Darío Osorio celebra su renovación en el Midtjylland: “Sueño con jugar contra los equipos más fuertes de Europa”. Foto: @fcmidtjylland

Darío Osorio alcanzó un acuerdo con el Midtjylland para extender su vínculo por dos temporadas más, fijando ahora su permanencia en el club danés hasta julio de 2030. El contrato anterior contemplaba vigencia hasta 2028. Su evolución en el fútbol danés lo posicionó rápidamente como un activo estratégico. Esa condición explica la voluntad del club por blindar su contrato.

Tras firmar el nuevo acuerdo, el formado en la U abordó su continuidad en Dinamarca. “He crecido mucho como futbolista, pero también como persona. El club ha sido servicial y proactivo tanto dentro como fuera de la cancha, y disfruto de un entorno con constantes exigencias y donde puedo seguir desarrollándome. Sé que el Midtjylland quiere lo mejor para mí”, señaló a los canales oficiales del club.

“Siempre he soñado con competir a nivel internacional y jugar contra los equipos más fuertes en torneos europeos. El hecho de que ahora esté viviendo este sueño que tuve desde pequeño me motiva y me impulsa a esforzarme aún más”, añadió.

Más Osorio en Midtjylland 🇨🇱 pic.twitter.com/pwDCR6Y0A5 — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) January 20, 2026

En esa línea, el futbolista chileno se refirió a las metas logradas con el Midtjylland. “Hemos demostrado que podemos ser competitivos. Seguiré ayudando al equipo y luchando por el campeonato, la copa y el ascenso a la Europa League. Requiere mucha concentración y trabajo duro, pero para eso entrenamos cada día”, enfatizó.

Por su parte, Kristian Bach Bak, director deportivo del equipo, también celebró el nuevo vínculo “Darío posee habilidades clave únicas que son cruciales en los partidos, especialmente su velocidad, su habilidad con el balón y su definición. Al mismo tiempo, aún vemos áreas en las que podemos mejorar su juego, incluyendo la eficiencia”, afirmó.

“Priorizamos la cercanía con nuestros jugadores y trabajamos con determinación, con un enfoque individual y una comunicación clara sobre lo que necesitamos para mejorar constantemente. Con Darío, tenemos un plan claro y un entendimiento común de dónde debemos enfocarnos para alcanzar el siguiente nivel”, complementó.

Hace algunos días, el presidente del club, Claus Steinlein, se refirió públicamente al escenario que podría abrirse en el próximo mercado de fichajes. “Tengo la expectativa de que este verano se produzca la venta más grande de la historia del fútbol danés. Darío Osorio, Franculino Djú y Aral Simsir son tres jugadores completamente únicos”, señaló el dirigente. En sus dos años en Dinamarca, el futbolista nacional suma 91 partidos, 21 goles y 14 asistencias.