SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Reino Unido anuncia la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años

    La medida sigue la senda de la decisión ya adoptada por Australia, pero va más allá en las restricciones

    Por 
    Europa Press

    El primer ministro británico, Keir Starmer, informó este lunes la prohibición del acceso a redes sociales para los menores de 16 años con el objetivo de proteger la infancia en un mundo en el que “la tecnología es una intrusa en cada una de las área de la vida”.

    “Simplemente no puedo dejar que esto continúe más, así que vamos a hacer que los niños recuperen su infancia”, afirmó Starmer. “Esto supondrá un verdadero cambio para ellos a medida que aumenta la preocupación sobre su posible exposición a contenidos dañinos a través de Internet”, advirtió.

    En este sentido, lamentó que las redes sociales estén haciendo que los menores sean “infelices” y facilita el acoso y el abuso. “Esto puede incluso llegar a dañar su salud mental”, apuntó

    El plan británico, que sigue al de otros países, como Australia, busca prohibir el acceso completamente a estos menores a las principales plataformas de redes sociales, restricciones independientes sobre productos concretos, como aplicaciones de juego, y la imposibilidad de estar en contacto con personas desconocidas.

    Imagen de archivo. Foto: X @Keir_Starmer

    “Esto no es algo que no tenga un precio ni algo que se hace a la ligera. Pero el Gobierno siempre debe tomar decisiones, y está claro que una prohibición total es la elección correcta”, explicó. “Los padres quieren lo mejor para sus hijos, y eso es realmente lo que implica ser padre. Y para mí, todo lo que quiero para mis hijos es que estén seguidos y que sean felices”, afirmó Starmer.

    “Creo que cuando nosotros éramos pequeños las cosas eran más fáciles. Ahora la tecnología se cuela en cada resquicio de nuestras vidas y las respuestas de los padres, tras una serie de consultas, han sido claras: afirman que sus hijos son adictos a las redes sociales, que les restan tiempo con su familia y calidad de sueño”, explicó.

    Asimismo, aclaró que “es un gran paso” que “no ha sido fácil tomar”. “Hemos querido supervisar a fondo todas las pruebas para no tomar decisiones a la ligera a medida que la tecnología va cambiando. (...) Es justo decir que esta medida se ha topado con la resistencia de algunas de las compañías más poderosas del mundo, pero ganaremos. Nuestra postura no puede ser más clara porque esto está haciendo que nuestros hijos sean menos felices y estén menos seguros”, ha señalado.

    El gobierno británico exigirá a las plataformas que pongan en marcha mecanismos para verificar la edad de los usuarios. Starmer es consciente, ha reconocido, que siempre habrá menores capaces de esquivar la prohibición, pero aun así considera que la medida merece la pena para protegerlos frente a las amenazas que pueblan internet.

    “No hemos dejado de prohibir el alcohol porque algún menor haya sido capaz de comprar bebida [...] Sería ridículo seguir ese argumento y no lo acepto. Las leyes son una expresión de nuestros principios, configuran el contrato social, y la que vamos a aprobar cambiará el debate público entre los padres y las expectativas de los menores en el medio y largo plazo”, sostuvo.

    Más sobre:Reino UnidoRedes socialesKeir Starmer

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mortalidad atribuible al alcohol en Chile disminuye 21% desde el 2000

    Parlamentarios del Maule rechazan cierre de la cárcel de Chanco: “Se está resolviendo desde Santiago una materia que impacta directamente a la comuna”

    Kast defiende embargos a deudores del CAE, pero afirma: “No buscamos perseguir a nadie”

    Hugo Ibaceta, presidente de la Cámara de Seguridad Privada: “La industria no está preparada para implementar la nueva ley”

    Concejala de Villa Alegre cumple un año desaparecida: las interrogantes en la búsqueda de María Ignacia González

    Presidente Kast proyecta un escenario complejo para el empleo: “Son meses muy difíciles los que vamos a enfrentar”

    Lo más leído

    1.
    Reino Unido, Francia, Alemania e Italia anuncian estar listos para levantar sanciones contra Irán tras acuerdo con EE.UU.

