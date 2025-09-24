¿Y Chile? Autoridades sudamericanas se reúnen con FIFA para albergar más partidos del Mundial 2030

Sudamérica no ceja en su intención de albergar más partidos de la Copa del Mundo de 2030. Dirigentes de la Conmebol se reunieron el martes con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para proponer que está región albergue más partidos para la Copa del Mundo que se realizará en cinco temporadas más, año en que el torneo de selecciones celebrará su centenario.

De acuerdo con información publicada por el sitio brasileño Globo Esporte el encuentro tuvo lugar en Nueva York, ciudad de Estados Unidos que por estos días es sede de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

La cita congregó a los presidentes de la FIFA Gianni Infantino, además del mandamás de la Conmebol Alejandro Domínguez. Asimismo, estuvieron los timoneles de las asociaciones de fútbol de Argentina Chiqui Tapia, el de Uruguay Ignacio Alonso y de Paraguay Robert Harrison.

También estuvieron presentes los mandatarios de los países de Paraguay, Santiago Peña y de Uruguay Yamandú Orsi, quienes precisamente se encuentran en la Gran Manzana para asistir a la Asamblea General de la ONU.

El actual acuerdo que existe entre las naciones incumbentes y la FIFA es que cada uno de los tres países sudamericanos albergue un solo partido del Mundial de 2030, compromiso del cual los países sudamericanos obviaron flagrantemente a Chile.

Petición que se gestó con el objetivo de conmemorar el centenario de la competición, que se celebró por primera vez en Uruguay en 1930. Los encuentros restantes del torneo se jugarán en España, Portugal y Marruecos.

La nueva propuesta

Pero los sudamericanos van por más. La solicitud presentada este martes en Estados Unidos pretende que Argentina, Paraguay y Uruguay tengan la organización de un grupo cada uno. Es decir, que cada nación albergue al menos seis partidos.

La propuesta va en la línea de la política que ha adoptado Conmebol, la ferviente idea de aumentar el número de equipos que competirán en el Mundial de 2030, de los 48 actuales a 64 naciones. En ese sentido, argumenta que sería un cambio único, solo debido al centenario.

La Confederación Sudamericana sabe que existe una fuerte resistencia a esta idea, especialmente por parte de las confederaciones de UEFA y la Concacaf. Escenario que implica trasladar partidos programados para Europa y África, a pesar de que la organización sigue esforzándose por ampliar el número de participantes.

El paso siguiente es que la Conmebol presente la moción en el próximo Consejo de la FIFA para votar su consideración. La reunión del organismo está programada para el 2 de octubre.

LEE TAMBIÉN