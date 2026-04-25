Nicolás Burr, CEO del Grupo CAP, y planes en Talcahuano: “Queremos hacer de Huachipato un polo de desarrollo regional y nacional”

La junta de accionistas del Grupo CAP fue hace pocos días. Allí, donde celebraron sus 80 años de historia, delinearon algunos planes para la Siderúrgica Huachipato, cuyo cierre fue en el segundo semestre de 2024. Un distrito portuario, industrial, de innovación e inmobiliario componen las líneas de negocio que planean para las 700 hectáreas que disponen en Talcahuano.

El CEO del Grupo CAP, Nicolás Burr, revela a Pulso los planes para el complejo industrial, el negocio de las tierras raras y su visión sobre la megarreforma anunciada por el gobierno de José Antonio Kast. Ante la posible salida de la familia Rassmuss del grupo, controladores de Invercap, la matriz del grupo, responde que aquello “no cambia en nada nuestra hoja de ruta estratégica”.

¿Qué planes tienen para la Siderúrgica Huachipato?

-Queremos hacer de Huachipato un polo de desarrollo regional y nacional, como lo fue desde los años 50 hasta el 2024. Eso lo vamos a hacer a través de cuatro distritos, dentro de esta gran extensión de 700 hectáreas que tenemos en total: un distrito logístico portuario que está hacia el norte, al centro un distrito industrial y hacia el sur un distrito de innovación, y hacia el área del cerro un distrito inmobiliario, de manera que haya posibilidades que la gente pueda trabajar y vivir en el lugar.

¿Cómo lo quieren hacer?

-Lo estamos haciendo a través de proyectos propios y también asociaciones y posibles partners en el futuro. No es un proyecto de corto plazo, sino que un proyecto de mediano-largo plazo y se va a ir desarrollando en la medida que vayan surgiendo estos proyectos en cada uno de estos distritos.

Referencia del terreno aproximado que dispone la compañía.

¿Y respecto del negocio del acero?

-El acero… la industria, es posible que ahí se pueda ir desarrollando como distrito. Seguramente va a ser otro tipo de producción, otros circuitos de producción. Pero la verdad es que estamos muy contentos, hemos ido avanzando muy bien. El distrito logístico portuario ya tiene carga este año de más o menos 1 millón de toneladas. Nosotros movíamos del orden de 2 millones de toneladas en el pasado. Cuando suspendimos, nos fuimos a casi cero y ahora ya estamos en 1 millón de toneladas. Por lo tanto, hay mucho interés en la región. Es un puerto que tiene ventajas competitivas importantes, porque está muy conectado con sus líneas ferroviarias, es una bahía bastante privilegiada y además tenemos zonas de respaldo que son muy escasas en la zona y hacen que ese puerto sea muy atractivo.

¿Qué plazos manejan?

-Esto es continuo. Queremos que esto sea un polo de desarrollo regional, que vaya ganando masa crítica. Hoy día estamos comenzando, pero estamos avanzando muy rápido.

¿Están en una etapa de prefactibilidad, están haciendo estudios?

-Todos estos distritos van a ir avanzando con proyectos específicos. En el puerto hemos hecho estudios de factibilidad e ingeniería de perfil para entender cómo podríamos organizar un puerto granelero, un puerto de graneles líquidos y un puerto conteinero; al menos, servicios a la carga conteinera en el futuro. Y también, ¿por qué no?, expandir el muelle actual, que es un muelle que se dedica más que nada a los graneles, y en el futuro también tener un puerto conteinero si es que la demanda lo requiere.

En el caso del proyecto ancla del distrito de innovación, estamos ya comenzando a hacer la refacción del ex casino Huachipato, donde comían la mayoría de las personas que trabajaban ahí. Ese es un edificio muy interesante, diseñado por el arquitecto Héctor Valdés, Premio Nacional de Arquitectura, en los años 50-60. Es un edificio que albergaba todas las industrias de la zona en su momento, y eso lo estamos refaccionando de manera de ahí tener este gran centro de innovación para la industria 4.0. Eso ya está en curso.

Puerto de Huachipato.

¿Qué inversión proyectan para todo esto?

-Tenemos un fondo Corfo en el centro de innovación que ya se asignó, todavía está en proceso, está en curso en Contraloría. En el caso de la planta demostrativa, es una inversión pequeña porque es solamente una demostración de producción de aleaciones. Ahí tenemos una inversión de US$ 4 millones.

El puerto ya es bastante más avanzado y eso lo vamos a ir desarrollando en la medida que vayamos asociándonos, haya interés de firmar contratos de largo plazo, y en esa medida vamos a ir invirtiendo, ojalá junto con partners. Y lo mismo para el distrito inmobiliario. Nosotros no somos una compañía inmobiliaria, pero sí queremos desarrollar toda esa zona, porque estamos convencidos de que este polo de desarrollo va a ser atractivo en la medida que sea atractivo para las personas, para el talento, y que la gente ojalá quiera estar ahí, vivir ahí, divertirse ahí y trabajar ahí.

