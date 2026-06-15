La historia de Cabo Verde: cómo el país más pequeño del Mundial sorprendió a España.

El empate 0-0 entre España y Cabo Verde en el debut de ambos en el Mundial 2026 es en uno de los resultados más inesperados de la primera jornada. Quizás uno de los estrenos más sorprendentes de la historia de las Copas del Mundo.

Mientras la selección ibérica llegaba como vigente campeón de Europa y una de las candidatas al título en Norteamérica, el conjunto africano disputaba por primera vez un Mundial. Claro que detrás del resultado existe una historia marcada por el crecimiento de una federación que optó una base de jugadores repartida por distintos países.

Vale recordar que en uno de los amistosos de preparación, el conjunto isleño cayó ante Chile por 4-2, en marzo.

El país más pequeño del Mundial

Cabo Verde es un archipiélago ubicado en el océano Atlántico, frente a la costa occidental de África. Está compuesto por diez islas, cuenta con una superficie de 4.033 kilómetros cuadrados y tiene una población cercana a 500 mil habitantes.

Es el país más pequeño en territorio en disputar una Copa del Mundo. El registro anterior pertenecía a Qatar, que obtuvo su clasificación como anfitrión del torneo disputado en 2022.

Su presencia en el Mundial también lo ubica entre los países con menor población en participar en el torneo. En ese apartado, el antecedente más cercano era Islandia, que disputó la cita de Rusia 2018 con poco más de 330 mil habitantes.

España no pudo en el debut ante Cabo Verde. Ju Huanzong

Para Cabo Verde, estar en el Mundial representa el mayor logro deportivo en la historia del país y puso fin a varios intentos frustrados. Uno de los más recordados ocurrió rumbo a Brasil 2014, cuando quedó eliminado tras una sanción de la FIFA por la utilización de un jugador suspendido en las Eliminatorias.

Hoy, uno de los factores más importantes para entender el crecimiento del seleccionado es la emigración. Cabo Verde posee una de las tasas de salida de población más altas del mundo. Una parte importante se asentó en Portugal, Francia y Países Bajos.

Durante años, varios jugadores de origen caboverdiano eligieron representar a Portugal. Entre los casos más conocidos aparecen Nani, Nuno Mendes y Nélson Semedo. La diferencia en el último ciclo es que un número creciente de futbolistas decidió incorporarse al proyecto de Cabo Verde.

Un crecimiento gradual

La clasificación al Mundial no surgió de manera repentina. La selección comenzó a mostrar avances importantes en 2013, cuando participó por primera vez en la Copa Africana de Naciones. En aquella edición alcanzó los cuartos de final.

Posteriormente volvió a clasificarse para los torneos continentales de 2015, 2021 y 2023. La participación en esas competencias permitió aumentar la experiencia internacional del plantel y consolidar una estructura competitiva dentro de África. En 2023, Cabo Verde alcanzó nuevamente los cuartos de final, resultado que confirmó la evolución del equipo y anticipó lo que ocurriría en las Eliminatorias para el Mundial.

El entrenador de la selección es Pedro Leitão Brito, conocido como Bubista, exfutbolista caboverdiano. Bajo su conducción, el equipo logró clasificar a las Copas Africanas de Naciones de 2021 y 2023, además de obtener el histórico boleto para el Mundial.

El estreno mundialista de Cabo Verde confirmó varios de los elementos que explican su crecimiento. España dominó la posesión y generó más aproximaciones, pero encontró dificultades para superar el bloque defensivo del conjunto africano. Ni el ingreso de Lamine Yamal en el segundo tiempo modificó el resultado.

El empate permitió a Cabo Verde sumar su primer punto en una Copa del Mundo y mantenerse en carrera dentro de un grupo que también integran Uruguay y Arabia Saudita.