    El Betis se juega más que la clasificación ante PAOK: el millonario botín que espera a Pellegrini en la Europa League

    El equipo dirigido por el Ingeniero puede sumar ingresos clave si logra terminar la fase de liga entre los ocho mejores del torneo continental.

    Por 
    Madelynne Alegría
    Foto: @RealBetis / X.

    En un partido que puede definir tanto su rumbo deportivo como financiero de la temporada, el Betis afronta este jueves (14.45) un importante desafío ante el PAOK de Salónica por la Europa League. El elenco del técnico chileno buscará, en Grecia, sellar su clasificación directa a los octavos de final, un objetivo que no solo evita los playoffs, sino que abre la puerta a importantes premios económicos.

    El conjunto verdiblanco marcha cuarto a un punto de los líderes, que tienen 15 unidades. Ahora, la meta es más ambiciosa: finalizar la fase de liga entre los ocho primeros, condición que le permitiría avanzar directamente a la siguiente instancia y esquivar una eliminatoria en un calendario ya exigente.

    ¿Cuánto recibe el Betis de Pellegrini si queda dentro de los ocho mejores de la Europa League?

    Desde el punto de vista financiero, la participación en la Europa League ya representa un salto importante respecto a la Conference League. Solo por disputar la fase de liga, cada club recibió cerca de 4,7 millones de dólares, una cifra que el Betis ya tiene garantizada. A esto se suman los premios por rendimiento: aproximadamente 495 mil dólares por victoria y 165 mil por empate.

    Gracias a sus cuatro triunfos y dos igualdades en esta etapa, el conjunto andaluz ha acumulado cerca de 2,3 millones de dólares adicionales, incrementando de manera significativa sus ingresos iniciales.

    La clasificación directa a los octavos de final también tiene un impacto económico relevante. El primer clasificado de la liguilla puede alcanzar ingresos cercanos a 3 millones de dólares, mientras que el peor posicionado recibe alrededor de 82 mil de la moneda norteamericana. Además, terminar entre los ocho mejores entrega un bono extra de 660 mil dólares, un incentivo clave para el equipo de Pellegrini.

    El costo de quedar fuera del top 8 en la Europa League

    En contraste, los clubes que finalicen entre el noveno y el decimosexto lugar recibirán cerca de 330 mil dólares y deberán disputar la ronda de playoffs. Superar esa fase y avanzar a los octavos de final genera 1,9 millones de dólares, monto que el Betis podría asegurar directamente si cumple su objetivo deportivo.

    A medida que avanzan las rondas, los premios aumentan de forma considerable: 2,75 millones de dólares por llegar a cuartos de final; 4,6 millones por alcanzar las semifinales; y 7,7 millones por disputar la final, programada este año en Estambul. El campeón del torneo, además, sumará 6,6 millones de dólares adicionales y obtendrá un cupo directo para la próxima edición de la Champions League.

    Finalmente, el reparto del 35% del presupuesto total de la UEFA, equivalente a cerca de 218 millones de dólares, dependerá de los derechos audiovisuales, sumando un último factor económico relevante para los clubes que logren avanzar en el torneo.

    De este modo, el compromiso ante el PAOK no solo define el futuro del Betis en Europa, sino también un ingreso clave que puede influir directamente en la planificación del club.

    PAOK de SalónicaBetisEuropa LeagueGreciaManuel PellegriniFútbol

