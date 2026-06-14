Soto (PPD) evalúa recurrir al TC por megarreforma y marca distancia de intentos por modificar Ley Nain-Retamal

El diputado y presidente de la bancada de Independientes del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, evaluó la opción de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por el proyecto de Reconstrucción Nacional presentado por la administración de José Antonio Kast.

“Estamos estudiando la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, analizando con expertos constitucionalistas los pros y los contras, tanto argumentos jurídicos como también eventuales consecuencias políticas”, apuntó Soto en conversación con Estado Nacional en TVN.

La iniciativa planteada por la oposición pretende abordar la constitucionalidad del proyecto de Reconstrucción Nacional que impulsa el gobierno y cuya tramitación está actualmente en el Senado.

Si bien desde el PPD han mostrado disposición de diálogo con el Ejecutivo, Soto aseguró que la posibilidad de recurrir al TC “no es para poner una pistola en la mesa para forzar una negociación”.

En esa línea, Soto advirtió que recurrir al tribunal sin fundamentos sólidos podría terminar perjudicando a la oposición. “Si no hay argumentos políticos, jurídicos y constitucionales que aseguren un buen resultado, evidentemente se puede transformar en un boomerang”, sostuvo.

Reunión de la oposición con abogados. Soto evalúa recurrir al TC por megarreforma y marca distancia de intentos por modificar Ley Naín Retamal

En ese sentido, el parlamentario anticipó que el Senado endurezca el tono en cuanto a la tramitación de la megarreforma. “Le deseo bien al Senado que ojalá tengan la capacidad de romper el hielo que no pudimos romper en la Cámara de Diputados” , sostuvo.

“Pero eso en gran medida creo que depende y la primera responsabilidad es de quien tiene la manija de la tramitación, quien maneja la urgencia, quien tiene la facultad exclusiva, en este caso es el Ejecutivo, no la oposición”, agregó.

Soto sostuvo que, si el proyecto se mantiene en los términos actuales, la oposición debe persistir en el rechazo. Según planteó, la iniciativa es “fiscalmente irresponsable” y podría profundizar la estrechez fiscal durante los próximos años.

En ese contexto, el diputado llamó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a abandonar una lógica de “batalla cultural e ideológica” y “que haga un llamado a un pacto económico y social”.

Debate en torno a Ley Naín Retamal

La moción parlamentaria presentada por el Partido Comunista (PC) que pretende derogar aspectos centrales de la Ley Nain Retamal provocó cuestionamientos y contrapropuestas de parte del oficialismo e incluso de sectores de la oposición.

Soto se manifestó en contra de la iniciativa presentada por el PC, que pretende eliminar las disposiciones que establecen la presunción legal de legítima defensa de Carabineros y restablecer una versión previa de la figura de apremios ilegítimos.

Sin embargo, tampoco apoyó la contrapropuesta presentada por Renovación Nacional (RN), denominada “Ley Nain-Retamal 2.0″, para “profundizar la protección a Carabineros de Chile” a través de la modificación de la actual normativa.

Soto evalúa recurrir al TC por megarreforma y marca distancia de intentos por modificar Ley Naín Retamal

“No vamos a apoyar ni que se derogue ni que se debilite la Ley Nain-Retamal. Nosotros la respaldamos. Creemos que es necesario que las policías estén empoderadas para enfrentar sobre todo la crisis de seguridad que vive y que todavía se está profundizando en nuestro país”, afirmó el diputado.

El legislador sostuvo que el progresismo debe hacer una autocrítica profunda en materia de seguridad, apuntando directamente al PC y a sectores del Frente Amplio por mantener, a su juicio, “complejos ideológicos” frente a esta agenda.

“Si el progresismo no es claro en materia de seguridad, si no es capaz de dar certeza a Chile de que los problemas de seguridad los podemos enfrentar con mano dura, con decisión y sin ningún tipo de complejo ideológico, no vamos a volver a ser mayoría social y política”, señaló.