    Reino Unido, Francia, Alemania e Italia anuncian estar listos para levantar sanciones contra Irán tras acuerdo con EE.UU.

    2.
    Katz asegura que las tropas de Israel no se retirarán de Líbano y afirma que Netanyahu “dejó claro” esto a Trump

    Katz asegura que las tropas de Israel no se retirarán de Líbano y afirma que Netanyahu “dejó claro” esto a Trump

    3.
    Estados Unidos e Irán firman acuerdo de paz y Trump anuncia apertura del estrecho de Ormuz

    Estados Unidos e Irán firman acuerdo de paz y Trump anuncia apertura del estrecho de Ormuz

    4.
    Irán ratifica acuerdo para poner fin a la guerra con EE.UU. y dice que “los compromisos entrarán en vigor a partir del viernes”

    Irán ratifica acuerdo para poner fin a la guerra con EE.UU. y dice que “los compromisos entrarán en vigor a partir del viernes”

    5.
    Choque de dos helicópteros en pleno vuelo deja seis fallecidos en Brasil

    Choque de dos helicópteros en pleno vuelo deja seis fallecidos en Brasil

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Una bebida alcohólica al día puede aumentar el riesgo de 10 tipos de cáncer, según un estudio

    Una bebida alcohólica al día puede aumentar el riesgo de 10 tipos de cáncer, según un estudio

    Servicios

    Rating del domingo 14 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 14 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Cabo Verde en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Cabo Verde en TV y streaming

    Temblor hoy, lunes 15 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 15 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Mortalidad atribuible al alcohol en Chile disminuye 21% desde el 2000
    Chile

    Mortalidad atribuible al alcohol en Chile disminuye 21% desde el 2000

    Rating del domingo 14 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Parlamentarios del Maule rechazan cierre de la cárcel de Chanco: “Se está resolviendo desde Santiago una materia que impacta directamente a la comuna”

    Presidente Kast proyecta un escenario complejo para el empleo: “Son meses muy difíciles los que vamos a enfrentar”
    Negocios

    Presidente Kast proyecta un escenario complejo para el empleo: “Son meses muy difíciles los que vamos a enfrentar”

    Gobierno de Kast presenta indicaciones para lograr avanzar con el proyecto de ley de la sala cuna universal

    Fox comprará la empresa de dispositivos para el streaming y servicios Roku

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico
    Tendencias

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Una bebida alcohólica al día puede aumentar el riesgo de 10 tipos de cáncer, según un estudio

    Tras ser goleado en el debut: Túnez sorprende y despide a su técnico en pleno Mundial
    El Deportivo

    Tras ser goleado en el debut: Túnez sorprende y despide a su técnico en pleno Mundial

    En vivo: la Argentina de Messi comienza la defensa del título midiéndose contra Argelia

    En vivo: Noruega e Irak se reencuentran con un Mundial después de largos años de espera

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características
    Tecnología

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Muere a los 77 años Anne Schedeen, la recordada actriz que interpretó a la “madre” de Alf
    Cultura y entretención

    Muere a los 77 años Anne Schedeen, la recordada actriz que interpretó a la “madre” de Alf

    Hoppers, Toy Story 5 y el momento decisivo de Pixar: “Necesitamos directores con una nueva sensibilidad”

    Quiénes son los seis fallecidos del choque de helicópteros en Río de Janeiro

    Estudio revela que las restricciones migratorias de Trump afectan especialmente a países vulnerables al cambio climático
    Mundo

    Estudio revela que las restricciones migratorias de Trump afectan especialmente a países vulnerables al cambio climático

    Reino Unido anuncia la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años

    Pakistán señala que la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán será el viernes en Ginebra

    Totoy Zamudio, un hombre a colores
    Paula

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano