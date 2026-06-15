Gobierno de Kast presenta indicaciones para lograr avanzar con el proyecto de ley de la sala cuna universal

El gobierno del Presidente José Antonio Kast presentó finalmente las indicaciones al proyecto de sala cuna. Una acción que esperaba en el contexto de los reparos que presentó el Ejecutivo al contenido del proyecto que se tramitó hasta el último día de la gestión del expresidente Gabriel Boric y por el mismo plazo que se impuso la actual administración.

Los reparos del Ejecutivo se centraban en el financiamiento del proyecto. Esto apelando a la situación fiscal del país y el aumento de los costos laborales para las empresas; así se apuntó a medidas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

Así, el Ejecutivo apuntó a la necesidad de que el proyecto de sala cuna universal considere la implementación de gradualidad y que sea fiscalmente “sostenible”.

En línea con lo que se planteó durante la tramitación del proyecto, que comenzó durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, el objetivo es aportar al empleo femenino.

"Cada vez que un empleador se acerca a la trabajadora número 20, tiene un incentivo concreto para no contratarla. No por maldad, sino por el aumento de costos laborales debido a una norma mal diseñada. El resultado lo vemos en los números“, dijo el ministro del Trabajo, Tomás Rau, en alusión a los efectos de la actual normativa en materia de sala cuna y a las cifras de desempleo femenino del orden del 10%.

El anuncio de las indicaciones se realizó en un evento en La Moneda con el Presidente Kast, la ministra de Educación, María Paz Arzola, y la ministra de la Mujer, Judith Marín.

Sobre la propuesta del Ejecutivo, el secretario de Estado comentó que “las indicaciones que presentamos hoy eliminan ese impuesto (para la contratación del empleo femenino), con la creación de un fondo para la sala cuna sobre la base de una cotización que desacopla el derecho a esa sala cuna del género del trabajador”.

“El incentivo ya no será solo para hijos de madres trabajadoras. También alcanza a los hijos de padres que trabajen y a quienes tengan el cuidado legal del niño o niña menor de dos años. Porque el cuidado es responsabilidad compartida, es corresponsabilidad, no una carga femenina”, agregó.

Respecto al financiamiento, el ministro del Trabajo comentó que “diseñamos una solución que no carga a las empresas ni a los trabajadores con costos adicionales netos. Una cotización que se compensa con una reducción equivalente a la cotización al seguro de cesantía. Es decir, no hay un aumento en costos laborales”.

"Es una reforma inteligente dentro de los márgenes que el país hoy puede sostener. Con esta fórmula eliminamos el impuesto a la contratación de mujeres sin introducir un impuesto al trabajo, sin presiones fiscales", agregó.

Sin embargo, el ministro no calificó las indicaciones como perfectas y que van a ser del gusto de todos. “Lo que no podemos hacer es seguir esperando la solución perfecta mientras la distorsión continúa”, agregó.

“Quiero también reconocer que este es un trabajo que viene de hace décadas. Este proyecto recoge años de discusión técnica y legislativa sobre cómo corregir una distorsión que ha afectado al empleo femenino por demasiado tiempo”, agregó.

El secretario de Estado también apeló a que las indicaciones “se construyen sobre los acuerdos alcanzados, y buscan transformar años de trabajo y diálogo en una reforma viable para las familias trabajadoras de Chile”.

Al Congreso se espera que las indicaciones se presenten esta jornada, según comentó el mismo presidente Kast.