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    Fernando Zampedri pone de cabeza al Campanil y la UC termina la primera rueda con una contundente goleada

    El Toro marcó tres veces en el 5-1 de los cruzados sobre Universidad de Concepción para que la franja se mantenga a diez puntos del líder Colo Colo. La UC es el cuadro más goleador del torneo y el atacante se escapa en la lista de artilleros.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Fernando Zampedri marcó tres veces contra Universidad de Concepción. FOTO: Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Universidad Católica volvió a vivir una jornada inspirada. El equipo de la franja no tuvo mayores contratiempos para golear por 5-1 a la Universidad Concepción, cuadro que poco pudo hacer para detener el vendaval cruzado. Fernando Zampedri celebró tres veces para que su equipo se mantenga a 10 puntos del puntero.

    Porque el triunfo del líder Colo Colo ante Cobresal, en la jornada del sábado, ya había puesto cierta dosis de presión a los cruzados, quienes necesitaban imperiosamente el triunfo para impedir que aumentara la distancia entre dos de los equipos llamados a pelear el título, al menos en el papel.

    Sin embargo, la obligación del Campanil para salir del fondo permitía armar un entretenido duelo en el Claro Arena. Uno en el que la visita de ninguna manera renunciaba al ataque, pese a las enormes diferencias de plantel.

    A los 9 minutos, la escuadra penquista tuvo la primera ocasión clara para abrir la cuenta. Tras un par de rebotes, la pelota quedó en la cabeza de Jeison Fuentealba, cuyo remate dio en la parte exterior del vertical del golero Darío Melo.

    Prácticamente, fue un hecho aislado, ya que los cruzados retomaron la iniciativa e intentaron imponer su juego bajo el argumento que mejor domina esta versión de Daniel Garnero en la banca: presión alta para obligar al error del rival y asestar el golpe preciso.

    De esa manera llegó la primera conquista de la franja. A los 24 minutos, Jimmy Martínez se interpuso en el pase de salida entre David Retamal y Yerco Oyanedel, el volante cruzado alargó para Fernando Zampedri, quien definió con clase para el 1-0 de los anfitriones.

    La ventaja permitió soltarse al cuadro estudiantil que jugó con mucha más fluidez para aumentar las cifras y no demoró en concretarlo. A cinco minutos del descanso, el centro de preciso de Diego Corral encontró la cabeza de Zampedri en área chica para colocar el 2-0. Y aunque el VAR demoró en trazar las líneas, el cuerpo arbitral validó la conquista.

    Cuando el duelo se iba en la primera parte, los cruzados abrieron una puerta para la recuperación de los penquistas. El torpe pisotón de Jhojan Valencia sobre el delantero Diego Sabando fue advertido por el VAR y el juez Héctor Jona terminó por cobrar el penal. Sentencia que Fuentealba convirtió en el 2-1, en el cuarto minuto de tiempo agregado antes del descanso.

    Contundencia

    En la segunda parte, el ingreso de Clemente Montes le dio un nuevo aire al cuadro de blanco y celeste. La presencia del héroe de La Bombonera le permitió a los de Garnero generar un juego más directo, cuando la resistencia de los amarillos se hacía más feble.

    Pese a ello, hubo una jugada que bien pudo cambiar el destino del partido. A los 51’, una fuerte entrada de Branco Ampuero sobre Moisés González obligó al juez Jona a sacar la roja para el zaguero de la UC. Sin embargo, tras la revisión de las imágenes, el árbitro cambió la expulsión por tarjeta amarilla.

    A los 58’, el volumen ofensivo de los anfitriones volvió a hacer estragos en el área del Campanil. La jugada comenzó con Montes en la derecha para que Cristián Cuevas la recogiera en el lado izquierdo. Habilitación precisa para que Zampedri cabeceara de forma certera y anotar el 3-1, justo en la hora de partido.

    Tercera conquista que acabó el partido, al menos como expresión de lucha, ante un adversario sin respuestas. Condición que aprovechó el propio Cuevas para internarse en el área penquista y poner el 4-1 con potente remate, a los 68’.

    Aún quedaba tiempo para otro tanto. Con el campo a su favor, Zampedri y Justo Giani ensayaron una jugada en área chica para que este último delantero argentino pusiera el quinto con el arco a su disposición. En el final del duelo, la expulsión de Leonel González no hizo más que confirmar la funesta jornada de la Universidad de Concepción.

    Todo es suficiente para confirmar a la UC como el equipo más goleador de la Liga de Primera con 35 tantos y al Toro escapado como máximo artillero con 15. Argumentos para intentar la titánica tarea de alcanzar a Colo Colo, cuando restan 15 fechas para el epílogo.

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