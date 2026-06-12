SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Megarreforma: oposición convoca a segunda reunión de expertos y aun no define si va al Tribunal Constitucional

    La cita fue encabezada este jueves por los secretarios generales del PS, PC y FA, entre otros. En ella, expertos del PS, PC y PL advirtieron consecuencias en caso de concretar la ofensiva sin un caso bien armado y con buenos argumentos, lo que podría terminar fortaleciendo al proyecto de La Moneda.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    David Tralma
    Reunión de la oposición con abogados

    Hasta la sede del Partido Socialista arribaron este jueves representantes de los principales partidos de oposición para recibir a abogados especialistas y abordar la constitucionalidad del proyecto de Reconstrucción Nacional que impulsa el gobierno.

    La cita en París 873 fue encabezada por secretarios generales como Arturo Barrios (PS), Bárbara Figueroa (PC), además de dirigentes del Frente Amplio, la Democracia Cristiana, el Partido Liberal, entre otros. El objetivo era recibir observaciones de los juristas y analizar una vez más la opción de recurrir al Tribunal Constitucional (TC), ofensiva que parlamentarios de la oposición anunciaron incluso antes de que el gobierno ingresara a trámite el proyecto.

    Al encuentro llegaron especialistas de distintos partidos, desde el PC a la DC. Por ejemplo, por los comunistas asistió el exministro de Justicia, Jaime Gajardo, por el PS; el exintegrante de la Comisión Experta del Consejo Constitucional, Gabriel Osorio; por el FA el diputado y exconvencional, Jaime Bassa; por el PL el exjefe de gabinete en la Subsecretaría de Justicia, Francisco Muñoz y Loreto González, entre otros.

    En la discusión, los expertos se centraron principalmente en dar recomendaciones por el modo en el que se pretende asistir al Tribunal Constitucional. Tres presentes dan cuenta de que en la cita hubo reparos con ir al TC sin un caso “fuerte” armado. En esa posición estuvieron Gabriel Osorio, Claudia Sarmiento, Jaime Gajardo y el Partido Liberal.

    Por otro lado, dicen las mismas fuentes, el diputado Bassa fue uno de los principales promotores de la ofensiva constitucional.

    “Hay que ir con una bala de plata”, comentó en un momento del encuentro Osorio, en alusión a la idea de que si se construye un caso en contra del gobierno de José Antonio Kast, este debe ser con los mejores argumentos.

    En caso contrario, afirman asistentes de la cita, se corre el riesgo de una derrota en el Tribunal Constitucional y de terminar por afirmar aún más el megaproyecto del gobierno.

    Estos insumos y consejos a las directivas de los partidos servirán para futuras reuniones de las colectividades y próximos encuentros de los mismos abogados del sector.

    Por ahora, en la oposición ha tomado fuerza la idea de ver cómo avanza el megaproyecto en el Senado y en un hipotético tercer trámite, mediante una comisión mixta. Con eso en la mano recién, empujan algunos, se debe decidir si ir o no al TC por el proyecto más emblemático de La Moneda.

    El senador Juan Luis Castro (PS), ya había adelantado este lunes la tarea encargada a los abogados, con el afán tener una opinión técnica de la viabilidad de avanzar en la ofensiva.

    Nosotros hemos encargado a distinguidos juristas que evalúen si es que hay o no fundamentos para ir al TC. No hay una proposición clara al respecto, está en estudio”, afirmó en entrevista con radio Pauta al inicio de la semana.

    Tras la cita de este jueves, el secretario general de los socialistas, Arturo Barrios, planteó que la cita fue “bien interesante, además desde el punto de vista de todos los temas que ahí se convocan y se observan”.

    “Seguimos adelante trabajando, porque de una u otra forma entendemos que de manera sustantiva, ya lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo, esta megarreforma no tiene financiamiento, no está situada desde el punto de vista de lo que debiese ser un ámbito democrático, que es que convocar a todos los sectores para poder construir una situación que vaya a despegar en este país desde el punto de vista del crecimiento, empleo e inversión”, remarcó.

    Figueroa, en tanto, sostuvo sobre el encuentro que “la ciudadanía tenga la certeza que este camino que estamos construyendo como oposición no es caprichoso ni es obstruccionismo”.

    “Estamos dotándonos de los mejores elementos y herramientas para dar garantías y certezas a la población de que nuestro rechazo al proyecto es en función de, primero, la protección de garantías y derechos para todas las familias trabajadoras de nuestro país, no seguir generando políticas de desigualdad profunda que no garantizan ni crecimiento ni mucho menos más empleo en nuestro país y también con la certeza de que esto no es un capricho”, destacó.

    Y luego agregó: “Todo lo que hemos dicho respecto de las inquietudes, los rechazos, los peligros que implica esta megarreforma hoy día se vuelven a ratificar también en el ámbito del debate jurídico”.

