Australia aplica primera prohibición mundial de acceso a redes sociales para menores de 16 años

Australia se convirtió este miércoles en el primer país en prohibir formalmente que menores de 16 años accedan a las principales redes sociales, una medida que será observada con atención por gigantes tecnológicos y reguladores de todo el mundo.

La norma, vigente desde la medianoche local, obliga a diez plataformas -incluidas YouTube (Alphabet), Instagram (Meta), TikTok (ByteDance), Snapchat, Reddit y X- a implementar “medidas razonables” de verificación de edad.

Australia prohíbe redes sociales a menores Asanka Brendon Ratnayake

Entre ellas se contemplan análisis de actividad online, reconocimiento facial mediante selfies, carga de documentos de identidad o validación a través de datos bancarios. Todas las compañías han aceptado cumplir, incluido X, uno de los últimos en sumarse.

El Gobierno estima que millones de menores australianos perdieron acceso a sus cuentas desde hoy. El impacto podría ser más amplio, pues países como Dinamarca, Noruega, Francia, España, Malasia y Nueva Zelanda evalúan restricciones similares.

De acuerdo a CNBC, la medida fue respaldada por un 77% de los australianos, según una encuesta de YouGov, y busca reducir riesgos asociados al uso juvenil de redes: ciberacoso, problemas de salud mental y exposición a contenido inapropiado. Entre los apoyos destacó Jonathan Haidt, autor de The Anxious Generation, quien celebró que Australia “libere a los menores del ‘atrapo’ de las redes sociales”.

Solo en TikTok ya se han desactivado unas 200.000 cuentas, según el Gobierno, y en los próximos días se bloquearán “cientos de miles”.

De acuerdo a Reuters, los jóvenes australianos, que han crecido utilizando redes sociales, afrontaron la perspectiva de perder el acceso a sus aplicaciones favoritas con una mezcla de tristeza, humor e incredulidad.

“Los voy a echar mucho de menos, sobre todo los contenidos divertidos”, escribió un usuario de TikTok a sus seguidores.

“Nos vemos en unos años, pero no sé si mi cuenta seguirá en pie”, agregó.

Críticas a la prohibición

Pero organizaciones como Amnesty Tech criticaron la iniciativa por invasiva y poco efectiva, además de cuestionar sus riesgos para la libertad de expresión y la privacidad. Expertos también anticipan fallas técnicas: herramientas de verificación basadas en selfies pueden errar, y menores ya han recurrido a VPNs u otras plataformas para eludir el bloqueo.

El propio primer ministro Anthony Albanese reconoció que el sistema no funcionará de manera perfecta desde el inicio, comparándolo con las leyes de alcohol.

Investigadores y reguladores anticipan un proceso de ajustes, dado que era “imposible” lograr que todos los menores desaparecieran de las plataformas en un solo día.

El caso australiano tendrá implicancias globales. En Europa, el Parlamento Europeo ya aprobó una resolución no vinculante que propone una edad mínima de 16 años para redes sociales, y evalúa prohibir funciones adictivas como el scroll infinito y el auto-play para menores, con eventuales medidas de cumplimiento a nivel del bloque.