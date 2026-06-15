SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ministro Arrau cuestiona proyecto del PC contra ley Nain-Retamal: “Va totalmente en contra de lo que Chile necesita hoy día”

    El ministro de Seguridad, además señaló que "hay algunos que buscan debilitar la posición de carabineros de Chile, nosotros buscamos fortalecer la posición de nuestros uniformados".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El ministro de Seguridad, Martín Arrau, criticó durante la mañana de este lunes, la moción presentada por parlamentarios del partido Comunista (PC) que busca derogar ciertos aspectos de la Ley Nain-Retamal.

    “Yo creo que lo que han hecho esos parlamentarios es algo que va totalmente en contra de lo que Chile necesita hoy día, y es entender muy poco efectivamente las iniciativas que tenemos que tramitar en el Congreso, y por eso vamos a darle urgencia a estas dos iniciativas”, mencionó.

    El ministro además se refirió da la urgencia que se le pondrá a dos proyectos de ley destinados a fortalecer la protección de las policías, señalando que no es una respuesta al PC.

    En un punto de prensa tras el Comité Policial la es que el ministro sostuvo que “vamos a dar urgencia a dos proyectos para reforzar la protección de nuestras policías, aumentar las penas por atentado contra sus funcionarios y extender la legítima defensa privilegiada a las policías que estén de franco e intervengan ante un delito para proteger a terceros”.

    “Hay algunos que buscan debilitar la posición de carabineros de Chile, nosotros buscamos fortalecer la posición de nuestros uniformados, de nuestras fuerzas de orden y seguridad”, añadió.

    Asimismo, señaló que “estas dos iniciativas no son respuesta a nada más que a nuestro compromiso por darle tranquilidad a los chilenos. Nosotros necesitamos tener fuerzas de orden y seguridad que sientan ese respaldo, y ese respaldo no solamente es la visita de un ministro, del presidente, ,sino que es también que tengan el respaldo de que pueden actuar tranquilos”.

    En la ocasión, además expresó que “estamos avanzando en el proyecto del registro único de Incivilidad y actos vandálicos y además vamos a estar esta semana tramitando la renovación del estado de excepción en la Macrozona Sur”.

    Instituto Nacional

    Arrau, además se refirió a las amenazas que recibieron directivos del Instituto Nacional señalando que “antes era impensado en este país efectivamente este tipo de cosas, no podemos normalizar la violencia y menos a la autoridad en un establecimiento educacional”.

    “Vamos a ir actuando con todas las herramientas que nos da la ley para poder efectivamente volver a tener clases en los colegios y que los jóvenes se formen y aprendan y que no sea otra cosa que es lo que nos vemos todos los días y que nos angustia”, agregó.

    Más sobre:Martín ArrauNain-RetamalMinistro de Seguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alcaldesa de Vitacura por eliminación de contribuciones a mayores de 65 años: “Todos tenemos que apretarnos el cinturón”

    Diputado Bernales (PL) y AC contra Grau: “A los colegas del PDG, creo que es importante que no pisen el palito”

    Mortalidad atribuible al alcohol en Chile disminuye 21% desde el 2000

    Parlamentarios del Maule rechazan cierre de la cárcel de Chanco: “Se está resolviendo desde Santiago una materia que impacta directamente a la comuna”

    Kast defiende embargos a deudores del CAE, pero afirma: “No buscamos perseguir a nadie”

    Hugo Ibaceta, presidente de la Cámara de Seguridad Privada: “La industria no está preparada para implementar la nueva ley”

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Una bebida alcohólica al día puede aumentar el riesgo de 10 tipos de cáncer, según un estudio

    Una bebida alcohólica al día puede aumentar el riesgo de 10 tipos de cáncer, según un estudio

    Servicios

    Rating del domingo 14 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 14 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Cabo Verde en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Cabo Verde en TV y streaming

    Temblor hoy, lunes 15 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 15 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Mortalidad atribuible al alcohol en Chile disminuye 21% desde el 2000
    Chile

    Mortalidad atribuible al alcohol en Chile disminuye 21% desde el 2000

    Rating del domingo 14 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Parlamentarios del Maule rechazan cierre de la cárcel de Chanco: “Se está resolviendo desde Santiago una materia que impacta directamente a la comuna”

    Presidente Kast proyecta un escenario complejo para el empleo: “Son meses muy difíciles los que vamos a enfrentar”
    Negocios

    Presidente Kast proyecta un escenario complejo para el empleo: “Son meses muy difíciles los que vamos a enfrentar”

    Gobierno de Kast presenta indicaciones para lograr avanzar con el proyecto de ley de la sala cuna universal

    Fox comprará la empresa de dispositivos para el streaming y servicios Roku

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico
    Tendencias

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Una bebida alcohólica al día puede aumentar el riesgo de 10 tipos de cáncer, según un estudio

    Tras ser goleado en el debut: Túnez sorprende y despide a su técnico en pleno Mundial
    El Deportivo

    Tras ser goleado en el debut: Túnez sorprende y despide a su técnico en pleno Mundial

    En vivo: la Argentina de Messi comienza la defensa del título midiéndose contra Argelia

    En vivo: Noruega e Irak se reencuentran con un Mundial después de largos años de espera

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características
    Tecnología

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Muere a los 77 años Anne Schedeen, la recordada actriz que interpretó a la “madre” de Alf
    Cultura y entretención

    Muere a los 77 años Anne Schedeen, la recordada actriz que interpretó a la “madre” de Alf

    Hoppers, Toy Story 5 y el momento decisivo de Pixar: “Necesitamos directores con una nueva sensibilidad”

    Quiénes son los seis fallecidos del choque de helicópteros en Río de Janeiro

    Estudio revela que las restricciones migratorias de Trump afectan especialmente a países vulnerables al cambio climático
    Mundo

    Estudio revela que las restricciones migratorias de Trump afectan especialmente a países vulnerables al cambio climático

    Reino Unido anuncia la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años

    Pakistán señala que la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán será el viernes en Ginebra

    Totoy Zamudio, un hombre a colores
    Paula

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano