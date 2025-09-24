SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

¿Y Chile? Autoridades sudamericanas se reúnen con FIFA para albergar más partidos del Mundial 2030

Los líderes de los tres coorganizadores y la Conmebol se juntaron el martes en Nueva York con el mandamás del órgano que rige el fútbol planetario, encuentro al que también asistieron los mandatarios de Uruguay y Paraguay.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Conmebol pretende albergar más partidos del Mundial 2030. FOTO: REUTERS/Fabrizio Bensch. FABRIZIO BENSCH

Sudamérica no ceja en su intención de albergar más partidos de la Copa del Mundo de 2030. Dirigentes de la Conmebol se reunieron el martes con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para proponer que está región albergue más partidos para la Copa del Mundo que se realizará en cinco temporadas más, año en que el torneo de selecciones celebrará su centenario.

De acuerdo con información publicada por el sitio brasileño Globo Esporte el encuentro tuvo lugar en Nueva York, ciudad de Estados Unidos que por estos días es sede de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

La cita congregó a los presidentes de la FIFA Gianni Infantino, además del mandamás de la Conmebol Alejandro Domínguez. Asimismo, estuvieron los timoneles de las asociaciones de fútbol de Argentina Chiqui Tapia, el de Uruguay Ignacio Alonso y de Paraguay Robert Harrison.

También estuvieron presentes los mandatarios de los países de Paraguay, Santiago Peña y de Uruguay Yamandú Orsi, quienes precisamente se encuentran en la Gran Manzana para asistir a la Asamblea General de la ONU.

El actual acuerdo que existe entre las naciones incumbentes y la FIFA es que cada uno de los tres países sudamericanos albergue un solo partido del Mundial de 2030, compromiso del cual los países sudamericanos obviaron flagrantemente a Chile.

Petición que se gestó con el objetivo de conmemorar el centenario de la competición, que se celebró por primera vez en Uruguay en 1930. Los encuentros restantes del torneo se jugarán en España, Portugal y Marruecos.

La nueva propuesta

Pero los sudamericanos van por más. La solicitud presentada este martes en Estados Unidos pretende que Argentina, Paraguay y Uruguay tengan la organización de un grupo cada uno. Es decir, que cada nación albergue al menos seis partidos.

La propuesta va en la línea de la política que ha adoptado Conmebol, la ferviente idea de aumentar el número de equipos que competirán en el Mundial de 2030, de los 48 actuales a 64 naciones. En ese sentido, argumenta que sería un cambio único, solo debido al centenario.

La Confederación Sudamericana sabe que existe una fuerte resistencia a esta idea, especialmente por parte de las confederaciones de UEFA y la Concacaf. Escenario que implica trasladar partidos programados para Europa y África, a pesar de que la organización sigue esforzándose por ampliar el número de participantes.

El paso siguiente es que la Conmebol presente la moción en el próximo Consejo de la FIFA para votar su consideración. La reunión del organismo está programada para el 2 de octubre.

LEE TAMBIÉN

Lee también:

Más sobre:FútbolConmebolFIFAMundial 2030

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Kast contra todos: lanza dura advertencia a Artés y dispara contra Jara y Bachelet

Zelenski llama a presionar a Rusia para poner fin a la guerra: “Hemos de utilizar todas las medidas que disponemos”

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU

Delpiano destaca avances en diversificación en compra de armamento y sostiene que no se está comercializando con Israel

Un tiroteo deja “múltiples” víctimas en un centro de migrantes de Dallas

Lo más leído

1.
Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

4.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

5.
⁠Mal uso de Visa Waiver obliga al gobierno a desplegar campaña comunicacional para chilenos en Estados Unidos

⁠Mal uso de Visa Waiver obliga al gobierno a desplegar campaña comunicacional para chilenos en Estados Unidos

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Sernatur abre nuevos cupos del programa de viajes exclusivos para mujeres

Sernatur abre nuevos cupos del programa de viajes exclusivos para mujeres

Rating del martes 23 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 23 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Huddersfield Town vs. Manchester City

A qué hora y dónde ver a Huddersfield Town vs. Manchester City

Kast contra todos: lanza dura advertencia a Artés y dispara contra Jara y Bachelet
Chile

Kast contra todos: lanza dura advertencia a Artés y dispara contra Jara y Bachelet

Sernatur abre nuevos cupos del programa de viajes exclusivos para mujeres

Delpiano destaca avances en diversificación en compra de armamento y sostiene que no se está comercializando con Israel

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon
Negocios

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Estados Unidos negocia línea de swap por US$ 20.000 millones con Argentina y mercados siguen en las nubes

Jeannette Jara aborda declaraciones de Etcheberry por secreto bancario y la situación del mall de Cencosud en Vitacura

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU
Tendencias

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU

Así fue el incidente en las escaleras mecánicas de la ONU que involucró a Trump y la primera dama

Qué es el programa de visas H1-B para extranjeros que quieren trabajar en EE.UU. (y por qué está en medio de la polémica)

Fallece Héctor Roco, emblemático defensor de Unión San Felipe
El Deportivo

Fallece Héctor Roco, emblemático defensor de Unión San Felipe

¿Y Chile? Autoridades sudamericanas se reúnen con FIFA para albergar más partidos del Mundial 2030

Ricardo Gareca vuelve a defenderse tras su fracaso en la Roja: “No tuve tiempo”

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Dua Lipa desmiente el despido de su mánager: “Explotar una tragedia para vender periódicos me resulta preocupante”
Cultura y entretención

Dua Lipa desmiente el despido de su mánager: “Explotar una tragedia para vender periódicos me resulta preocupante”

Gustavo Cordera vuelve a la polémica y reaviva el debate en Argentina: cómo fueron sus condenables declaraciones de 2016

La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes

Zelenski llama a presionar a Rusia para poner fin a la guerra: “Hemos de utilizar todas las medidas que disponemos”
Mundo

Zelenski llama a presionar a Rusia para poner fin a la guerra: “Hemos de utilizar todas las medidas que disponemos”

Un tiroteo deja “múltiples” víctimas en un centro de migrantes de Dallas

“Fortalece la diversidad”: Cancilleres Latinoamericanos piden que el próximo Secretario General de la ONU sea de la región

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?