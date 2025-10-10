SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La respuesta de Pablo Milad a Nicolás Córdova luego de los dardos del DT tras la eliminación de la Roja en el Mundial Sub 20

El presidente de la ANFP abordó la participación de Chile en el certamen planetario y se refirió a los dichos del entrenador, quien aseguró que no se cumplieron sus exigencias.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
La respuesta de Pablo Milad a Nicolás Córdova luego de los dardos del DT tras la eliminación de la Roja en el Mundial Sub 20.

El epílogo de la Roja Sub 20 en el Mundial estuvo marcado por la tensión. Nicolás Córdova, visiblemente molesto después del 4-1 ante México en Valparaíso, dejó entrever que los problemas van más allá de la cancha. “Me puedo hacer cargo de este último proceso, no me puedo hacer cargo de todo lo que ha pasado con estos chicos desde antes”, afirmó el técnico.

El discurso del DT, lejos de limitarse a la autocrítica, también incluyó críticas hacia la ANFP. “Yo pedí un montón de cosas que no se hicieron. O no se pudieron hacer”, sentenció.

El diagnóstico del DT no cayó bien en la dirigencia encabezada por Pablo Milad. En entrevista con The Clinic, el timonel del organismo de Quilín respondió a los dichos de Córdova, marcando diferencias sin entrar en la confrontación abierta. “Siempre uno espera más cuando es local y cuando ha tenido una preparación de dos años. Y uno como dirigente ha entregado todo lo que le han pedido: logística, partidos internacionales y todo lo que es la parte interna”, sostuvo el dirigente.

Milad, el presidente de la ANFP. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Milad aseguró que la federación no escatimó en recursos ni en planificación para este ciclo. “Incluso ocuparon un complejo que no hemos inaugurado antes, le dimos todo”, enfatizó. “Bajo esa mirada tengo la tranquilidad, mi directorio y yo, de que dimos todo lo que pidieron, absolutamente todo”, enfatizó.

Más allá de los resultados, lo que más ruido generó en Quilín fue la sensación de falta de autocrítica del entrenador. “Eso es netamente personal, el ser autocrítico o no. Es una responsabilidad que le pertenece al técnico”, dijo.

Sin embargo, el timonel del fútbol chileno evitó romper del todo el vínculo con el DT. “Es un gran técnico, tiene una metodología que se está aplicando y ha tenido buenos resultados. Se requiere tiempo, las cosas no se cambian de un día para otro”, sostuvo.

Milad también apeló a los antecedentes históricos para dimensionar el fracaso deportivo. “Si uno se basa en la estadística de los mundiales que Chile ha participado, la más brillante fue en el 2007. En el 2013 se pasó de fase. Si nos fijamos en los anfitriones de los mundiales, en siete de ellos han quedado eliminados en primera ronda. Hace dos años le pasó a Argentina lo mismo que a nosotros. No es justificación, pero no es un hecho aislado”, argumentó.

El presidente de la ANFP defendió así la gestión institucional, desplazando el foco hacia un problema más amplio. “Esto no se cambia en un proceso. Se requiere continuidad, trabajo en los clubes y un compromiso mayor con las series menores”, afirmó.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalNicolás CórdovaLa RojaLa Roja Sub 20Mundial Sub 20Selección Chilena Sub 20Selección ChilenaANFPPablo Milad

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio

Almodóvar llega a GAM con concierto teatral y el glamour de sus mujeres

Acompañantes de salud mental: encuesta revela que la mitad de los chilenos no sabe cómo ayudar a alguien con depresión

Soda Stereo llega a Chile con su show que incluye a Gustavo Cerati virtual

Un total de 50 personas detenidas deja operativo por ropa falsificada: se incautaron más de 10 mil prendas

Presidenta del Servel y posibilidad de Jadue de estar en la papeleta en noviembre: “El proceso de candidaturas y padrón ya cerró”

Lo más leído

1.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

2.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

3.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

4.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

5.
Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Rating del jueves 9 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 9 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Venezuela por su amistoso en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Venezuela por su amistoso en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Perú por su partido amistoso en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Perú por su partido amistoso en TV y streaming

Acompañantes de salud mental: encuesta revela que la mitad de los chilenos no sabe cómo ayudar a alguien con depresión
Chile

Acompañantes de salud mental: encuesta revela que la mitad de los chilenos no sabe cómo ayudar a alguien con depresión

Un total de 50 personas detenidas deja operativo por ropa falsificada: se incautaron más de 10 mil prendas

Presidenta del Servel y posibilidad de Jadue de estar en la papeleta en noviembre: “El proceso de candidaturas y padrón ya cerró”

Presupuesto 2026: LyD pone en duda fórmula del gobierno para financiar reajuste público y detecta “errores” en proyecciones
Negocios

Presupuesto 2026: LyD pone en duda fórmula del gobierno para financiar reajuste público y detecta “errores” en proyecciones

El desconocido proceso sancionatorio de la Bolsa de Santiago en contra de STF Capital

Copec se reúne con ministro de Economía y acusa retraso grave de proyecto Las Salinas por “exceso de burocracia”

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio
Tendencias

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El último gesto de amor de Miguel Ángel Russo por Boca Juniors
El Deportivo

El último gesto de amor de Miguel Ángel Russo por Boca Juniors

La respuesta de Pablo Milad a Nicolás Córdova luego de los dardos del DT tras la eliminación de la Roja en el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a D. La Serena. Deportes Limache por la Copa Chile

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Almodóvar llega a GAM con concierto teatral y el glamour de sus mujeres
Cultura y entretención

Almodóvar llega a GAM con concierto teatral y el glamour de sus mujeres

Soda Stereo llega a Chile con su show que incluye a Gustavo Cerati virtual

A 100 años de su estreno: El Húsar de la Muerte inaugurará la edición 2025 de FICViña

Netanyahu insiste en que Trump se merece el Nobel de la Paz por el acuerdo de Gaza
Mundo

Netanyahu insiste en que Trump se merece el Nobel de la Paz por el acuerdo de Gaza

Estados Unidos confirma el repliegue de tropas israelíes en Gaza tras la entrada en vigor del alto el fuego

El ataque armado al grupo de cumbia Agua Marina: el caso que terminó costándole la destitución a la presidenta peruana Dina Boluarte

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida