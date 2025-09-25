A cambio de 700 entradas y sin pago de por medio: la Roja asegura La Florida para el amistoso frente a Perú

Las Eliminatorias para el Mundial de 2026 no se desarrollaron de la manera que esperaba Chile. La Roja acabó el proceso para la próxima Copa del Mundo en el último lugar con solo once puntos y muy lejos de los puestos de clasificación al certamen planetario.

Por lo mismo, la idea de la ANFP es poder potenciar desde ya un equipo con la meta de volver a una cita planetaria en 2030, sumando encuentros internacionales. Uno de ellos serán los que enfrente a Chile contra Perú el próximo 10 de octubre.

Debido a la realización del Mundial Sub 20, el Estadio Nacional quedó descartado de entrada para recibir el encuentro. De inmediato asomó el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción como alternativa.

Sin embargo, el bajo interés de los hinchas de la zona y la irregular condición de la cancha han obligado a la Federación de Fútbol de Chile a buscar nuevas opciones.

Con la idea de que vuelva a disputarse en la Región Metropolitana, fue evaluado el Estadio Monumental. No obstante su alto costo de arriendo, cerca de 200 millones de pesos, no era viable para la FFCh.

También se intentó recurrir al Estadio Santa Laura, que para la Supercopa cobró cerca de 60 millones para recibir el cotejo entre Universidad de Chile y Colo Colo, eso sí con aforo limitado.

Otra opción fue la de llevar el amistoso al Claro Arena de Universidad Católica. Sin embargo, este presentó dos dificultades. La primera es que los cruzados deben enfrentar a Ñublense en un duelo pendiente de la Liga de Primera el 9 de octubre, mientras que para el día 12 está pensada la inauguración internacional del coliseo precordillerano con un duelo entre los franjeados y una escuadra extranjera.

La solución aparece en La Florida

Considerando lo anterior, el recinto que se queda con el Clásico del Pacífico es el estadio Bicentenario de La Florida, con un aforo de 14.000 espectadores. La Federación de Fútbol de Chile aprovechó el convenio que sostiene con la Corporación Municipal para poder utilizar el recinto sin un pago de por medio. Sin embargo, sí deberán ceder 700 entradas que serán repartidas entre los colegios municipales de la comuna. El costo de los tickets bordea los $11 millones, que se acerca al valor que exige la municipalidad por el uso del Bicentenario, en horario nocturno.

Con esto, además se pretende reforzar al compromiso del municipio con el deporte, pues el recinto recibe de forma constante encuentros de fútbol femenino y formativo.

Foto: Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

La revancha se juega en noviembre

A principios de agosto Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, anunció que la Bicolor sostendría otros dos encuentros para la fecha FIFA de noviembre.

“Estamos en conversaciones para la fecha de octubre, todavía no se ha cerrado de manera definitiva. La fecha de noviembre sí está cerrada. Tenemos dos amistosos en Rusia, contra la selección rusa y el otro ante Chile”, comentó en la oportunidad.

Por lo pronto, la mirada de los hinchas de la selección chilena estarán puestas a partir de este sábado en la Roja Sub 20 que hará su estreno en el Mundial de Chile 2027. El encuentro inaugural está programado para este 27 de septiembre, a partir de las 20.00 horas cuando se midan contra Nueva Zelanda.

Ambas selecciones ya se enfrentaron en el proceso preparativo para la Copa. En primera instancia, a puertas cerradas, el elenco nacional superó a los oceánicos por 3-1. Días más tarde, en La Florida, superaron a los neozelandeses por 2-1.