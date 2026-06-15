Presidente de la DC afirma que senadores del partido votarán contra la idea de legislar la megarreforma

Esta semana será clave en la tramitación de la megarreforma en el Congreso. Se espera que en los próximos días la comisión de Hacienda vote la idea de legislar el proyecto estrella de la administración de José Antonio Kast, para posteriormente pasar a la Sala.

En la oposición la postura está inclinada en rechazar la iniciativa, incluso desde el PPD y el PC han manifestado la idea de recurrir al Tribunal Constitucional (TC).

En ese escenario, el diputado y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Álvaro Ortiz, aseguró que los senadores de la colectividad no descartan esa opción.

En diálogo con radio Duna, el parlamentario señaló que ha conversado con los tres senadores de la colectividad: Yasna Provoste, Francisco Huenchumilla e Iván Flores. Y el consenso es que "estarían votando contra la idea de legislar. Tal como está el proyecto".

Según explicó Ortiz, la postura del partido es que “lo mejor” hubiese sido presentar el proyecto por líneas separadas.

“Por un lado, nosotros pretendíamos que se presentara todo lo que es un proceso de reconstrucción, donde lo más seguro es que iba a recibir un amplio respaldo el gobierno, tal como lo hizo Sebastián Piñera”, indicó, aludiendo al proceso de reconstrucción tras el terremoto de 2010.

Para el diputado, la arista tributaria debió haberse votado por separado . “Así que, para nosotros hubiese sido el ideal y lo volvemos a decir que esto hubiese sido por separado”.

Algunos partidos como el PC han manifestado su intención de recurrir al TC. El timonel de la DC no descartó que se opte por esa idea en su partido, pero aseguró que el principal objetivo es llegar a un consenso con el gobierno.