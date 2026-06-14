SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Megarreforma: Serrano (PC) exige separar reconstrucción de cambios tributarios y evalúa recurrir al TC

    “Podrían estar hipotecando el futuro del país por 25 años”, advirtió la jefa de bancada del PC, al criticar que el proyecto haya avanzado casi íntegro al Senado.

    Por 
    Felipe Rivera
    Megarreforma: Serrano (PC) exige separar reconstrucción de cambios tributarios y evalúa recurrir al TC Dedvi Missene

    La jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, descartó que su sector entregue votos a favor de la megarreforma del Gobierno mientras el Ejecutivo no separe las medidas de reconstrucción de los cambios tributarios incluidos en el proyecto.

    En conversación con Radio Nuevo Mundo, la diputada sostuvo que el PC estaba disponible para respaldar una ley especial destinada a reconstruir las zonas afectadas por los megaincendios, pero no una iniciativa que, a su juicio, opera como una “reforma tributaria” encubierta.

    “Nosotros dijimos al ministro García Ruminot: separen el proyecto. Y si separan el proyecto, nosotros no teníamos ningún problema en hacer una ley especial para la reconstrucción”, afirmó Serrano.

    Sin embargo, la parlamentaria remarcó que “nuestros votos no iban a estar a favor para una reforma tributaria” que, según acusó, fue discutida en la Cámara en 15 días y podría comprometer el futuro tributario del país por 25 años.

    Serrano cuestionó que el Gobierno insista en presentar la iniciativa bajo otro marco. “Estuve escuchando hace unos días atrás al ministro Quiroz, que seguía insistiendo que esto no era una reforma tributaria, pero es una de las reformas tributarias más agresivas que hemos vivido, sobre todo desde el retorno a la democracia”, señaló.

    La diputada apuntó a normas como la baja del impuesto corporativo, la reintegración del sistema y la invariabilidad tributaria. A su juicio, esas medidas forman parte de una agenda que favorece a “los grandes empresarios” y al “1% más rico” del país.

    También cuestionó que el proyecto incorpore mecanismos de compensación para empresas en casos vinculados a permisos sectoriales o ambientales. Según planteó, si a una empresa se le caduca o niega un permiso, el Estado podría terminar obligado a compensarla.

    Nos estamos transformando en un inversionista estatal para los privados”, sostuvo.

    La parlamentaria acusó además que el Gobierno está utilizando la urgencia de la reconstrucción para avanzar en un proyecto de carácter ideológico. En esa línea, sostuvo que la oposición hizo un análisis conjunto de la iniciativa, “desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista”, y que varias bancadas presentaron reservas de constitucionalidad durante su tramitación en la Cámara.

    “Estamos esperando también cómo salga el trámite desde el Senado para ir con un requerimiento al Tribunal Constitucional”, indicó.

    24 MARZO 2025 DIPUTADA DANIELA SERRANO DURANTE COMISION. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Serrano también apuntó al Partido de la Gente como un actor clave en el avance del proyecto. Según dijo, ese partido habría comprometido su apoyo a la megarreforma a cambio del proyecto de devolución del IVA por la compra de pañales y medicamentos.

    “Ojo que por la presentación de esta iniciativa podrían estar hipotecando el futuro del país por 25 años”, advirtió.

    La jefa de bancada comunista afirmó que el proyecto pasó “casi íntegro” al Senado, incluyendo algunas de las normas que calificó como más complejas: la invariabilidad tributaria, la reintegración del sistema, la baja del impuesto de primera categoría y lo que llamó un “manotazo” al Fondo Común Municipal.

    Ley Nain-Retamal

    En la misma entrevista, Serrano abordó el proyecto presentado por la bancada comunista para modificar la Ley Nain-Retamal.

    “Nosotros siempre dijimos, cuando se promulgó la Ley Nain-Retamal, que teníamos serias diferencias, sobre todo en lo que estaba ubicado en la legítima defensa privilegiada y lo que nosotros también llamábamos la inversión de la carga de la prueba o también el gatillo fácil”, señaló.

    Serrano afirmó que la intención de la bancada no es dejar sin atribuciones a Carabineros, sino revisar una legislación que, a su juicio, puede transformarse en “un arma de doble filo”.

    “Para despejar cualquier ruido de prensa diciendo que acá el Partido Comunista está en contra de los Carabineros: no. Nosotros creemos que ya llevamos un tiempo con esta legislatura y que hay que hacer una evaluación”, planteó.

    La parlamentaria agregó que el debate debe darse en el Congreso y defendió el derecho de los parlamentarios a presentar iniciativas para revisar leyes vigentes cuando lo estimen necesario.

    Lee también:

    Más sobre:MegarreformaDaniela SerranoPCPartido ComunistaNaín-RetamalTribunal Constitucional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Soto (PPD) evalúa recurrir al TC por megarreforma y marca distancia de intentos por modificar Ley Nain-Retamal

    Criteria: aprobación de Kast baja levemente al 39% y desaprobación sube a un 52%

    Trump califica de desproporcionado ataque israelí a Beirut y pide calma: asegura que acuerdo con Irán está “muy cerca”

    Cuba enfrentará apagones que afectarán al 62% del país durante este domingo

    Ucrania ataca planta química y depósitos de combustible en Rusia: se reportan dos civiles muertos

    Reino Unido intercepta petrolero vinculado a la “flota fantasma” rusa en el Canal de la Mancha

    Lo más leído

    1.
    El desembarco de Kast en La Moneda: 100 días de una instalación turbulenta

    El desembarco de Kast en La Moneda: 100 días de una instalación turbulenta

    2.
    Diputado José Antonio Kast: “El FA tiene la costumbre de no pensar en las consecuencias, como si estuvieran jugando monopoly”

    Diputado José Antonio Kast: “El FA tiene la costumbre de no pensar en las consecuencias, como si estuvieran jugando monopoly”

    3.
    Alejandro Irarrázaval, el hombre del presidente

    Alejandro Irarrázaval, el hombre del presidente

    4.
    Kast puertas adentro: cuánto ha cambiado el Presidente en el poder

    Kast puertas adentro: cuánto ha cambiado el Presidente en el poder

    5.
    Oficialismo advierte incoherencia en el relato de seguridad de La Moneda al tributar casas de apuesta ilegales

    Oficialismo advierte incoherencia en el relato de seguridad de La Moneda al tributar casas de apuesta ilegales

    6.
    Gobierno evalúa que ingreso a redes sociales sea con Clave Única para restringir acceso a menores de edad

    Gobierno evalúa que ingreso a redes sociales sea con Clave Única para restringir acceso a menores de edad

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Concepción en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Japón en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Japón en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Concepción en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Concepción en TV y streaming

    Soto (PPD) evalúa recurrir al TC por megarreforma y marca distancia de intentos por modificar Ley Nain-Retamal

    Criteria: aprobación de Kast baja levemente al 39% y desaprobación sube a un 52%

    Sólo nueve comunas de la RM tienen capacidad para atender y orientar a emprendedores de forma efectiva
    Negocios

    Sólo nueve comunas de la RM tienen capacidad para atender y orientar a emprendedores de forma efectiva

    José Manuel Mena y Operación Tokio: “No hay ninguna industria inmune al crimen organizado”

    Los gerentes generales más longevos y los debutantes en el Ipsa

    Cómo impulsar la creatividad y aplicarla en distintos ámbitos de nuestras vidas, según Trini Guzmán
    Tendencias

    Cómo impulsar la creatividad y aplicarla en distintos ámbitos de nuestras vidas, según Trini Guzmán

    ¿Es cierto que hablarle a nuestras plantas hace que crezcan más sanas? Esto dice la ciencia

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    Lewis Hamilton rompe su maleficio con Ferrari en Barcelona: gana una carrera tras dos años y enciende la Fórmula 1
    El Deportivo

    Lewis Hamilton rompe su maleficio con Ferrari en Barcelona: gana una carrera tras dos años y enciende la Fórmula 1

    Dos favoritos hacen su estreno en el Mundial: cuáles son los partidos y quiénes transmiten la jornada de este domingo

    Un gran batacazo: Australia sorprende a Turquía gracias a su efectividad y da un gran paso en su estreno

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo
    Tecnología

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Vito, sálvame, que me ahogo: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Vito, sálvame, que me ahogo: un relato de Jaime Bayly

    Los Prisioneros: llega el libro con la historia no contada de su éxito en Perú

    Feltrinelli: la herencia intelectual de un editor revolucionario desembarca en español

    Trump califica de desproporcionado ataque israelí a Beirut y pide calma: asegura que acuerdo con Irán está “muy cerca”
    Mundo

    Trump califica de desproporcionado ataque israelí a Beirut y pide calma: asegura que acuerdo con Irán está “muy cerca”

    Cuba enfrentará apagones que afectarán al 62% del país durante este domingo

    Ucrania ataca planta química y depósitos de combustible en Rusia: se reportan dos civiles muertos

    Ser madre con trastorno bipolar
    Paula

    Ser madre con trastorno bipolar

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    No es estrés, es la perimenopausia