Megarreforma: oposición convoca a segunda reunión de expertos y aun no define si va al Tribunal Constitucional

Hasta la sede del Partido Socialista arribaron este jueves representantes de los principales partidos de oposición para recibir a abogados especialistas y abordar la constitucionalidad del proyecto de Reconstrucción Nacional que impulsa el gobierno.

La cita en París 873 fue encabezada por secretarios generales como Arturo Barrios (PS), Bárbara Figueroa (PC), además de dirigentes del Frente Amplio, la Democracia Cristiana, el Partido Liberal, entre otros. El objetivo era recibir observaciones de los juristas y analizar una vez más la opción de recurrir al Tribunal Constitucional (TC), ofensiva que parlamentarios de la oposición anunciaron incluso antes de que el gobierno ingresara a trámite el proyecto.

Al encuentro llegaron especialistas de distintos partidos, desde el PC a la DC. Por ejemplo, por los comunistas asistió el exministro de Justicia, Jaime Gajardo, por el PS; el exintegrante de la Comisión Experta del Consejo Constitucional, Gabriel Osorio; por el FA el diputado y exconvencional, Jaime Bassa; por el PL el exjefe de gabinete en la Subsecretaría de Justicia, Francisco Muñoz y Loreto González, entre otros.

En la discusión, los expertos se centraron principalmente en dar recomendaciones por el modo en el que se pretende asistir al Tribunal Constitucional. Tres presentes dan cuenta de que en la cita hubo reparos con ir al TC sin un caso “fuerte” armado. En esa posición estuvieron Gabriel Osorio, Claudia Sarmiento, Jaime Gajardo y el Partido Liberal.

Por otro lado, dicen las mismas fuentes, el diputado Bassa fue uno de los principales promotores de la ofensiva constitucional.

“Hay que ir con una bala de plata”, comentó en un momento del encuentro Osorio, en alusión a la idea de que si se construye un caso en contra del gobierno de José Antonio Kast, este debe ser con los mejores argumentos.

En caso contrario, afirman asistentes de la cita, se corre el riesgo de una derrota en el Tribunal Constitucional y de terminar por afirmar aún más el megaproyecto del gobierno.

Estos insumos y consejos a las directivas de los partidos servirán para futuras reuniones de las colectividades y próximos encuentros de los mismos abogados del sector.

Por ahora, en la oposición ha tomado fuerza la idea de ver cómo avanza el megaproyecto en el Senado y en un hipotético tercer trámite, mediante una comisión mixta. Con eso en la mano recién, empujan algunos, se debe decidir si ir o no al TC por el proyecto más emblemático de La Moneda.

El senador Juan Luis Castro (PS), ya había adelantado este lunes la tarea encargada a los abogados, con el afán tener una opinión técnica de la viabilidad de avanzar en la ofensiva.

“ Nosotros hemos encargado a distinguidos juristas que evalúen si es que hay o no fundamentos para ir al TC . No hay una proposición clara al respecto, está en estudio”, afirmó en entrevista con radio Pauta al inicio de la semana.

Tras la cita de este jueves, el secretario general de los socialistas, Arturo Barrios, planteó que la cita fue “bien interesante, además desde el punto de vista de todos los temas que ahí se convocan y se observan”.

“Seguimos adelante trabajando, porque de una u otra forma entendemos que de manera sustantiva, ya lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo, esta megarreforma no tiene financiamiento, no está situada desde el punto de vista de lo que debiese ser un ámbito democrático, que es que convocar a todos los sectores para poder construir una situación que vaya a despegar en este país desde el punto de vista del crecimiento, empleo e inversión”, remarcó.

Figueroa, en tanto, sostuvo sobre el encuentro que “la ciudadanía tenga la certeza que este camino que estamos construyendo como oposición no es caprichoso ni es obstruccionismo”.

“Estamos dotándonos de los mejores elementos y herramientas para dar garantías y certezas a la población de que nuestro rechazo al proyecto es en función de, primero, la protección de garantías y derechos para todas las familias trabajadoras de nuestro país, no seguir generando políticas de desigualdad profunda que no garantizan ni crecimiento ni mucho menos más empleo en nuestro país y también con la certeza de que esto no es un capricho”, destacó.

Y luego agregó: “Todo lo que hemos dicho respecto de las inquietudes, los rechazos, los peligros que implica esta megarreforma hoy día se vuelven a ratificar también en el ámbito del debate jurídico”.