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    En la previa del debut de España en el Mundial: Marc Cucurella sorprende con su llegada al Real Madrid

    El lateral izquierdo deja el Chelsea para arribar al conjunto merengue. Mientras afina los últimos detalles de su fichaje, se alista para medirse a Cabo Verde por el estreno en la Copa del Mundo.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Marc Cucurella llega al Real Madrid mientras se prepara para el debut del Mundial con España.

    El mercado de fichajes no se detiene, incluso con el Mundial 2026 en marcha. Desde Europa, ya adelantan los principales movimientos en el libro de pases y uno de los protagonistas es una figura de la Selección de España: se trata de Marc Cucurella, lateral izquierdo que milita en el Chelsea y que tiene todo acordado para llegar al Real Madrid.

    Así lo informo el sitio especializado Marca que, incluso, adelantó que otros equipos de LaLiga estuvieron interesados por su carta. "Cucurella jugará en el Real Madrid.Es algo que se puede aseverar, porque lo hará al 99%. Sólo algo absolutamente inesperado puede truncar la operación, a estas alturas.El acuerdo está cerrado, aunque de momento sigue sin pasar de lo verbal.Lo cual ya es mucho, pese a que falte lo más importante: la firma. Algo que apunta a un trámite, dada la sintonía.Cucurella quiere salir del Chelsea este verano−pese al subidón que pueda suponer la llegada de Xabi Alonso, es un equipo que no va a jugar en Europa−y miraba a España. Nunca lo ha ocultado; quería volver.Se estaba acercando a Barça y Atlético, pero ha irrumpido el Real Madrid... y ha sido unBig Bang.El fichaje está hecho. Cerrado.Es una petición expresa de Mourinho“, publicaron.

    El defensor de 27 años sorprende con su arribo al conjunto merengue. No solo por el alto monto del fichaje, que ronda los US$ 50 millones, sino que también por su pasado en el archirrival. El melenudo zaguero realizó toda su formación como futbolista profesional en La Masía del Barcelona, por lo que su aterrizaje en la capital española ya es motivo de críticas en el algunos sectores de la afición culé.

    Sin embargo, su etapa como jugador blaugrana ya es cosa del pasado. Cucurella se unirá al proyecto que encabeza Florentino Pérez tras su reelección como presidente de la Casa Blanca y estará bajo los órdenes de José Mourinho, el flamante entrenador que fue designado para la temporada 2026-2027. De pasada, también formará parte del importante grupo que ya está confirmado como refuerzo: el francés Ibrahima Konaté, el neerlandés Denzel Dumfries y el portugués Bernardo Silva.

    En la antesala del partido contra Cabo Verde

    La transferencia de Cucurella al Real Madrid ocurrió justo en días claves para el internacional con la Selección de España. Y es que el acuerdo se materializó en medio de la concentración para el debut mundialista contra Cabo Verde, en la primera jornada del Grupo H.

    Se espera que el lateral izquierdo sea uno de los pilares del esquema de Luis de la Fuente para medirse a los africanos. Es más, desde territorio ibérico ya se aventuran con la formación titular en el estreno de la cita planetaria. Con esto, el 11 inicial sería con Unai Simón en la portería; Aymeric Laporte, Eric García, Marc Cucurella y Marcos Llorente en la defensa; Rodri, Pedri y Fabián Ruíz en la mitad de cancha; Mikel Oyarzábal, Ferrán Torres y Lamine Yamal en la delantera.

    Cabe remarcar que España iniciará su recorrido por Norteamérica 2026 en el Atlanta Stadium, a las 12.00 horas de Chile. Luego, en la segunda jornada enfrentará a Arabia Saudita, el 21 de junio en el mismo escenario y a la misma hora. Por último, cerrando el Grupo H, chocará con un coloso sudamericano: el 26 de junio, a las 20.00 horas, se verá las caras con Uruguay en Guadalajara.

    Más sobre:FútbolMundial 2026MundialCopa del Mundo 2026Marc CucurellaSelección de EspañaReal MadridCabo VerdeChelsea

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