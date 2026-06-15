SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Fox comprará la empresa de dispositivos para el streaming y servicios Roku

    Fox pagará US$22.000 millones por la empresa y Anthony Wood, fundador, presidente y consejero delegado de Roku, se unirá a Fox.

    Por 
    Europa Press

    Fox Corporation ha llegado a un acuerdo para adquirir la plataforma de streaming y servicios Roku por unos US$ 22.000 millones en efectivo y acciones, según han informado las empresas este lunes.

    Roku se caracteriza por vender dispositivos que se conectan a la televisión y reproducen los diversos servicios de streaming del mercado, como Netflix y Amazon Prime, entre otros. La oferta busca actualizar los televisores inteligentes al sistema operativo más reciente o mejorar temas como la calidad de imagen en que se reproducen los contenidos de streaming.

    En concreto, Fox pagará US$160 por cada acción de Roku, lo que representa una prima de más del 11% respecto del precio marcado al cierre del pasado viernes, incluyendo el pago de US$96 por acción y la entrega de 0,9693 acciones ordinarias de Clase A de Fox.

    De este modo, tras el cierre de la operación, que se anticipa para el primer semestre del año 2027, se espera que los accionistas actuales de Fox posean aproximadamente el 73% de la compañía resultante y los accionistas de Roku, aproximadamente el 27%.

    La adquisición ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías y se espera que fortalezca el perfil de crecimiento a largo plazo de Fox, acelerando su estrategia digital e incrementando el flujo de caja libre por acción a partir del segundo año completo posterior al cierre, con sinergias de costes recurrentes de aproximadamente US$400 millones, con un potencial de aumento de ingresos adicional.

    “Este es un momento decisivo para Fox y una extensión natural de la estrategia deliberada y enfocada que hemos estado implementando durante casi una década”, ha comentado Lachlan K. Murdoch, presidente ejecutivo y CEO de Fox Corporation, para quien esta combinación transformará el alcance de la compañía hacia verticales de alto crecimiento y generará un cambio radical en su perfil de crecimiento general.

    De su lado, Anthony Wood, fundador, presidente y consejero delegado de Roku, considera que la fusión con Fox representa una oportunidad extraordinaria para acelerar la visión de Roku, crecer más rápido e innovar con mayor agresividad para los espectadores, socios y anunciantes.

    “Por ello, nuestro consejo de administración determinó por unanimidad, tras concluir su proceso de revisión estratégica, que esta transacción ofrece una prima significativa para los accionistas de Roku, a la vez que les brinda la oportunidad de participar en el prometedor futuro de la compañía resultante”, añadió.

    Fox prevé financiar la parte en efectivo de la transacción con una combinación de nueva deuda y efectivo disponible. En este sentido, ha obtenido US$12.000 millones de financiación puente totalmente comprometida de Morgan Stanley Senior Funding.

    Anthony Wood, fundador, presidente y consejero delegado de Roku, continuará desempeñando un papel en la compañía resultante de la fusión y se unirá al consejo de administración de Fox tras el cierre de la transacción.

    Más sobre:EmpresasFoxRoku

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump confirma que algunos barcos empiezan a transitar por el estrecho de Ormuz tras anuncio de acuerdo

    Alcaldesa de Vitacura por eliminación de contribuciones a mayores de 65 años: “Todos tenemos que apretarnos el cinturón”

    Diputado Bernales (PL) y AC contra Grau: “A los colegas del PDG, creo que es importante que no pisen el palito”

    Mortalidad atribuible al alcohol en Chile disminuye 21% desde el 2000

    Parlamentarios del Maule rechazan cierre de la cárcel de Chanco: “Se está resolviendo desde Santiago una materia que impacta directamente a la comuna”

    Kast defiende embargos a deudores del CAE, pero afirma: “No buscamos perseguir a nadie”

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Una bebida alcohólica al día puede aumentar el riesgo de 10 tipos de cáncer, según un estudio

    Una bebida alcohólica al día puede aumentar el riesgo de 10 tipos de cáncer, según un estudio

    Servicios

    Rating del domingo 14 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 14 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Cabo Verde en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Cabo Verde en TV y streaming

    Temblor hoy, lunes 15 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 15 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Alcaldesa de Vitacura por eliminación de contribuciones a mayores de 65 años: “Todos tenemos que apretarnos el cinturón”
    Chile

    Alcaldesa de Vitacura por eliminación de contribuciones a mayores de 65 años: “Todos tenemos que apretarnos el cinturón”

    Diputado Bernales (PL) y AC contra Grau: “A los colegas del PDG, creo que es importante que no pisen el palito”

    Mortalidad atribuible al alcohol en Chile disminuye 21% desde el 2000

    Presidente Kast proyecta un escenario complejo para el empleo: “Son meses muy difíciles los que vamos a enfrentar”
    Negocios

    Presidente Kast proyecta un escenario complejo para el empleo: “Son meses muy difíciles los que vamos a enfrentar”

    Gobierno de Kast presenta indicaciones para lograr avanzar con el proyecto de ley de la sala cuna universal

    Fox comprará la empresa de dispositivos para el streaming y servicios Roku

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico
    Tendencias

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Una bebida alcohólica al día puede aumentar el riesgo de 10 tipos de cáncer, según un estudio

    Tras ser goleado en el debut: Túnez sorprende y despide a su técnico en pleno Mundial
    El Deportivo

    Tras ser goleado en el debut: Túnez sorprende y despide a su técnico en pleno Mundial

    En vivo: la Argentina de Messi comienza la defensa del título midiéndose contra Argelia

    En vivo: Noruega e Irak se reencuentran con un Mundial después de largos años de espera

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características
    Tecnología

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Muere a los 77 años Anne Schedeen, la recordada actriz que interpretó a la “madre” de Alf
    Cultura y entretención

    Muere a los 77 años Anne Schedeen, la recordada actriz que interpretó a la “madre” de Alf

    Hoppers, Toy Story 5 y el momento decisivo de Pixar: “Necesitamos directores con una nueva sensibilidad”

    Quiénes son los seis fallecidos del choque de helicópteros en Río de Janeiro

    Trump confirma que algunos barcos empiezan a transitar por el estrecho de Ormuz tras anuncio de acuerdo
    Mundo

    Trump confirma que algunos barcos empiezan a transitar por el estrecho de Ormuz tras anuncio de acuerdo

    Estudio revela que las restricciones migratorias de Trump afectan especialmente a países vulnerables al cambio climático

    Reino Unido anuncia la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años

    Totoy Zamudio, un hombre a colores
    Paula

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano