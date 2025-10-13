SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Tercer torneo, Supercopa de cuatro equipos, Liga de 12 meses y descuento mensual: el acuerdo de paz entre la ANFP y TNT

La mesa negociadora de la entidad presidida por Pablo Milad acordó con la casa televisiva una serie de medidas para sanear el millonario compromiso monetario que adeuda el organismo. Todo deberá ser aprobado en el Consejo de Presidentes. Los clubes pagarán un costo aproximado de US$ 34 millones, según cálculos internos.

Por 
Cristian Barrera
Matías Parker
 
Julián Concha
La ANFP debe enfrentar la millonaria deuda con Warner. Foto: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Una guerra de varios años está próxima a llegar a su fin. Después de varios meses de negociación, la ANFP y los clubes del fútbol chileno alcanzaron un acuerdo con Warner, la multinacional dueña de TNT Sports -el canal que posee los derechos de transmisión de los campeonatos nacionales hasta 2033- para saldar las millonarias deudas que mantienen con la cadena de televisión. Por eso, este lunes, a las 14 horas, el Consejo de Presidentes votará el convenio que promete firmar la paz entre ambos socios comerciales. Un hito que los timoneles esperan aprobar con unanimidad.

La sede de Quilín tiene dos grandes cuentas pendientes con la estación: en 2024, fue condenada a a pagarle US$ 37 millones tras haber perdido el arbitraje en la Cámara de Comercio de Santiago, producto de la demanda que Turner interpuso por incumplimiento de contrato, a raíz de una menor cantidad de partidos jugados en 2019 y 2020, debido al estallido social y la pandemia de Covid-19, respectivamente. También el año pasado, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia multó con US$ 28 millones al Canal del Fútbol por “abuso de posición dominante” a partir de 2006, tiempos en que la señal era, mayoritariamente, propiedad de los clubes, por lo que deben hacerse cargo de la condena casi en su totalidad.

Como se trataba de cifras que estaban fuera del alcance de los clubes, el camino siempre estuvo más o menos claro: pagar la deuda con más partidos. Si bien Warner planteó la idea de volver a los torneos cortos con playoffs, esto no se concretó, por lo que se mantendrá el actual sistema de campeonato largo. Lo que sí llegó a buen puerto fue la creación de un tercer certamen, mientras que la Supercopa ampliará su formato. Además, la Liga de Primera extenderá su calendario. Aquí los detalles del acuerdo entre los clubes y TNT Sports.

La nueva Supercopa de cuatro equipos

La ANFP y Warner miraron hacia Europa. Ambos acordaron el cambio de formato de la actual Supercopa, que enfrentaba solo a los ganadores de la Liga de Primera y de la Copa Chile. Ahora, el certamen se disputará entre cuatros equipos: los campeones y subcampeones tanto del torneo de Primera División como de la Copa Chile.

“El club que resulte ganador del Campeonato y aquel club que resulte segundo en la tabla de posiciones del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 82° de las presentes Bases, disputarán la Supercopa del Fútbol Chileno con los finalistas de la Copa Chile 2025. Si el club campeón o aquel que resulte segundo en la tabla de posiciones es uno de los finalistas de la Copa Chile 2025, el cupo para la Supercopa del Fútbol Chileno será ocupado por el club que resulte en el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 82° de las presentes Bases", señala la propuesta de modificación del artículo 84° las bases del Campeonato Nacional, al que accedió El Deportivo, y que el Consejo de Presidentes votará este lunes, a partir de las 14 horas.

Mientras que la propuesta de modificación del artículo 80 de las bases de la Copa Chile establece lo siguiente: “Los clubes que resulten finalistas de la Copa Chile 2025 disputarán la Supercopa del Fútbol Chileno junto a aquellos clubes que hayan finalizado en el primer y segundo lugar del Campeonato de Primera División 2025″.

Habrá tercer torneo: solo con equipos de Primera División y a mitad de temporada

Como la idea siempre fue jugar más y disminuir el número de semanas sin fútbol, con el fin de que Warner aumente el número de abonados y así ir saldando la deuda, la ANFP y la gigante estadounidense acordaron la creación de un tercer certamen.

Este lo disputarán solo los equipos de Primera División. Y aunque durante mucho tiempo se habló de que sería un torneo de verano, finalmente no será así. La idea es que este tercer campeonato se dispute de manera íntegra a mediados de año, en una especie de intertemporada.

Para el futuro, la idea de los clubes es que el campeón de este certamen dispute la Supercopa del año siguiente y que también clasifique a la Copa Sudamericana. De esta forma, se le daría relevancia al evento.

La Liga de Primera: se mantiene el formato largo y su duración será de 12 meses

En este punto hubo muchas opiniones contrapuestas. La gran apuesta de Warner era volver a los torneos cortos con playoffs. La moción obtuvo el apoyo de varios clubes, pero finalmente la mayoría optó por mantener el sistema de campeonato largo.

Eso sí, el certamen de Primera División verá extendido su calendario y tendrá una duración de 12 meses. “Lo más seguro es que comience la última semana de enero y termina a principios de diciembre. Se tiene que disputar al menos una fecha cada mes del año”, advierte un presidente de club.

Esto es un cambio significativo, ya que el contrato de licencia -firmado el 20 de diciembre de 2018- entre la ANFP y Turner International Latin America (ahora Warner) obliga a la entidad presidida por Pablo Milad a con los compromisos mínimos de programación que establecen un torneo con 16 equipos como mínimo y 30 semanas de partidos, durante al menos 10 meses. Es decir, con este nuevo acuerdo, los clubes ofrecerán a su socio de TV un piso superior al acordado hace siete años.

