busca del resultado.

    En el 83′, vino la sentencia. Un rebote quedó a la entrada del área y José Antonio, en su afán por despejar, golpeó a Giannis Konstantelias, que se anticipó. Finalmente, Giakoumakis (86′) marcó el segundo tanto con un ajustado remate.

    El Midtjylland deja escapar la clasificación

    El Midtjylland era otro de los candidatos para sellar su boleto. El cuadro danés parecía consolidarse entre los ocho mejores y asegurar su clasificación directa a los octavos de la Europa League como uno de los líderes. Estaba consiguiendo un heroico triunfo en Noruega, pero el Brann logró una agónica igualdad por 3-3 en el décimo minuto de descuento. Darío Osorio fue suplente e ingresó a los 63 minutos.

    El conjunto danés parecía encaminar rápidamente su victoria luego del tanto del zaguero Martin Erlic (4′), que rompió el cero con un cabezazo, pero Noah Holm (19′) marcó el empate unos minutos después.

    No obstante, Júnior Brumado (31′) volvió a adelantar al Midtjylland. Tras un desborde y centro por la izquierda, el brasileño controló de pecho y remató potentemente de volea para batir al meta. Sin embargo, el Brann nuevamente empató. Emil Kornvig (68′), de penal, puso el 2-2.

    En el 70’, Erlic parecía consagrarse como la figura tras anotar el gol de la victoria para los daneses. Pero el Brann nuevamente tenía algo que decir. Tras un otro penal, en el décimo minuto de descuento, Joachim Soltvedt selló el empate en Bergen.

    Con estos resultados, el Midtjylland es cuarto, con 16 unidades, mientras que el Betis es sexto, con 14 puntos. Y si bien su presencia en octavos es casi un hecho, una serie de resultados los podría mandar a los playoffs. En la última jornada, los daneses recibirán al Dinamo Zagreb y los verdiblancos harán lo propio con el Feyenoord.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalEuropa LeagueBetisReal BetisManuel PellegriniPAOKMidtjyllandDarío OsorioBrann

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ad portas del cónclave del Socialismo Democrático con la DC: PS alude a unidad progresista y PPD reitera que habrá dos oposiciones

    Ordenan el arresto del hijo del expresidente boliviano Luis Arce tras no comparecer ante tribunal

    FNE respalda nueva propuesta de contratación presentada por MetroPago y descarta riesgos para la libre competencia

    Incendios forestales: Gobierno ha aplicado 2 mil fichas FIBE y anuncia entrega de bonos de recuperación desde el sábado

    De Biobío a Maule: las regiones más vapuleadas por los incendios forestales durante la temporada 2025-2026

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    Lo más leído

    1.
    Lucas Cepeda emprende el vuelo: Colo Colo acepta millonaria oferta del Elche y vende a su principal figura

    Lucas Cepeda emprende el vuelo: Colo Colo acepta millonaria oferta del Elche y vende a su principal figura

    2.
    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”

    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”

    3.
    Locura azul después de la llegada de Juan Martín Lucero: la U vende 10 mil abonos en un día y se acerca a la meta

    Locura azul después de la llegada de Juan Martín Lucero: la U vende 10 mil abonos en un día y se acerca a la meta

    4.
    El Betis se juega más que la clasificación ante PAOK: el millonario botín que espera a Pellegrini en la Europa League

    El Betis se juega más que la clasificación ante PAOK: el millonario botín que espera a Pellegrini en la Europa League

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Ad portas del cónclave del Socialismo Democrático con la DC: PS alude a unidad progresista y PPD reitera que habrá dos oposiciones
    Chile

    Ad portas del cónclave del Socialismo Democrático con la DC: PS alude a unidad progresista y PPD reitera que habrá dos oposiciones

    Incendios forestales: Gobierno ha aplicado 2 mil fichas FIBE y anuncia entrega de bonos de recuperación desde el sábado

    De Biobío a Maule: las regiones más vapuleadas por los incendios forestales durante la temporada 2025-2026

    FNE respalda nueva propuesta de contratación presentada por MetroPago y descarta riesgos para la libre competencia
    Negocios

    FNE respalda nueva propuesta de contratación presentada por MetroPago y descarta riesgos para la libre competencia

    Trump demanda a JPMorgan y a Jamie Dimon por cierre de sus cuentas bancarias en 2021

    El valor de la humildad en tiempos convulsos

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio
    Tendencias

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    Conoce los grupos de la Copa Chile 2026: Colo Colo, la U y la UC tienen definidos sus rivales en el tradicional torneo
    El Deportivo

    Conoce los grupos de la Copa Chile 2026: Colo Colo, la U y la UC tienen definidos sus rivales en el tradicional torneo

    El gran paso de Chile Rugby: inaugura el “centro de entrenamiento más avanzado de Sudamérica”

    Suspenso hasta el final: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio tropiezan en la Europa League

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Isabel Pantoja celebrará 50 años de carrera musical en el Gran Arena Monticello
    Cultura y entretención

    Isabel Pantoja celebrará 50 años de carrera musical en el Gran Arena Monticello

    “Vinos & vinilos”: escucha lo nuevo de Ana Tijoux junto a DJ Dacel

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026

    Ordenan el arresto del hijo del expresidente boliviano Luis Arce tras no comparecer ante tribunal
    Mundo

    Ordenan el arresto del hijo del expresidente boliviano Luis Arce tras no comparecer ante tribunal

    Estados Unidos nombró a su nueva jefe de misión para Venezuela tras captura de Maduro

    Por qué el “marco de acuerdo” sobre Groenlandia anunciado por Trump es recibido con escepticismo por Europa

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer