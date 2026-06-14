Megarreforma: Serrano (PC) exige separar reconstrucción de cambios tributarios y evalúa recurrir al TC

La jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, descartó que su sector entregue votos a favor de la megarreforma del Gobierno mientras el Ejecutivo no separe las medidas de reconstrucción de los cambios tributarios incluidos en el proyecto.

En conversación con Radio Nuevo Mundo, la diputada sostuvo que el PC estaba disponible para respaldar una ley especial destinada a reconstruir las zonas afectadas por los megaincendios, pero no una iniciativa que, a su juicio, opera como una “reforma tributaria” encubierta.

“Nosotros dijimos al ministro García Ruminot: separen el proyecto. Y si separan el proyecto, nosotros no teníamos ningún problema en hacer una ley especial para la reconstrucción”, afirmó Serrano.

Sin embargo, la parlamentaria remarcó que “nuestros votos no iban a estar a favor para una reforma tributaria” que, según acusó, fue discutida en la Cámara en 15 días y podría comprometer el futuro tributario del país por 25 años.

Serrano cuestionó que el Gobierno insista en presentar la iniciativa bajo otro marco. “Estuve escuchando hace unos días atrás al ministro Quiroz, que seguía insistiendo que esto no era una reforma tributaria, pero es una de las reformas tributarias más agresivas que hemos vivido, sobre todo desde el retorno a la democracia”, señaló.

La diputada apuntó a normas como la baja del impuesto corporativo, la reintegración del sistema y la invariabilidad tributaria. A su juicio, esas medidas forman parte de una agenda que favorece a “los grandes empresarios” y al “1% más rico” del país.

También cuestionó que el proyecto incorpore mecanismos de compensación para empresas en casos vinculados a permisos sectoriales o ambientales. Según planteó, si a una empresa se le caduca o niega un permiso, el Estado podría terminar obligado a compensarla.

“Nos estamos transformando en un inversionista estatal para los privados”, sostuvo.

La parlamentaria acusó además que el Gobierno está utilizando la urgencia de la reconstrucción para avanzar en un proyecto de carácter ideológico. En esa línea, sostuvo que la oposición hizo un análisis conjunto de la iniciativa, “desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista”, y que varias bancadas presentaron reservas de constitucionalidad durante su tramitación en la Cámara.

“Estamos esperando también cómo salga el trámite desde el Senado para ir con un requerimiento al Tribunal Constitucional”, indicó.

24 MARZO 2025 DIPUTADA DANIELA SERRANO DURANTE COMISION. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Serrano también apuntó al Partido de la Gente como un actor clave en el avance del proyecto. Según dijo, ese partido habría comprometido su apoyo a la megarreforma a cambio del proyecto de devolución del IVA por la compra de pañales y medicamentos.

“Ojo que por la presentación de esta iniciativa podrían estar hipotecando el futuro del país por 25 años”, advirtió.

La jefa de bancada comunista afirmó que el proyecto pasó “casi íntegro” al Senado, incluyendo algunas de las normas que calificó como más complejas: la invariabilidad tributaria, la reintegración del sistema, la baja del impuesto de primera categoría y lo que llamó un “manotazo” al Fondo Común Municipal.

Ley Nain-Retamal

En la misma entrevista, Serrano abordó el proyecto presentado por la bancada comunista para modificar la Ley Nain-Retamal.

“Nosotros siempre dijimos, cuando se promulgó la Ley Nain-Retamal, que teníamos serias diferencias, sobre todo en lo que estaba ubicado en la legítima defensa privilegiada y lo que nosotros también llamábamos la inversión de la carga de la prueba o también el gatillo fácil”, señaló.

Serrano afirmó que la intención de la bancada no es dejar sin atribuciones a Carabineros, sino revisar una legislación que, a su juicio, puede transformarse en “un arma de doble filo”.

“Para despejar cualquier ruido de prensa diciendo que acá el Partido Comunista está en contra de los Carabineros: no. Nosotros creemos que ya llevamos un tiempo con esta legislatura y que hay que hacer una evaluación”, planteó.

La parlamentaria agregó que el debate debe darse en el Congreso y defendió el derecho de los parlamentarios a presentar iniciativas para revisar leyes vigentes cuando lo estimen necesario.