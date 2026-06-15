Ministro Arrau cuestiona proyecto del PC contra ley Nain-Retamal: “Va totalmente en contra de lo que Chile necesita hoy día”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, criticó durante la mañana de este lunes, la moción presentada por parlamentarios del partido Comunista (PC) que busca derogar ciertos aspectos de la Ley Nain-Retamal.

“Yo creo que lo que han hecho esos parlamentarios es algo que va totalmente en contra de lo que Chile necesita hoy día, y es entender muy poco efectivamente las iniciativas que tenemos que tramitar en el Congreso, y por eso vamos a darle urgencia a estas dos iniciativas”, mencionó.

El ministro además se refirió da la urgencia que se le pondrá a dos proyectos de ley destinados a fortalecer la protección de las policías, señalando que no es una respuesta al PC.

En un punto de prensa tras el Comité Policial la es que el ministro sostuvo que “vamos a dar urgencia a dos proyectos para reforzar la protección de nuestras policías, aumentar las penas por atentado contra sus funcionarios y extender la legítima defensa privilegiada a las policías que estén de franco e intervengan ante un delito para proteger a terceros”.

“Hay algunos que buscan debilitar la posición de carabineros de Chile, nosotros buscamos fortalecer la posición de nuestros uniformados, de nuestras fuerzas de orden y seguridad”, añadió.

Asimismo, señaló que “estas dos iniciativas no son respuesta a nada más que a nuestro compromiso por darle tranquilidad a los chilenos. Nosotros necesitamos tener fuerzas de orden y seguridad que sientan ese respaldo, y ese respaldo no solamente es la visita de un ministro, del presidente, ,sino que es también que tengan el respaldo de que pueden actuar tranquilos”.

En la ocasión, además expresó que “estamos avanzando en el proyecto del registro único de Incivilidad y actos vandálicos y además vamos a estar esta semana tramitando la renovación del estado de excepción en la Macrozona Sur”.

Instituto Nacional

Arrau, además se refirió a las amenazas que recibieron directivos del Instituto Nacional señalando que “antes era impensado en este país efectivamente este tipo de cosas, no podemos normalizar la violencia y menos a la autoridad en un establecimiento educacional”.

“Vamos a ir actuando con todas las herramientas que nos da la ley para poder efectivamente volver a tener clases en los colegios y que los jóvenes se formen y aprendan y que no sea otra cosa que es lo que nos vemos todos los días y que nos angustia”, agregó.