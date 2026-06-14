SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Soto (PPD) evalúa recurrir al TC por megarreforma y marca distancia de intentos por modificar Ley Nain-Retamal

    “Si no hay argumentos políticos, jurídicos y constitucionales que aseguren un buen resultado, evidentemente se puede transformar en un boomerang”, sostuvo el jefe de bancada de IND-PPD.

    Por 
    Javiera Ortiz
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El diputado y presidente de la bancada de Independientes del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, evaluó la opción de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por el proyecto de Reconstrucción Nacional presentado por la administración de José Antonio Kast.

    “Estamos estudiando la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, analizando con expertos constitucionalistas los pros y los contras, tanto argumentos jurídicos como también eventuales consecuencias políticas”, apuntó Soto en conversación con Estado Nacional en TVN.

    La iniciativa planteada por la oposición pretende abordar la constitucionalidad del proyecto de Reconstrucción Nacional que impulsa el gobierno y cuya tramitación está actualmente en el Senado.

    Si bien desde el PPD han mostrado disposición de diálogo con el Ejecutivo, Soto aseguró que la posibilidad de recurrir al TC “no es para poner una pistola en la mesa para forzar una negociación”.

    En esa línea, Soto advirtió que recurrir al tribunal sin fundamentos sólidos podría terminar perjudicando a la oposición. “Si no hay argumentos políticos, jurídicos y constitucionales que aseguren un buen resultado, evidentemente se puede transformar en un boomerang, sostuvo.

    Reunión de la oposición con abogados. Soto evalúa recurrir al TC por megarreforma y marca distancia de intentos por modificar Ley Naín Retamal

    En ese sentido, el parlamentario anticipó que el Senado endurezca el tono en cuanto a la tramitación de la megarreforma. “Le deseo bien al Senado que ojalá tengan la capacidad de romper el hielo que no pudimos romper en la Cámara de Diputados”, sostuvo.

    “Pero eso en gran medida creo que depende y la primera responsabilidad es de quien tiene la manija de la tramitación, quien maneja la urgencia, quien tiene la facultad exclusiva, en este caso es el Ejecutivo, no la oposición”, agregó.

    Soto sostuvo que, si el proyecto se mantiene en los términos actuales, la oposición debe persistir en el rechazo. Según planteó, la iniciativa es “fiscalmente irresponsable” y podría profundizar la estrechez fiscal durante los próximos años.

    En ese contexto, el diputado llamó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a abandonar una lógica de “batalla cultural e ideológica” y “que haga un llamado a un pacto económico y social”.

    Debate en torno a Ley Naín Retamal

    La moción parlamentaria presentada por el Partido Comunista (PC) que pretende derogar aspectos centrales de la Ley Nain Retamal provocó cuestionamientos y contrapropuestas de parte del oficialismo e incluso de sectores de la oposición.

    Soto se manifestó en contra de la iniciativa presentada por el PC, que pretende eliminar las disposiciones que establecen la presunción legal de legítima defensa de Carabineros y restablecer una versión previa de la figura de apremios ilegítimos.

    Sin embargo, tampoco apoyó la contrapropuesta presentada por Renovación Nacional (RN), denominada “Ley Nain-Retamal 2.0″, para “profundizar la protección a Carabineros de Chile” a través de la modificación de la actual normativa.

    Soto evalúa recurrir al TC por megarreforma y marca distancia de intentos por modificar Ley Naín Retamal

    “No vamos a apoyar ni que se derogue ni que se debilite la Ley Nain-Retamal. Nosotros la respaldamos. Creemos que es necesario que las policías estén empoderadas para enfrentar sobre todo la crisis de seguridad que vive y que todavía se está profundizando en nuestro país”, afirmó el diputado.

    El legislador sostuvo que el progresismo debe hacer una autocrítica profunda en materia de seguridad, apuntando directamente al PC y a sectores del Frente Amplio por mantener, a su juicio, “complejos ideológicos” frente a esta agenda.

    “Si el progresismo no es claro en materia de seguridad, si no es capaz de dar certeza a Chile de que los problemas de seguridad los podemos enfrentar con mano dura, con decisión y sin ningún tipo de complejo ideológico, no vamos a volver a ser mayoría social y política”, señaló.