    Más sobre:OposiciónMegarreformaReconstrucción NacionalGobiernoJosé Antonio KastPartido SocialistaPartido ComunistaFrente Amplio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Justicia rechaza demanda de exembajadora de Chile en Reino Unido tras polémica salida: pedía $190 millones y disculpas públicas de Cancillería

    Cadem: 83% está de acuerdo con el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial previa

    Las propuestas de las forestales para la ley de fomento que trabaja el gobierno para al sector

    Hacienda y alcaldes terminan sin acuerdo reunión sobre reducción de contribuciones

    La llamada anónima que activó a la Fiscalía y PDI para detener a banda que planeaba asesinar a un empresario en San Clemente

    El Ipsa sube acotadamente en primeros tres meses del gobierno de Kast, influido por el contexto internacional

    Lo más leído

    1.
    Alessandri entrega a Rabat proyecto de resolución para pedir terminar con pensiones de gracia a condenados por el estallido social

    Alessandri entrega a Rabat proyecto de resolución para pedir terminar con pensiones de gracia a condenados por el estallido social

    2.
    La reunión pendiente de Bachelet en su carrera por la ONU y las complejas gestiones para concretarla

    La reunión pendiente de Bachelet en su carrera por la ONU y las complejas gestiones para concretarla

    3.
    Negociación entre alcaldes y gobierno por contribuciones: Amuch plantea a Quiroz el cierre de la Subdere para redestinar recursos

    Negociación entre alcaldes y gobierno por contribuciones: Amuch plantea a Quiroz el cierre de la Subdere para redestinar recursos

    4.
    Bachelet defiende candidatura a la ONU y lanza: “Si alguien me veta porque creo en la democracia, me sentiré honrada”

    Bachelet defiende candidatura a la ONU y lanza: “Si alguien me veta porque creo en la democracia, me sentiré honrada”

    5.
    Camino a la ONU: Bachelet concreta cita con primer ministro de Grecia y suma acercamiento a otro país del Consejo de Seguridad

    Camino a la ONU: Bachelet concreta cita con primer ministro de Grecia y suma acercamiento a otro país del Consejo de Seguridad

    6.
    Ausencias de Órdenes y Walker inclinaron la balanza: por qué no asistieron a votación clave del levantamiento del secreto bancario

    Ausencias de Órdenes y Walker inclinaron la balanza: por qué no asistieron a votación clave del levantamiento del secreto bancario

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Dónde ver todos los partidos de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026

    Dónde ver todos los partidos de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Justicia rechaza demanda de exembajadora de Chile en Reino Unido tras polémica salida: pedía $190 millones y disculpas públicas de Cancillería
    Chile

    Justicia rechaza demanda de exembajadora de Chile en Reino Unido tras polémica salida: pedía $190 millones y disculpas públicas de Cancillería

    Cadem: 83% está de acuerdo con el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial previa

    Megarreforma: oposición convoca a segunda reunión de expertos y aun no define si va al Tribunal Constitucional

    Las propuestas de las forestales para la ley de fomento que trabaja el gobierno para al sector
    Negocios

    Las propuestas de las forestales para la ley de fomento que trabaja el gobierno para al sector

    El Ipsa sube acotadamente en primeros tres meses del gobierno de Kast, influido por el contexto internacional

    Reforma previsional: cotización para el préstamo reembolsable al Estado con cargo al empleador parte en agosto

    3 recomendaciones sencillas para mejorar tu memoria, según el atleta mental chileno que rompió un doble récord mundial
    Tendencias

    3 recomendaciones sencillas para mejorar tu memoria, según el atleta mental chileno que rompió un doble récord mundial

    Con oro de 14 quilates y cristales Swarovski: cómo es la pieza de personalización que Crocs diseñó para el Mundial 2026

    Por qué ver el Mundial tiene beneficios para la salud, según la ciencia

    México anotó el primer triunfo: revisa los resultados y las tablas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026
    El Deportivo

    México anotó el primer triunfo: revisa los resultados y las tablas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

    Escándalo en el golf mundial: expulsan a Phil Mickelson de un club tras presunto contacto inapropiado con una mujer

    Llega la fiebre del Mundial a Chile: dónde estará el Fan Zone para seguir los partidos de Norteamérica 2026

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos
    Tecnología

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Fabrizio Copano: “Ahora me preocupo más de los chistes que de la interacción con el público”
    Cultura y entretención

    Fabrizio Copano: “Ahora me preocupo más de los chistes que de la interacción con el público”

    “Tenía que escribirle, como si siguiera comunicándome con ella”: el íntimo libro de la hija de Teresita Reyes sobre la actriz

    Letras mundialistas: 10 libros imperdibles para entender el alma del fútbol

    Conflicto en Ucrania supera en duración a la Primera Guerra Mundial y surgen paralelos entre ambos contiendas
    Mundo

    Conflicto en Ucrania supera en duración a la Primera Guerra Mundial y surgen paralelos entre ambos contiendas

    Netanyahu agradece a Trump su “compromiso” contra el programa nuclear de Irán tras el anuncio de inminente acuerdo

    Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán afirma que aún no hay ningún acuerdo con EE.UU.

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano
    Paula

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas