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    Precio del petróleo llega a un mínimo de dos meses luego del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

    El valor del WTI y Brent caía cerca del 5% a la espera de la normalización del tráfico por el estrecho de Ormuz.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Carlos Garcia Rawlins

    Las primeras horas tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, anunciado en la noche del domingo pasado, anticipaban lo que ocurre este lunes con el petróleo. El domingo los futuros de los crudos caían y esta jornada se rectifica la baja.

    El mercado del crudo operaba optimista ante el anuncio del fin del conflicto en el Medio Oriente entre Irán y Estados Unidos. Además, el presidente Donald Trump anunció el restablecimiento de los envíos de petróleo en la zona del estrecho de Ormuz, donde circula más del 20% del crudo en el mundo.

    “¡Buques del mundo, arranquen sus motores!”, dijo Trump en el contexto del anuncio y vía su red social Truth Social. “¡Que fluya el petróleo!”, agregó.

    El precio del WTI, de referencia para Chile, caía un poco más del 5% este lunes, tocando mínimos de dos meses, según resaltó Trading View. Así, el barril llegaba a US$80.

    Sin embargo, en el año, el WTI sube cerca de 40% y está lejos de los US$63 que registró hace un poco más de tres meses, cuando estalló el conflicto y el comercio por el estrecho de Ormuz se interrumpió.

    Por su parte, el petróleo Brent caía en línea con los precios del WTI. El barril llegaba a US$82 el barril; también tocaba mínimos de dos meses. En el año, subía cerca de 36% y, previo al conflicto, rondaba los US$70 por barril.

    En los momentos de mayor tensión del conflicto en el Medio Oriente, el precio del crudo superó los US$100 por barril.

    El director ejecutivo de la compañía de buques petroleros Frontline declaró a CNBC la semana pasada que espera que el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz aumente rápidamente si Estados Unidos e Irán alcanzan un acuerdo creíble.

    “Soy muy optimista y creo que, en cuanto cambie la situación y Estados Unidos e Irán lleguen a algún tipo de acuerdo, al menos para no atacar el transporte marítimo, esos tránsitos se reanudarán con bastante rapidez”, dijo Lars Barstad, director ejecutivo de Frontline.

    Más sobre:MercadosWTIBrentPetróleo

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