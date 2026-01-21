SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Darío Osorio celebra su renovación en el Midtjylland: “Sueño con jugar contra los equipos más fuertes de Europa”

    El jugador chileno extendió su vínculo con el elenco danes. Tras sellar el acuerdo, se refiere a sus nuevos desafíos.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Darío Osorio celebra su renovación en el Midtjylland: “Sueño con jugar contra los equipos más fuertes de Europa”. Foto: @fcmidtjylland

    Darío Osorio alcanzó un acuerdo con el Midtjylland para extender su vínculo por dos temporadas más, fijando ahora su permanencia en el club danés hasta julio de 2030. El contrato anterior contemplaba vigencia hasta 2028. Su evolución en el fútbol danés lo posicionó rápidamente como un activo estratégico. Esa condición explica la voluntad del club por blindar su contrato.

    Tras firmar el nuevo acuerdo, el formado en la U abordó su continuidad en Dinamarca. “He crecido mucho como futbolista, pero también como persona. El club ha sido servicial y proactivo tanto dentro como fuera de la cancha, y disfruto de un entorno con constantes exigencias y donde puedo seguir desarrollándome. Sé que el Midtjylland quiere lo mejor para mí”, señaló a los canales oficiales del club.

    “Siempre he soñado con competir a nivel internacional y jugar contra los equipos más fuertes en torneos europeos. El hecho de que ahora esté viviendo este sueño que tuve desde pequeño me motiva y me impulsa a esforzarme aún más”, añadió.

    En esa línea, el futbolista chileno se refirió a las metas logradas con el Midtjylland. “Hemos demostrado que podemos ser competitivos. Seguiré ayudando al equipo y luchando por el campeonato, la copa y el ascenso a la Europa League. Requiere mucha concentración y trabajo duro, pero para eso entrenamos cada día”, enfatizó.

    Por su parte, Kristian Bach Bak, director deportivo del equipo, también celebró el nuevo vínculo “Darío posee habilidades clave únicas que son cruciales en los partidos, especialmente su velocidad, su habilidad con el balón y su definición. Al mismo tiempo, aún vemos áreas en las que podemos mejorar su juego, incluyendo la eficiencia”, afirmó.

    “Priorizamos la cercanía con nuestros jugadores y trabajamos con determinación, con un enfoque individual y una comunicación clara sobre lo que necesitamos para mejorar constantemente. Con Darío, tenemos un plan claro y un entendimiento común de dónde debemos enfocarnos para alcanzar el siguiente nivel”, complementó.

    Hace algunos días, el presidente del club, Claus Steinlein, se refirió públicamente al escenario que podría abrirse en el próximo mercado de fichajes. “Tengo la expectativa de que este verano se produzca la venta más grande de la historia del fútbol danés. Darío Osorio, Franculino Djú y Aral Simsir son tres jugadores completamente únicos”, señaló el dirigente. En sus dos años en Dinamarca, el futbolista nacional suma 91 partidos, 21 goles y 14 asistencias.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalDarío OsorioMidtjyllandDinamarca

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kaiser reitera negativa a eventual incorporación del PNL al gobierno de Kast y recalca: “No somos un partido de tercera categoría”

    Salud y Fonasa activan convenio con prestadores privados para entregar atención de salud gratuita a los damnificados por incendios

    Jorge Quiroz pone fecha a la reforma tributaria y prepara batería de medidas para marzo

    El intenso día después de Quiñenco: una jornada plena de directorios extraordinarios para reemplazar a Francisco Pérez Mackenna

    Bethia vende casi $80 mil millones en acciones de Falabella

    Jaime Campos reflota el “no” a la última voluntad de Michelle Bachelet como presidenta: el cierre de Punta Peuco en 2018

    Lo más leído

    1.
    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”

    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”

    2.
    Con los positivos estrenos de Palavecino y Giani: lo que dejó el primer partido de la UC de Garnero tras 45 días

    Con los positivos estrenos de Palavecino y Giani: lo que dejó el primer partido de la UC de Garnero tras 45 días

    3.
    Colo Colo presenta su nueva indumentaria para la temporada 2026

    Colo Colo presenta su nueva indumentaria para la temporada 2026

    4.
    “Colo Colo es muy grande para estas pequeñeces”: ídolos del Cacique ningunean a Juan Martín Lucero por su fichaje en la U

    “Colo Colo es muy grande para estas pequeñeces”: ídolos del Cacique ningunean a Juan Martín Lucero por su fichaje en la U

    5.
    “Vete, quiero traer a Alexis”: el día que José Mourinho le exigió a Mkhitaryan que se vaya del Manchester United

    “Vete, quiero traer a Alexis”: el día que José Mourinho le exigió a Mkhitaryan que se vaya del Manchester United

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Slavia Praga vs. Barcelona en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Slavia Praga vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Peñarol vs. Colo Colo por la Serie Río de La Plata

    A qué hora y dónde ver a Peñarol vs. Colo Colo por la Serie Río de La Plata

    A qué hora y dónde ver a Slavia Praga vs. Barcelona en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Slavia Praga vs. Barcelona en TV y streaming

    Kaiser reitera negativa a eventual incorporación del PNL al gobierno de Kast y recalca: “No somos un partido de tercera categoría”

    Salud y Fonasa activan convenio con prestadores privados para entregar atención de salud gratuita a los damnificados por incendios

    Jorge Quiroz pone fecha a la reforma tributaria y prepara batería de medidas para marzo
    Negocios

    Jorge Quiroz pone fecha a la reforma tributaria y prepara batería de medidas para marzo

    El intenso día después de Quiñenco: una jornada plena de directorios extraordinarios para reemplazar a Francisco Pérez Mackenna

    Bethia vende casi $80 mil millones en acciones de Falabella

    ¿Por qué se descarriló el tren en Adamuz? Las pistas que encontró la investigación hasta ahora
    Tendencias

    ¿Por qué se descarriló el tren en Adamuz? Las pistas que encontró la investigación hasta ahora

    Qué opciones militares “decisivas” evalúa Trump contra Irán en medio de la ola de protestas en el país

    “No me dejaron opción”: el duro mensaje del hijo de Victoria y David Beckham sobre su familia

    La provocativa reacción de Kylian Mbappé cuando le mencionan al Dibu Martínez en un partido del Real Madrid
    El Deportivo

    La provocativa reacción de Kylian Mbappé cuando le mencionan al Dibu Martínez en un partido del Real Madrid

    Darío Osorio celebra su renovación en el Midtjylland: “Sueño con jugar contra los equipos más fuertes de Europa”

    Colo Colo presenta su nueva indumentaria para la temporada 2026

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    “Verlo es lo suficientemente impactante”: así se selló el retorno más esperado de la saga Exterminio
    Cultura y entretención

    “Verlo es lo suficientemente impactante”: así se selló el retorno más esperado de la saga Exterminio

    “Aún es surreal, no me cabe en la cabeza”: el camino de Matapanki al Festival de Berlín

    Francisco Undurraga, ministro de Cultura: un liberal con lazos familiares en el arte

    Trump afirma que EE.UU. es “el único capaz de proteger Groenlandia” y pide negociaciones para comprarla
    Mundo

    Trump afirma que EE.UU. es “el único capaz de proteger Groenlandia” y pide negociaciones para comprarla

    Parlamento Europeo paraliza la aprobación del pacto comercial con Mercosur y lo lleva al Tribunal de Justicia de la UE

    Residentes de Groenlandia compran kits de emergencia mientras premier de la isla llama a prepararse para invasión

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar