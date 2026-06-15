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    Pakistán señala que la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán será el viernes en Ginebra

    El titular de Exteriores de Pakistán valoró la “confianza” depositada en el país por los líderes de Estados Unidos e Irán.

    Por 
    Europa Press
    Banderas de Irán y Estados Unidos. Foto: setav.org/archivo.

    El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha reivindicado este lunes que el país “organizará” la cita entre Estados Unidos e Irán para sellar el acuerdo provisional que cese las hostilidades entre ambos países y desbloquee el paso por el estrecho de Ormuz.

    “La ceremonia de firma de este acuerdo histórico tendrá lugar el viernes 19 de junio en Ginebra y, si Dios quiere, será organizada por Pakistán”, ha asegurado Sharif en una intervención ante el Parlamento paquistaní.

    En la misma línea, el ministro de Exteriores, Ishaq Dar, ha señalado con “satisfacción” el entendimiento alcanzado entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán, incidiendo en que este hito “refleja el poder de una implicación diplomática sostenida y la determinación colectiva de las naciones amigas de optar por el diálogo en lugar de la confrontación”.

    Dar ha insistido en la “participación activa” de Islamabad con “todas las partes implicadas” y su defensa de la “la moderación y el compromiso constructivo” para recalcar el diálogo y la diplomacia como “los únicos medios viables para resolver todas las cuestiones pendientes”.

    El titular de Exteriores de Pakistán valora la “confianza” depositada en el país por los líderes de Estados Unidos e Irán. “Reconocemos su compromiso de seguir implicados en la búsqueda de una solución pacífica y negociada”, señala al tiempo que destaca a Arabia Saudí, Qatar, Turquía y Egipto por su labor entre bambalinas. “Permanecieron estrechamente involucrados durante todo este proceso y contribuyeron a alcanzar este importante hito”, ha indicado.

    De esta forma, ha subrayado que Islamabad está dispuesto a respaldar “cualquier iniciativa destinada a consolidar estos avances”, tras el acuerdo preliminar alcanzado entre Washington y Teherán.

    “Esperamos con interés la ceremonia oficial de firma que tendrá lugar el 19 de junio en Ginebra y mantenemos la confianza en que esta evolución positiva allanará el camino hacia una paz duradera, la estabilidad y una prosperidad compartida para la región y más allá”, ha remachado.

    Pakistán ha mediado entre Washington y Teherán en el marco del diálogo lanzado desde mediados de marzo para poner fin a la ofensiva lanzada por el Ejército estadounidense, junto a Israel, el 28 de febrero. En este contexto, Islamabad acogió en abril una cita al más alto nivel en la que se establecieron los elementos de negociación que finalmente han pactado las partes y se espera que el nombre del acuerdo haga referencia a la capital paquistaní.

    Más sobre:IránEstados UnidosPakistánAcuerdo

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