    Lee también:

    Más sobre:Raúl SotoPPDJosé Antonio KastLey Nain RetamalTribunal ConstitucionalTC

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Criteria: aprobación de Kast baja levemente al 39% y desaprobación sube a un 52%

    Megarreforma: Serrano (PC) exige separar reconstrucción de cambios tributarios y evalúa recurrir al TC

    Trump califica de desproporcionado ataque israelí a Beirut y pide calma: asegura que acuerdo con Irán está “muy cerca”

    Cuba enfrentará apagones que afectarán al 62% del país durante este domingo

    Ucrania ataca planta química y depósitos de combustible en Rusia: se reportan dos civiles muertos

    Reino Unido intercepta petrolero vinculado a la “flota fantasma” rusa en el Canal de la Mancha

    Lo más leído

    1.
    El desembarco de Kast en La Moneda: 100 días de una instalación turbulenta

    El desembarco de Kast en La Moneda: 100 días de una instalación turbulenta

    2.
    Diputado José Antonio Kast: “El FA tiene la costumbre de no pensar en las consecuencias, como si estuvieran jugando monopoly”

    Diputado José Antonio Kast: “El FA tiene la costumbre de no pensar en las consecuencias, como si estuvieran jugando monopoly”

    3.
    Alejandro Irarrázaval, el hombre del presidente

    Alejandro Irarrázaval, el hombre del presidente

    4.
    Kast puertas adentro: cuánto ha cambiado el Presidente en el poder

    Kast puertas adentro: cuánto ha cambiado el Presidente en el poder

    5.
    Oficialismo advierte incoherencia en el relato de seguridad de La Moneda al tributar casas de apuesta ilegales

    Oficialismo advierte incoherencia en el relato de seguridad de La Moneda al tributar casas de apuesta ilegales

    6.
    Gobierno evalúa que ingreso a redes sociales sea con Clave Única para restringir acceso a menores de edad

    Gobierno evalúa que ingreso a redes sociales sea con Clave Única para restringir acceso a menores de edad

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Concepción en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Japón en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Japón en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Concepción en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Concepción en TV y streaming

    Soto (PPD) evalúa recurrir al TC por megarreforma y marca distancia de intentos por modificar Ley Nain-Retamal

    Criteria: aprobación de Kast baja levemente al 39% y desaprobación sube a un 52%

    Sólo nueve comunas de la RM tienen capacidad para atender y orientar a emprendedores de forma efectiva
    Negocios

    Sólo nueve comunas de la RM tienen capacidad para atender y orientar a emprendedores de forma efectiva

    José Manuel Mena y Operación Tokio: “No hay ninguna industria inmune al crimen organizado”

    Los gerentes generales más longevos y los debutantes en el Ipsa

    Cómo impulsar la creatividad y aplicarla en distintos ámbitos de nuestras vidas, según Trini Guzmán
    Tendencias

    Cómo impulsar la creatividad y aplicarla en distintos ámbitos de nuestras vidas, según Trini Guzmán

    ¿Es cierto que hablarle a nuestras plantas hace que crezcan más sanas? Esto dice la ciencia

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    Lewis Hamilton rompe su maleficio con Ferrari en Barcelona: gana una carrera tras dos años y enciende la Fórmula 1
    El Deportivo

    Lewis Hamilton rompe su maleficio con Ferrari en Barcelona: gana una carrera tras dos años y enciende la Fórmula 1

    Dos favoritos hacen su estreno en el Mundial: cuáles son los partidos y quiénes transmiten la jornada de este domingo

    Un gran batacazo: Australia sorprende a Turquía gracias a su efectividad y da un gran paso en su estreno

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo
    Tecnología

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Vito, sálvame, que me ahogo: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Vito, sálvame, que me ahogo: un relato de Jaime Bayly

    Los Prisioneros: llega el libro con la historia no contada de su éxito en Perú

    Feltrinelli: la herencia intelectual de un editor revolucionario desembarca en español

    Trump califica de desproporcionado ataque israelí a Beirut y pide calma: asegura que acuerdo con Irán está “muy cerca”
    Mundo

    Trump califica de desproporcionado ataque israelí a Beirut y pide calma: asegura que acuerdo con Irán está “muy cerca”

    Cuba enfrentará apagones que afectarán al 62% del país durante este domingo

    Ucrania ataca planta química y depósitos de combustible en Rusia: se reportan dos civiles muertos

    Ser madre con trastorno bipolar
    Paula

    Ser madre con trastorno bipolar

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    No es estrés, es la perimenopausia