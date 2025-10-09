SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El costoso partido que divide a la ANFP: por qué se juega el amistoso entre Chile y Perú en La Florida

Este viernes (20 horas), en La Florida, el combinado nacional recibirá a los incaicos en un cotejo que solo dejará pérdidas económicas. Ambas escuadras fracasaron en el intento de clasificar al Mundial de 2026. En Quilín le asignan valor al encuentro.

Por 
Christian González
 
Matías Parker
08 de OCTUBRE del 2025/SANTIAGO Entrenamiento Selección Chilena Adulta, realizado en el Complejo Deportivo SIFUP FOTO: JORGE DIAZ/Comunicaciones FFCh JORGE DIAZ HONORATO

Este viernes, a las 20 horas, la Selección adulta recibe a Perú en el estadio Bicentenario de La Florida. Un poco porque la atención está puesta en el desarrollo del Mundial Sub 20 y otro tanto porque la decepción de no clasificarse al evento adulto de 2026 después de una campaña nefasta sigue fresca, el encuentro está lejos de concitar la atención de los hinchas.

Muchos, de hecho, no entienden la realización del duelo entre los dos peores equipos de las clasificatorias sudamericanas para el Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. O lo consideran un mero trámite. Más todavía porque el inicio de las Eliminatorias para el de 2030 está previsto para recién para 2027. Es más: la ANFP aún tiene que decidir qué entrenador se hará cargo de ese proceso.

El partido que divide a Quilín: por qué se juega el amistoso entre Chile y Perú en el Bicentenario de La Florida

Con Nicolás Córdova recién saliendo de una decepcionante presentación de la Roja en el Mundial Sub 20, y en una posición diametralmente distinta a la que se asignaba antes del inicio del torneo planetario, en el choque ante los incaicos el combinado nacional será dirigido por Sebastián Miranda, el técnico de la Sub 17. La previsión, en todo caso, estaba considerada para un escenario mucho más halagüeño: con el combinado juvenil aún en carrera en el torneo planetario del que era anfitrión.

Eso sí, al margen de que no esté en la banca, el estratega que terminó las Eliminatorias en condición de interino igualmente está muy cerca de la planificación del duelo. En la práctica, porque lidera el staff de trabajo que, además del extécnico de la U, considera a Ariel Leporati y Germán Tagle como sus piezas principales. Y, luego, porque está definido que será quien termine el calendario internacional de la Roja, que considera los partidos ante Rusia y Perú, en noviembre, ambos en Sochi.

Sebastián Miranda dirigirá a la Roja ante Perú.(Foto: @conmebol)

Hay otro elemento fundamental. Para Córdova y sus colaboradores, el duelo ante los incaicos, tiene una proyección: la lista fue conformada bajo el mismo parámetro con que fue confeccionada la convocatoria para los choques frente a Brasil y Uruguay, por el cierre de las clasificatorias. Vale decir, considerando a jugadores que no superen los 30 años. De los que convocó, solo Lawrence Vigouroux escapa a la norma. El golero, quien acaba de extender su permanencia en el Swansea hasta 2028, tiene 31. Sin embargo, por el puesto en que actúa, su vida útil deportiva es más extensa. En la nómina aparecen jugadores chilenos que viajaron desde Europa. Además de Vigouroux, se anotaron Francisco Sierralta desde Francia, Guillermo Maripán desde Italia, Gabriel Suazo desde España, Ben Brereton y Marcelino Núñez desde Inglaterra.

En rigor, la conclusión es más profunda: este será el contingente que tendrá que bregar por entrar al Mundial que partirá en Sudamérica y luego se trasladará a España, Portugal y Marruecos, una fórmula en la que, por cierto, Chile sufrió un considerable desaire.

En ese contexto, al margen del resultado y del rendimiento futbolístico, uno de los objetivos es comenzar a consolidar, al menos, la base para enfrentar la próxima etapa.

División y costos

La organización del partido no estuvo exenta de dificultades. En principio, porque no todos en el directorio que encabeza Pablo Milad estaban de acuerdo con materializar el encuentro, que se gestó en la gerencia de Selecciones Nacionales, el departamento que encabeza Felipe Correa.

En la reticencia había dos elementos considerables: la discutible utilidad deportiva del duelo (considerando que no hay compromisos oficiales cercanos y la incertidumbre respecto del próximo proceso técnico) y, sobre todo, los costos que involucra su realización. En principio, por ejemplo, la entidad que rige al fútbol chileno tuvo que financiar la venida de los jugadores que militan en el extranjero, con viajes en primera clase, como está acordado, y, además, hacerse cargo del viaje y del alojamiento del combinado incaico en Santiago, también a un costo millonario. Eso sí, en la sede del fútbol chileno precisan que el combinado del Rímac no cobró un caché por presentarse en Santiago.

Entre las más prácticas, la primera fue la de conseguir escenario para su realización. El Estadio Nacional no estaba disponible, porque está siendo utilizado para el Mundial Sub 20. El descarte de alternativas partió en Concepción y también incluyó al Monumental, aunque por una razón diferente: el alto costo que implica el arriendo del recinto de Colo Colo, cuyo arriendo cuesta unos $ 200 millones.

