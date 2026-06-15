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    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    ¿Lloverá en Santiago durante los próximos días? Revisa el pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana, las fechas del próximo sistema frontal y cómo evolucionarán las temperaturas en la zona central.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico. Foto: Nicole Iporre. Modelo: Cait en Providencia.

    Entre nubes fue el despertar de la Región Metropolitana este lunes, 15 de junio. Pese a ello, para esta jornada el pronóstico muestra que las máximas alcanzarán los 21 °C en la capital, una tendencia que irá a la baja mientras se desarrolla la semana, pues se espera que los días sean más invernales.

    Según la proyección de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), esta semana estará marcada por heladas y sistemas frontales que afectarán al país, de norte a sur.

    En el norte y centro, se esperan madrugadas frías con mínimas que lleguen hasta los -6 °C en pampa y altiplano. Mientras tanto, la zona central tendrá sectores con nieblas locales y abundante nubosidad.

    Por su parte, el sur de Chile recibirá un nuevo sistema frontal entre el miércoles 17 y jueves 18 que dejará lluvia desde La Araucanía hasta Los Lagos. Además, existe probabilidad de que registren heladas matinales en sectores interiores y elevados.

    En la zona más austral, se esperan precipitaciones entre miércoles y viernes en Aysén, mientras que Magallanes comenzará la semana con lluvias y viento de hasta 80 km/h.

    Pero, ¿está pronosticada lluvia para la RM? ¿Cuándo llegaría el próximo sistema frontal a la zona central?

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico. Foto: ATON.

    Pronóstico: cuándo llega la lluvia a Santiago y la zona central

    El pronóstico de Meteochile muestra que serán días cargados de nubes y grises en toda la Región Metropolitana, con temperaturas que irán descendiendo desde los 20 °C a los 15 °C hasta el viernes, por lo que serán jornadas frescas e invernales para los santiaguinos.

    Y aunque sus datos todavía no muestran probabilidades de lluvia, algunos modelos meteorológicos como el ECMWF apuntan a que podrían llegar precipitaciones que afectarán el sur del país hasta la Región de Coquimbo.

    Según Lisette Aguilera, meteoróloga de Megatiempo, y Javier Hernández, meteorólogo de Meteored, se trataría de un sistema frontal que comenzaría a desarrollarse en el centro sur el próximo viernes 19 de junio .

    Aguilera apunta a que las lluvias en la Región Metropolitana podrían arribar durante la mañana del sábado 20. En O’Higgins, aparecerían durante la madrugada y en Valparaíso, cerca del mediodía.

    “Sería desde la Región del Biobío, considerando Biobío, Ñuble, Maule, O’Higgins, Metropolitana y la región de Valparaíso”.

    Por su parte, Hernández estimó que las precipitaciones llegarían a la RM recién durante el próximo domingo, jornada en la que se celebra el Día del Padre en Chile.

    Sin embargo, como faltan todavía varios días para el fin de semana, el pronóstico puede cambiar. Será importante mantenerse actualizado para confirmar si es que caerá algo de lluvia en la zona central durante los próximos días.

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