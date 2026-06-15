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    El lamento de Luis de la Fuente tras el empate de España ante Cabo Verde en el Mundial: “Aquí cuesta muchísimo ganar”

    El técnico asegura que el resultado se explica por la falta de eficacia de su equipo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El lamento de Luis de la Fuente tras el empate de España ante Cabo Verde en el Mundial: “Aquí cuesta muchísimo ganar”. Ju Huanzong

    El empate sin goles entre España y Cabo Verde en el Mundial dejó imágenes constrastadas. Los africanos viven un día histórico con su primer punto en la historia de las Copas del Mundo. Por otro lado, en el conjunto ibérico quedó una sansación de frustración. Pese a las múltiples ocasiones generadas, el equipo de Luis de la Fuente no logró vulnerar el orden de su rival.

    Tras el encuentro, el técnico español analizó las dificultades que enfrentaron sus dirigidos. “Tenemos que insistir en la misma idea. Hemos generado mucho, pero nos ha faltado finura. Ellos son muy organizados, se metían en bloque bajo, y ha sido muy complicado generar espacios”, señaló.

    España tuvo el balón durante gran parte del compromiso, pero encontró resistencia en una defensa que sostuvo el resultado con una actuación destacada de su arquero Vozinha y una estructura defensiva compacta.

    Vozinha fue la figura de Cabo Verde ante España. Wang Kaiyan

    Sobre la falta de eficacia en los metros finales, De La Fuente reconoció que a su equipo le faltó claridad con la pelota. “Nos ha faltado circulación y frescura, pero cuando no quiere entrar, no quiere entrar. Ha habido remates, ocasiones y ganas de solucionar el partido por la vía rápida. Sabemos que esto es muy difícil y aquí cuesta muchísimo ganar”, afirmó.

    Uno de los focos de atención estuvo puesto en el regreso de Lamine Yamal, quien ingresó en el segundo tiempo luego de superar un desgarro. También entró Nico Williams, aunque ninguno pudo cambiar el resultado. El seleccionador explicó que el objetivo es recuperar su ritmo competitivo de cara a los próximos encuentros. “El objetivo es ir metiéndoles y dándoles minutos. Seguro que estarán mejor, como ante Arabia el siguiente partido y en el resto”, comentó.

    Con la igualdad, el Grupo H queda abierto. España enfrentará a Arabia Saudita en su próximo compromiso. Cabo Verde, por su parte, debe medirse ante Uruguay de Marcelo Bielsa.

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