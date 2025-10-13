SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El país más pequeño que va al Mundial: Cabo Verde hace historia y clasifica a Norteamérica 2026

El archipiélago africano logró meterse por primera vez en la máxima cita del fútbol. Lo hicieron tras golear a Esuatini.

Por 
Lucas Mujica
 
Vicente González
El país más pequeño que va al Mundial: Cabo Verde hace historia y clasifica a Norteamérica 2026. . Por @fifa

Cabo Verde celebra un hito histórico. El diminuto archipiélago africano logró su primera clasificación al Mundial. Con apenas 483 mil habitantes, los Tiburones Azules se convirtieron en el país más pequeño por territorio en asegurarse un cupo a la Copa del Mundo (4.033​ km²), superando a Qatar, que ostentaba ese récord hasta ahora (11.627​ km²). En términos de población, solo Islandia en 2018, con 330 mil habitantes, había alcanzado un logro similar.

La jornada histórica se selló con un contundente 3-0 sobre Esuatini, en la última fecha de las Eliminatorias de África. Los goles de Dailon Rocha Livramento, a los 48 minutos; Willy Semedo, a los 54′; y Stopira, en los 90′, desataron la euforia en Praia y pusieron fin a una espera de décadas para un país que ahora entra al mapa del fútbol.

El triunfo también tuvo consecuencias para Camerún, uno de los históricos del continente. El equipo quedó segundo en el grupo tras empatar 0-0 frente a Angola y ahora deberá disputar un repechaje en marzo de 2026 para mantener sus opciones de estar en la cita mundialista.

Superando la historia

La selección de Cabo Verde ha logrado en pocos años consolidarse como un referente emergente en África. Hoy reúne a jugadores que se desempeñan en ligas europeas, con una base importante en Portugal. El elenco ha sabido sortear las dificultades propias de un país con escasa población y una de las tasas de emigración más altas del planeta. La estrategia de reclutar jóvenes talentos de la diáspora caboverdiana ha dado frutos.

La selección hizo historia en 2013 al clasificar por primera vez a la Copa Africana de Naciones, tras vencer a Madagascar y Camerún en las rondas preliminares. En el torneo llegó hasta cuartos de final, eliminada por Ghana. Dos años después repitió presencia en el certamen continental, aunque no logró avanzar más allá de la fase de grupos.

El camino mundialista también ha estado marcado por la polémica. Para la edición de Brasil 2014, Cabo Verde quedó eliminado del repechaje contra Túnez por una sanción de la FIFA por alinear a un jugador suspendido, pese a haber ganado su grupo en la clasificación y derrotado a Camerún.

Ahora lograron cambiar la historia. Un logro que convierte al pequeño archipiélago en una de las sorpresas más emocionantes del fútbol africano en el Mundial, que por primera vez tendrá 48 equipos.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMundialMundial 2026Norteamérica 2026Cabo VerdeSelección de Cabo Verde

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Corte mantiene prisión preventiva para exsuboficial FACH formalizada por tráfico de ketamina

Carabineros desaloja y destruye ruca construida en terreno tomado en el lago Lanalhue

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Ley de Presupuesto 2026: alcaldes del Biobío solicitan restablecer los recursos recortados a nivel regional

Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Rosanna Costa viaja a las reuniones anuales del FMI y Banco Mundial en EEUU

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

3.
Datos públicos del Mineduc evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema

Datos públicos del Mineduc evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema

4.
Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

5.
“No representa eso”: Boric lanza nuevo dardo a Trump en medio de acuerdo de paz en Gaza y liberación de rehenes de Israel

“No representa eso”: Boric lanza nuevo dardo a Trump en medio de acuerdo de paz en Gaza y liberación de rehenes de Israel

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Servicios

Vuelve el Día del Cine con precios desde $2.000: ¿Cuándo y cómo comprar entradas?

Vuelve el Día del Cine con precios desde $2.000: ¿Cuándo y cómo comprar entradas?

Korn en Chile: cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios

Korn en Chile: cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios

Anuncian próxima Gira Teletón: revisa las fechas, ciudades y artistas confirmados

Anuncian próxima Gira Teletón: revisa las fechas, ciudades y artistas confirmados

Corte mantiene prisión preventiva para exsuboficial FACH formalizada por tráfico de ketamina
Chile

Corte mantiene prisión preventiva para exsuboficial FACH formalizada por tráfico de ketamina

Carabineros desaloja y destruye ruca construida en terreno tomado en el lago Lanalhue

Ley de Presupuesto 2026: alcaldes del Biobío solicitan restablecer los recursos recortados a nivel regional

Rosanna Costa viaja a las reuniones anuales del FMI y Banco Mundial en EEUU
Negocios

Rosanna Costa viaja a las reuniones anuales del FMI y Banco Mundial en EEUU

Achs invertirá US$25,5 millones en nueva clínica en La Serena

Accionistas de CSAV aprueban entrega de dividendo por US$200 millones

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas
Tendencias

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Intel revoluciona el PC con Panther Lake y su pionero proceso Intel 18A

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Se pierde el Clásico Universitario: revisa la insólita expulsión de Charles Aránguiz en la U ante Palestino
El Deportivo

Se pierde el Clásico Universitario: revisa la insólita expulsión de Charles Aránguiz en la U ante Palestino

Revisa el penal que Sebastián Pérez le atajó a Nicolás Guerra en el duelo entre la U y Palestino

El país más pequeño que va al Mundial: Cabo Verde hace historia y clasifica a Norteamérica 2026

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza
Finde

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla
Cultura y entretención

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

La Revuelta de Los Tres llega en formato físico: anuncian lanzamiento en Vinilo y CD de sus históricos conciertos

Muere René Olivares, el integrante esencial de Los Jaivas que diseñó sus legendarias carátulas

Crisis se agudiza en Francia y segundo Gobierno Lecornu presenta su gabinete
Mundo

Crisis se agudiza en Francia y segundo Gobierno Lecornu presenta su gabinete

Los próximos pasos del plan de alto el fuego en Gaza tras el retorno de los rehenes a Israel

Israel confirma que Hamas ha entregado a la Cruz Roja los cuerpos de dos de los cuatro rehenes fallecidos

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo
Paula

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa