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    El dólar vuelve a caer en jornada marcada por el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

    La moneda de Estados Unidos en Chile busca anotar cinco jornadas consecutivas al alza.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El valor del dólar en Chile el 15 de junio del 2026 Murad Sezer

    El dólar extiende su caída en una jornada marcada por el optimismo del mercado ante el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Un conflicto que respaldó el alza del dólar en el mundo y la debilidad del peso chileno.

    La moneda de Estados Unidos caía $5,10 respecto al cierre de este viernes y llegaba a un valor de $893 la unidad, su menor valor desde el 2 de junio de este año ($888). De seguir así, la divisa anotaría cinco jornadas consecutivas a la baja, donde pierde cerca de $30.

    El tipo de cambio también viene de caer $16,35 la semana pasada.

    La divisa de Estados Unidos caía en Chile en línea con su baja en el mundo en medio del mayor optimismo. El índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a una canasta de seis monedas, caía 0,22% a 99,52 puntos.

    “Las monedas emergentes comienzan a ganar terreno, en un entorno en el que el acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán ha reducido la prima por riesgo geopolítico y ha moderado las expectativas de un posible tono más restrictivo por parte de la Reserva Federal esta semana”, dijo Ignacio Mieres, head of research de XTB.

    Este miércoles, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos tendrá su reunión de política monetaria, donde se esperan señales del futuro de esta. Antes del anuncio del fin del conflicto, el mercado tenía dentro de su horizonte que esta pudiera subir. Para esta semana la expectativa es que las tasas de interés se mantengan.

    Por su parte, el cobre, uno de sus principales soportes del peso chileno, subía 0,57% a US$6,49 la libra en Comex.

    “A pesar de la toma de utilidades, el metal rojo mantiene niveles históricamente elevados, favorecido por una mejora en las perspectivas de crecimiento global y por la debilidad del dólar estadounidense. Este escenario sigue siendo estructuralmente positivo para el peso chileno, dado el relevante peso de las exportaciones mineras en la economía local”, dijo Diego Montalbetti, analista de mercados de Capitaria.

    Más sobre:MonedasDólarCobrePeso Chileno

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