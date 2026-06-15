Fox comprará la empresa de dispositivos para el streaming y servicios Roku

Fox Corporation ha llegado a un acuerdo para adquirir la plataforma de streaming y servicios Roku por unos US$ 22.000 millones en efectivo y acciones, según han informado las empresas este lunes.

Roku se caracteriza por vender dispositivos que se conectan a la televisión y reproducen los diversos servicios de streaming del mercado, como Netflix y Amazon Prime, entre otros. La oferta busca actualizar los televisores inteligentes al sistema operativo más reciente o mejorar temas como la calidad de imagen en que se reproducen los contenidos de streaming.

En concreto, Fox pagará US$160 por cada acción de Roku, lo que representa una prima de más del 11% respecto del precio marcado al cierre del pasado viernes, incluyendo el pago de US$96 por acción y la entrega de 0,9693 acciones ordinarias de Clase A de Fox.

De este modo, tras el cierre de la operación, que se anticipa para el primer semestre del año 2027, se espera que los accionistas actuales de Fox posean aproximadamente el 73% de la compañía resultante y los accionistas de Roku, aproximadamente el 27%.

La adquisición ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías y se espera que fortalezca el perfil de crecimiento a largo plazo de Fox, acelerando su estrategia digital e incrementando el flujo de caja libre por acción a partir del segundo año completo posterior al cierre, con sinergias de costes recurrentes de aproximadamente US$400 millones, con un potencial de aumento de ingresos adicional.

“Este es un momento decisivo para Fox y una extensión natural de la estrategia deliberada y enfocada que hemos estado implementando durante casi una década”, ha comentado Lachlan K. Murdoch, presidente ejecutivo y CEO de Fox Corporation, para quien esta combinación transformará el alcance de la compañía hacia verticales de alto crecimiento y generará un cambio radical en su perfil de crecimiento general.

De su lado, Anthony Wood, fundador, presidente y consejero delegado de Roku, considera que la fusión con Fox representa una oportunidad extraordinaria para acelerar la visión de Roku, crecer más rápido e innovar con mayor agresividad para los espectadores, socios y anunciantes.

“Por ello, nuestro consejo de administración determinó por unanimidad, tras concluir su proceso de revisión estratégica, que esta transacción ofrece una prima significativa para los accionistas de Roku, a la vez que les brinda la oportunidad de participar en el prometedor futuro de la compañía resultante”, añadió.

Fox prevé financiar la parte en efectivo de la transacción con una combinación de nueva deuda y efectivo disponible. En este sentido, ha obtenido US$12.000 millones de financiación puente totalmente comprometida de Morgan Stanley Senior Funding.

Anthony Wood, fundador, presidente y consejero delegado de Roku, continuará desempeñando un papel en la compañía resultante de la fusión y se unirá al consejo de administración de Fox tras el cierre de la transacción.