Pablo Longueira llama a construir una coalición de derecha “para darle a Chile dos o tres gobiernos”

Durante la mañana de este lunes, Pablo Longueira se refirió a su regreso a la UDI y afirmó que el partido “ha perdido el estilo”, asegurando que su candidatura a la presidencia de la colectividad busca recuperar la identidad de este.

En conversación con Radio Infinita, Longueira señaló que “tomé la decisión de competir en la elección interna, de intentar presidir la UDI para que la UDI vuelva a ser ese proyecto, esa UDI popular que hizo que miles de personas ingresaran a la UDI”.

Respecto al estado actual de la colectividad, sostuvo que “yo te diría la UDI lo ha abandonado, no quiero personalizarlo en Guillermo, pero obviamente que la UDI ha perdido el estilo".

En esa línea, afirmó que la UDI “siempre fue a hacer derecha donde no hay derecha” y recordó que el proyecto buscaba llegar a sectores donde históricamente la derecha tenía poca presencia.

“La UDI tiene una vocación distinta a ser un partido político, nosotros no somos un partido político más, no es que seamos superior a otros, pero la vocación de Jaime Guzmán, de los fundadores de la UDI, (...) es un partido que se fue al mundo de los pobres, donde no hay derecha, fuimos ahí a conquistar corazones, a conquistar personas, y a eso es a lo que tiene que volver la UDI”, señaló.

Asimismo, agregó que “para nosotros no tiene sentido estar peleando el 30% de la derecha del país; nuestra vocación es construir derecha donde no hay derecha”.

Frente a la posibilidad de incorporar a Evelyn Matthei en un eventual liderazgo suyo del partido, Longueira señaló que “tiene mucho que aportar, es una gran figura, tiene una tremenda experiencia, obviamente hubo muy mal resultado, pero eso no significa que no sea una persona que pueda seguir sirviendo a Chile”.

Evaluación del Gobierno y coalición de derecha

Durante la entrevista, Longueira también abordó los primeros meses del Gobierno, a la vez que valoró los cambios en el gabinete.

“Afortunadamente se hicieron los ajustes, era bastante obvio el nivel de improvisación en un tema tan importante como es la seguridad, siendo el tema con el cual se ganó, y hay muchas expectativas humanas, pero me parece extraordinario el cambio”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que el principal desafío de la derecha en la actualidad es consolidar una coalición política que respalde al Gobierno.

“Creo que el esfuerzo que tienen que hacer los que estuvimos en el 62% es armar una coalición para darle a Chile dos o tres gobiernos, ese es el esfuerzo político que hay que hacer hoy día”, mencionó.

“Aquí lo importante es armar una coalición para mantener la diversidad en la derecha, porque en la derecha cuesta mucho mantener esa unión y la diversidad, es muy complejo, entonces creo que eso falta, creo que hay un déficit político enorme, y parte del esfuerzo que yo busco al volver a presidir la UDI es precisamente formar una coalición, la del 62%, y tratar de proyectar dos o tres gobiernos más”, expresó.