Esto lo estamos haciendo con la ayuda de Fundación Metropoli, una institución que ha diseñado muchas ciudades, algunas de ellas, por ejemplo, Singapur, Bilbao, que tuvo una realidad muy parecida a la de Talcahuano, porque eran acerías. Donde está el Guggenheim, en el pasado, era acería. Ellos nos ha ayudado a diseñar esto de una manera desde la perspectiva urbana.

Tierras raras

¿Precisan seguir aumentando su participación en Aclara Resources?

-Hay que ir por paso. Tenemos una opción para llegar al 20% arriba en la holding y tenemos una opción para llegar al 40% abajo. Eso es muy relevante. Por lo tanto, en forma directa o indirecta, vamos a tener un gran porcentaje del proyecto Penco que tiene un potencial muy grande. Hay que ir quemando estas etapas de ir teniendo mayor participación y mayor influencia en Aclara como accionista y luego pensamos el siguiente paso.

24/04/2026 - NICOLAS BURR. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

¿Cómo ven los acuerdos por minerales críticos y tierras raras que está avanzando Chile con Estados Unidos?

-Lo vemos con buenos ojos. Todo acuerdo bilateral y multilateral con países para poder desarrollar un mercado más transparente para los materiales críticos y para los minerales críticos, es beneficioso.

¿Han tenido conversaciones con representantes de Estados Unidos?

-Sí, hemos hablado con el embajador, le hemos comentado de nuestro proyecto. Él está muy interesado en minerales críticos en general, y por lo tanto, tierras raras es uno de ellos. Conoce nuestro proyecto y le hemos dado a conocer lo importante que podría ser tener cadenas de valor resiliente integradas en el occidente.

¿Adónde exportarán estas tierras?

-Es un tema que está viendo Aclara (...). Hay mucho interés de compañías japonesas, americanas, de la comunidad europea, por asegurarse feedstock de tierras raras. Así que nosotros creemos que por ese lado no vamos a tener problemas, porque efectivamente es un tema estratégico para todas estas compañías. Para ellos es muy importante la trazabilidad, la forma en que nosotros producimos estas tierras raras.

Contexto geopolítico y nacional

¿Cómo le ha afectado la guerra en Medio Oriente y el alza en las vecinas?

-Respecto de las restricciones navieras, ahí se está viendo que el flete al Asia está bastante más alto, está en 30 dólares, cuando los niveles habían sido entre 20 y 23 dólares hasta hace tres o cuatro meses atrás. El libre flujo por el Medio Oriente de los barcos que nosotros usamos también se ha visto afectado, pero esperamos que eso sea bastante más temporal.

El precio del mineral de hierro se ha mantenido bastante bien hasta ahora, pero eso hay que monitorearlo y ver cómo evoluciona la demanda china, porque el precio mineral de hierro todavía sigue dependiendo mucho de la construcción y el dinamismo de la economía china, porque es el principal productor de acero en el mundo.

El año pasado redujeron su pérdida operacional 80%. ¿Qué resultados esperan para este año?

-No podemos adelantar los resultados. Estamos trabajando para seguir mejorando de forma continua. Tuvimos un año complejo por el deslizamiento de la falla geotécnica que tuvimos en la mina Los Colorados, que hizo o generó una reducción en la producción y un aumento de los cash costs.

Eso va a ir evolucionando de forma positiva, pero hacia fin de año. Todavía tenemos los impactos durante este año de ese problema, y hacia fin de año vamos a llegar a un mineral de mayor ley, que se va a reflejar mejor ya hacia principios del año 2027. Así que vamos a ir mejorando, vamos a generar otra mejora este año importante, pero la recuperación definitiva de la mina de Los Colorados, que es la principal mina de alta ley que tenemos, va a ser hacia el 2027.

24/04/2026 - NICOLAS BURR. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Proyectan para este 2026 unos US$ 300 millones de inversión. El 92% será para la minería. ¿En qué invertirán?

-Todo lo que tiene que ver con la preparación y el presstripping para poder operar la fase 6 y la fase 7 de la mina Los Colorados. Hay capex de mantención de toda la infraestructura que tenemos en los tres valles: Los Colorados, Planta Magnetita, Cerro Negro Norte y El Romeral.

Lo más importante es la mina de Los Colorados, donde estamos haciendo este proyecto de transición. Y hay una parte de esos US$ 275 millones que van a ese proyecto, y el resto es en infraestructura y en los proyectos industriales.

¿Qué le ha parecido la megarreforma del gobierno de Kast?

- Reformas que tienen que ver con promover la inversión y reducir la burocracia en permisología es muy positivo. Nosotros tenemos muchos proyectos que están en trámite hoy día, no solamente en tierras raras, en el hierro tenemos varios y en infraestructura también tenemos algunos y, por lo tanto, es una muy buena noticia.

Se dio a conocer sobre la posible salida del grupo de la familia Rassmuss. ¿Cómo lo ve?

-Estamos enfocados en ejecutar nuestra estrategia y los negocios. No podemos comentar respecto a decisiones o eventuales decisiones de un accionista. Nuestro foco es implementar nuestro portafolio de negocios, estos tres segmentos de minería, industrial e infraestructura. El foco es ese. Seguimos adelante, no cambia en nada nuestra hoja de ruta estratégica.