Los clubes sufrirán un millonario descuento en la cuota mensual de los derechos de televisión

Sin embargo, los clubes igualmente verán afectados sus bolsillos. Warner alegó que sufrió severos perjuicios económicos por el no pago de los cableoperadores entre 2029 y 2020, consecuencia de la fuga masiva de suscriptores por la escasez de contenidos. Planteó que se llegó a una grave situación financiera por culpa de la falta de fútbol y la poca colaboración de la ANFP en llegar a un acuerdo.

Ese acuerdo finalmente llegó. Tal como adelantó El Deportivo, habrá un descuento en la cuota mensual que perciben los clubes por los derechos de transmisión de sus partidos.

El “Artículo Cuarto Transitorio. Cumplimiento del acuerdo entre la Asociación y Turner International Latin America y el Canal del Fútbol SPA” será agregado a los Estatutos de la ANFP, si es que se aprueba. Este será hasta el 31 de diciembre de 2033, fecha hasta que ambas partes están unidas contractualmente.

Así, los clubes de Primera División sufrirán un recorte que bordea los $23 millones mensuales, mientras que los de Primera B se verán afectados con $ 9 millones, aproximadamente. Los elencos que pierdan la categoría y ya no formen parte del Ascenso, dejando de percibir ingresos por concepto de derechos de transmisión, no estarán obligados al cumplimiento del pago.

“Es un buen entendimiento, que busca poner fin a un largo conflicto con nuestros socios de Turner. Con esto se firma la paz. Calculamos que el valor presente del costo del acuerdo con TNT es de 34 millones de dólares. Es bueno para todas las partes”, sentencia una alta fuente del Consejo de Presidentes.

Más sobre:ANFPLa Tercera PMFútbolFútbol NacionalLiga de PrimeraCampeonato NacionalSupercopaWarnerPablo MiladTurnerTNT SportsCDFCanal del Fútbol

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Los 45 minutos de Boric con el Papa León XIV: intercambiaron regalos y se evitaron diferencias por aborto y eutanasia

Korn vuelve a Chile y se presentará en el Parque Estadio Nacional

¿Halcones y palomas de Matthei? Los matices en la estrategia del comando para confrontar a Kast

Jadue con la mira en la papeleta: defensa de exalcalde prepara el camino para llegar hasta el Tribunal Constitucional

La delicada cirujía de Chile Vamos para tratar de bajar las asignaciones a Boric sin afectar a Frei

Promover un sistema nacional de control y llamado a empresarios: la inédita invitación a Enade que alista Dorothy Pérez

Lo más leído

1.
“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

2.
La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

3.
Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

4.
Datos públicos del Mineduc evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema

Datos públicos del Mineduc evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema

5.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“No hablen más en público”: las maniobras que hacen los migrantes para evadir al ICE en Estados Unidos

“No hablen más en público”: las maniobras que hacen los migrantes para evadir al ICE en Estados Unidos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Servicios

Anuncian próxima Gira Teletón: revisa las fechas, ciudades y artistas confirmados

Anuncian próxima Gira Teletón: revisa las fechas, ciudades y artistas confirmados

Cuándo y a qué hora es la semifinal de Argentina vs. Colombia por el Mundial Sub 20

Cuándo y a qué hora es la semifinal de Argentina vs. Colombia por el Mundial Sub 20

Cuándo y a qué hora es la semifinal de Marruecos vs. Francia por el Mundial Sub 20

Cuándo y a qué hora es la semifinal de Marruecos vs. Francia por el Mundial Sub 20

Los 45 minutos de Boric con el Papa León XIV: intercambiaron regalos y se evitaron diferencias por aborto y eutanasia
Chile

Los 45 minutos de Boric con el Papa León XIV: intercambiaron regalos y se evitaron diferencias por aborto y eutanasia

¿Halcones y palomas de Matthei? Los matices en la estrategia del comando para confrontar a Kast

Jadue con la mira en la papeleta: defensa de exalcalde prepara el camino para llegar hasta el Tribunal Constitucional

El ganador del Nobel de Economía que participará esta semana en seminario de la UDD y su cercanía con Chile
Negocios

El ganador del Nobel de Economía que participará esta semana en seminario de la UDD y su cercanía con Chile

Caso Factop: Grupo Patio amplía querella contra los hermanos Jalaff por presunto lavado de activos

Chile y el Nobel de Economía: sin innovación no hay futuro que repartir

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood
Tendencias

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Cómo es el regreso de miles de palestinos a Gaza tras el alto al fuego entre Israel y Hamas

Racismo en el Fútbol Joven: Colo Colo y Cobresal condenan ataque contra Manley Clerveaux
El Deportivo

Racismo en el Fútbol Joven: Colo Colo y Cobresal condenan ataque contra Manley Clerveaux

Tercer torneo, Supercopa de cuatro equipos, Liga de 12 meses y descuento mensual: el acuerdo de paz entre la ANFP y TNT

La tajante respuesta del director general de Perú sobre el posible arribo de Gustavo Álvarez

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC
Finde

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Korn vuelve a Chile y se presentará en el Parque Estadio Nacional
Cultura y entretención

Korn vuelve a Chile y se presentará en el Parque Estadio Nacional

Cómo fueron los reservados últimos años de Diane Keaton (y la carta de despedida de Woody Allen)

It’s So Easy: los últimos años de Guns N’ Roses entre giras, singles y nuevos integrantes

Los próximos pasos del plan de alto el fuego en Gaza tras el retorno de los rehenes a Israel
Mundo

Los próximos pasos del plan de alto el fuego en Gaza tras el retorno de los rehenes a Israel

Israel confirma que Hamas ha entregado a la Cruz Roja los cuerpos de dos de los cuatro rehenes fallecidos

Aseguran que más de 150 prisioneros palestinos liberados son obligados al exilio

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo
Paula

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa