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    Bus vuelca en la Ruta 68 en Curacaví y 15 personas resultan lesionadas

    Transporte Informa detalló que esta situación ocurrió después del túnel Lo Prado y advirtió sobre un “pavimento muy resbaladizo en este punto”.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Un bus volcó la mañana de este viernes en la Ruta 68, en dirección a Valparaíso, en la comuna de Curacaví.

    La concesionaria de la autopista informó que el hecho se registró en el kilómetro 25, en el sector Panguiles.

    Personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito de Carabineros acudió al lugar para indagar respecto a las causas.

    La plataforma Transporte Informa detalló que esta situación ocurrió después del túnel Lo Prado y advirtió sobre un “pavimento muy resbaladizo en este punto”.

    Según información de la Fiscalía Metropolitana Occidente hubo 15 lesionados.

    Más sobre:Ruta 68PolicialSIATCarabinerosFiscalía Occidente

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