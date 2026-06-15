Hoppers, Toy Story 5 y el momento decisivo de Pixar: “Necesitamos directores con una nueva sensibilidad”

A inicios de marzo, Hoppers: Operación castor registró la mejor apertura en cines para una película original de Pixar desde Coco (2017). Una marca que el estudio de animación celebró con una mezcla de alegría y alivio, después de años en que algunas cintas con su marca se lanzaron directamente en el streaming –una medida que Disney tomó en respuesta a la crisis producida por la pandemia– y otras no conectaron con la audiencia con la misma fuerza que antaño.

La clave de su éxito probablemente estuvo en que el filme tenía algo diferente que ofrecer: emoción y un mensaje alineado con el cuidado del medio ambiente, pero sobre todo mucha diversión, impulsada por la desvergonzada dosis de humor que le inyectó el director Daniel Chong, un antiguo trabajador de Pixar que se hizo de un nombre en la industria gracias a la serie Escandalosos y volvió para embarcarse en un proceso de creación que se extendió por seis años.

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El reciente estreno de Hoppers: Operación castor en Disney+ –tres meses después de su debut en salas– permite darle un nuevo vistazo a sus virtudes, a su impetuosa pero querible protagonista o al acierto detrás de la confección de sus secundarios. Pero su llegada a la plataforma también resulta oportuna por otro motivo: se concreta justo a días del desembarco de Toy story 5 en cines y de la aparición del primer adelanto de Gatto, su largometraje programado para marzo de 2027.

Pixar ya determinó realizar secuelas con la misma frecuencia que producciones originales, pero aún está perfeccionando la fórmula para que el compromiso artístico no se vea devorado por la ambición comercial y la visión de sus directores se desarrolle con fluidez al mismo tiempo que las cuentas del estudio cuadran. En esa nueva etapa de la compañía, la convocatoria que alcanzó Hoppers: Operación castor es una gran noticia.

“Estamos entusiasmados con todos los proyectos originales en los que estamos trabajando. El mundo necesita que sigamos trabajando en las películas originales. Por mucho que les encanten las secuelas, nos gusta decir que no puede haber una secuela sin una original”, señala a Culto Nicole Paradis Grindle, productora de Hoppers: Operación castor y Los Increíbles 2 (2018), además de productora asociada de Toy story 3 (2010) y Monsters University (2013).

Este jueves 18 debuta Toy Story 5 Pixar

Paradis trabajó mano a mano en Chong durante el proceso de –como dicta la metáfora que manejan en Pixar– “criar a un hijo”. En el caso de la cinta eso se tradujo en pulir el concepto central, perfilar a los personajes y acotar la historia a la ficticia ciudad de Beaverton. Allí conocemos a Mabel, una joven de 19 años que ama a los animales y se empecina en detener los planes del ambicioso alcalde. Ese objetivo se cruza con el descubrimiento de un invento que le permite habitar el cuerpo de un castor e infiltrarse dentro de la colonia amenazada por los humanos.

“Creo que la gente está respondiendo exactamente como esperábamos. Y no fue fácil crearla como personaje”, apunta Chong en la misma entrevista. “Ella es combativa, es una luchadora, está enojada, pero creo que el equilibrio consistió en lograr un personaje que se sintiera realista, al que pudieras apoyar y con el que pudieras sentir simpatía. Según lo que escucho del público, creo que la gente se está encariñando mucho con ella y les resulta inspiradora”.

Si parte del impacto de un filme de Pixar se mide en la huella que dejan sus personajes, es ineludible mencionar a King George, el monarca de los castores, o Tom Lizard, un pequeño lagarto verde que desconcertó con sus intervenciones.

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“(En general en el cine) a la mayoría de la gente le gustan los personajes secundarios porque son más graciosos y amplios. Pero cuando oímos que el personaje favorito de la gente es Mabel, pensamos: creo que hemos hecho algo bien”, sostiene el realizador.

Algunos de los momentos más memorables de la historia de Pixar están asociados a aquellos pasajes en que los adultos se interrogan sobre lo que es posible en un cine que en principio está destinado a toda la familia: la epifanía del crítico en Ratatouille (2006), el emotivo inicio de Up (2009) o el dramático clímax de Toy story 3 (2010).

Hoppers: Operación castor aporta su propio granito de harina a ese legado, pero apoyándose en su mayor fortaleza, el humor (ojo, spoilers a continuación). En un momento en que están reunidos los diferentes reyes animales de la trama, la protagonista aplasta a uno de ellos por accidente. La respuesta del público oscila entre la estupefacción y las risas.

“Sabíamos que iba a provocar ese tipo de reacción, y lo hicimos a propósito porque sabíamos el tipo de película que queríamos hacer: queríamos hacer esta especie de thriller loco. Y sabíamos que ese momento iba a hacer que la audiencia pensara: no sé qué va a pasar después. Como si la película se hubiera descarrilado, ojalá en un buen sentido”, expresa Chong.

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Eso sí, el director reconoce que en algún momento imaginó que iba a tener que eliminar esa instante. Su miedo se sustentaba en que durante su carrera en televisión en más de una ocasión había tenido que prescindir de escenas o diálogos que iban más allá de los límites de ese espacio.

“Pero para darle crédito a Disney, nunca recibimos ese comentario. Eso nunca fue un problema. Así que el asesinato fue aceptado. Ni siquiera quiero decir asesinato”, indica entre risas. Luego, con la ayuda de la productora, encuentra la palabra adecuada: “¡Aplastamiento accidental”.

“Además, eso es lo que los humanos les hacemos a los insectos. Tendemos a ser muy arrogantes a la hora de aplastar insectos, por lo que también se trata de eso. Como de repente cuando ella (Mabel) reconoce a este insecto como un individuo al que mata”, plantea Paradis.

Terminada la película, es razonable preguntarse qué tendría que ocurrir para que se vuelve más habitual que Pixar haga largometrajes tan disparatados como el dirigido por Daniel Chong.

Gatto llegará a los cines en marzo de 2027 Pixar

“Necesitamos cultivar a directores como Daniel. Lo emocionante acerca de él es que ya había trabajado en Pixar, por lo que entiende lo que se necesita para hacer una gran película de Pixar. Pero tiene una visión nueva y fresca en ese mundo. Además, ha dirigido una serie de televisión, Escandalosos. Así que creo que se trata de tener nuevos directores con una nueva sensibilidad”, afirma la productora.

Ella misma enfatiza: “A todos nos encantan las secuelas. Nos encantan esos filmes que forman parte del canon. Pero también es divertido probar algo nuevo. Así que creo que se trata de nuevos directores, de nuevas voces”.

En ese marco, ¿a futuro podría haber una secuela de Hoppers: Operación castor? Nicole Paradis Grindle toma la palabra: “Por supuesto que es posible. Estamos muy orgullosos del mundo que creamos y de los personajes, y pensamos en que hay mucho potencial. Quizá si mucha gente la ve en Disney+, eso ayudará a animar al estudio a hacerla“.