El estadio Bicentenario de La Florida (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

En la búsqueda también se exploraron dos opciones: Santa Laura y el Claro Arena. El reducto de Unión Española costaba $ 60 millones. En el caso del recién inaugurado reducto cruzado, el partido pendiente ante Ñublense y el cancelado amistoso ante Uruguay, que iba a servir como inauguración oficial, impidieron avanzar en la gestión.

Al final, el Bicentenario floridano terminó siendo la opción más viable: reservarlo solo costó 700 entradas, que serían repartidas entre alumnos de colegios de la comuna. Es decir, unos $ 11 millones, una cifra coincide con la que cobra el municipio por abrir el escenario para cualquier evento nocturno.

Incluso, la Roja tuvo que buscar lugar para entrenar. Juan Pinto Durán está reservado por la FIFA como campo de entrenamiento de las selecciones participantes en el Mundial Sub 20. Frente a tal escenario, el equipo de Miranda terminó yéndose al complejo del Sifup.

Aún así, la duda es si el compromiso alcanzará a rentabilizarse: hasta ahora, en una clara muestra de la distancia entre los hinchas y la Roja producto de los malos resultados, se han vendido cuatro mil entradas de las 10 mil que considera el aforo total. Igualmente, el reducto se verá poblado: además de los tickets comprometidos en el acuerdo con el municipio anfitrión, se han distribuido numerosos boletos de cortesía.

Más sobre:SelecciónSebastián MirandaNicolás CórdovaLa RojaLa Tercera PMFútbolFútbol NacionalANFPPerú

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Diputados UDI impulsan comisión investigadora por compra del instituto Arcos por parte de la Usach

Ministerio de la Mujer y SernamEG detallan medidas de protección para Nabila Rifo ante libertad condicional de su agresor

Tribunal ambiental da luz verde a sondajes de proyecto minero Vizcachitas en Putaendo

Triunfo para Orrego: tribunal acepta competencia y ProCultura se traslada desde Antofagasta a Santiago

Robo de cable: Fiscalía de Tarapacá y PDI devuelven a empresas 21 toneladas de cobre que detectaron en puerto de Iquique

SMA formula cargos contra Gasmar por descargas en la Bahía de Quintero

Lo más leído

1.

2.

3.

4.

5.

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Marruecos vs. Corea del Sur por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Marruecos vs. Corea del Sur por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Italia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Italia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a San Lorenzo vs. Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a San Lorenzo vs. Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina

Diputados UDI impulsan comisión investigadora por compra del instituto Arcos por parte de la Usach
Chile

Diputados UDI impulsan comisión investigadora por compra del instituto Arcos por parte de la Usach

Ministerio de la Mujer y SernamEG detallan medidas de protección para Nabila Rifo ante libertad condicional de su agresor

Triunfo para Orrego: tribunal acepta competencia y ProCultura se traslada desde Antofagasta a Santiago

Tribunal ambiental da luz verde a sondajes de proyecto minero Vizcachitas en Putaendo
Negocios

Tribunal ambiental da luz verde a sondajes de proyecto minero Vizcachitas en Putaendo

SMA formula cargos contra Gasmar por descargas en la Bahía de Quintero

Rodrigo Álvarez y los US$ 6.000 millones de recorte de Kast: “Es muy difícil, tal como lo considero inevitable”

Qué se sabe del tiroteo en el show de Agua Marina, una banda de cumbia de Perú
Tendencias

Qué se sabe del tiroteo en el show de Agua Marina, una banda de cumbia de Perú

Los estudios chilenos que conquistaron a Google con sus videojuegos

Cómo China podría forzar un apagón total en Taiwán y qué rol podría adoptar EEUU en este escenario

El costoso partido que divide a la ANFP: por qué se juega el amistoso entre Chile y Perú en La Florida
El Deportivo

El costoso partido que divide a la ANFP: por qué se juega el amistoso entre Chile y Perú en La Florida

Fernando Ortiz se refiere a la posible salida de Arturo Vidal de Colo Colo: “Desde mi parte toca exprimirlo al máximo”

Los groseros errores de Eduardo Villanueva que marcaron la derrota de Colo Colo ante Puerto Montt

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”
Finde

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

“El maestro del apocalipsis”: una mirada literaria a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025
Cultura y entretención

“El maestro del apocalipsis”: una mirada literaria a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

Javier Barría lanza álbum tras nueve años y se inscribe entre los mejores del año: “Es mi examen de grado de productor”

Tres libros esenciales para entender a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

Acuerdo de paz en Gaza: el complejo intercambio de rehenes y prisioneros que está en marcha
Mundo

Acuerdo de paz en Gaza: el complejo intercambio de rehenes y prisioneros que está en marcha

Irán pide garantías a la comunidad internacional para que Israel no incumpla el acuerdo de paz en Gaza

Trump prepara visita a Israel tras el acuerdo de paz con Hamas

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen
Paula

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?